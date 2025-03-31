شرح تقرير إصابة جوجو واتكينز

غارق محبي كرة السلة للسيدات في جامعة جنوب كاليفورنيا حيث رأوا حارسهم القوي جوجو واتكينز يسقط على الأرض ، متمسكين على ركبتها اليمنى. بدلاً من الاستيقاظ والتخلص منه ، كان لا بد من نقل واتكينز من المحكمة مع بقاء 35 دقيقة أخرى في المباراة ضد ولاية ميسيسيبي.
اعترفت Lindsay Gottlieb ، مدربة USC ، بأنها “هزت” ترى لاعب نجمها يبكي. “لقد كان عاطفيًا” ، قال جوتليب لـ ESPN. “كان عليك أن تكون هناك لتشعر به.”
سيتم نقل واتكينز إلى مركز طبي قريب للحصول على التصوير بالرنين المغناطيسي. كان الحكم قاتما. عانى واتكينز من إصابة في نهاية الموسم: ACL ممزقة. ACL هو الرباط الصليبي الأمامي ، أحد الأربطة العديدة التي تبقي ركبتك مستقرة عندما تتوقف بسرعة أو تغيير الاتجاهات. وفقًا لفريق ACL ، فإن النساء أكثر عرضة لثمانية أضعاف لإصابة ACL (إليك أشياء أخرى تحتاج إلى معرفتها عن ركبتيك).
ربما يعرف الرياضيون الذين يلعبون الرياضة مثل كرة القدم أو كرة السلة أو كرة القدم زميلًا واحدًا على الأقل قام بتمزيق ACL. قد تتذكر حتى التزلج على التزلج ليندسي فون تمزق ثم تمزق ACL في وقت لاحق خلال عدة حوادث. تمثل المسيل للدموع في ACL إصابة خطيرة ، وغالبًا ما تتضمن عدة أسابيع من إعادة التأهيل إذا لم تكن هناك حاجة إلى الجراحة. بالنسبة للرياضيين مثل واتكينز ، سوف تتطلب دمعة ACL عملية جراحية.
إصابات ACL تستغرق شهورًا من الشفاء وإعادة التأهيل
قد يسمع الأشخاص الذين يصابون ACL بوب يليه تورم وألم كبير. قد لا يكونون قادرين على وضع أي وزن على الركبة المصابة. على الرغم من أن الأشعة السينية ستستبعد أي عظام مكسورة ، فإن التصوير بالرنين المغناطيسي يحدد مقدار الضرر الذي لحقت ACL.
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ليس كل إصابات ACL تحتاج إلى جراحة. قد يكون بعض الأشخاص قد تواجهوا أو يمزقون جزئيًا ACL ويتعافون في غضون ستة إلى تسعة أشهر إذا لم يكن لديهم جراحة ACL. يجب أن يكونوا مخلصين لعلاجهم الطبيعي مرتين على الأقل في الأسبوع لتعزيز العضلات التي تدعم حركة واستقرار الركبة. قد تؤدي الأنشطة مثل الجري أو تمارين الساق الثقيلة إلى تفاقم الشفاء إذا لم تتم الموافقة عليها من قبل طبيبك أو المعالج الطبيعي.
ستقوم واتكينز بإعادة بناء ACL جراحياً عن طريق أخذ الأنسجة إما من جسدها أو جثة. سيتضمن علاجها الطبيعي أولاً تخفيف التورم والألم من الجراحة. ثم يجب على واتكينز استعادة قوتها وقوتها وتوازنها لعدة أشهر أخرى. أخبر طبيب الطب الرياضي الرياضي أن الأمر قد يستغرق أقل من تسعة أشهر ولكن حتى 14 شهرًا حتى يعود واتكينز إلى 100 ٪. قد يعني ذلك فقدان موسم 2025-2026.