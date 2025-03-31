شرح تقرير إصابة جوجو واتكينز

غارق محبي كرة السلة للسيدات في جامعة جنوب كاليفورنيا حيث رأوا حارسهم القوي جوجو واتكينز يسقط على الأرض ، متمسكين على ركبتها اليمنى. بدلاً من الاستيقاظ والتخلص منه ، كان لا بد من نقل واتكينز من المحكمة مع بقاء 35 دقيقة أخرى في المباراة ضد ولاية ميسيسيبي.

اعترفت Lindsay Gottlieb ، مدربة USC ، بأنها “هزت” ترى لاعب نجمها يبكي. “لقد كان عاطفيًا” ، قال جوتليب لـ ESPN. “كان عليك أن تكون هناك لتشعر به.”

سيتم نقل واتكينز إلى مركز طبي قريب للحصول على التصوير بالرنين المغناطيسي. كان الحكم قاتما. عانى واتكينز من إصابة في نهاية الموسم: ACL ممزقة. ACL هو الرباط الصليبي الأمامي ، أحد الأربطة العديدة التي تبقي ركبتك مستقرة عندما تتوقف بسرعة أو تغيير الاتجاهات. وفقًا لفريق ACL ، فإن النساء أكثر عرضة لثمانية أضعاف لإصابة ACL (إليك أشياء أخرى تحتاج إلى معرفتها عن ركبتيك).

ربما يعرف الرياضيون الذين يلعبون الرياضة مثل كرة القدم أو كرة السلة أو كرة القدم زميلًا واحدًا على الأقل قام بتمزيق ACL. قد تتذكر حتى التزلج على التزلج ليندسي فون تمزق ثم تمزق ACL في وقت لاحق خلال عدة حوادث. تمثل المسيل للدموع في ACL إصابة خطيرة ، وغالبًا ما تتضمن عدة أسابيع من إعادة التأهيل إذا لم تكن هناك حاجة إلى الجراحة. بالنسبة للرياضيين مثل واتكينز ، سوف تتطلب دمعة ACL عملية جراحية.