شرح عامل قوة البروستاتا: الفوائد والعيوب المحتملة للملحق

قد لا يفكر الرجال كثيرًا في صحة البروستاتا عندما يكونون أصغر سنًا، لكنهم بحاجة إلى أن يكونوا أكثر اهتمامًا بها مع تقدمهم في السن. يجب أن يبدأ الرجال الذين لديهم خطر متوسط ​​للإصابة بسرطان البروستاتا في إجراء الفحص في سن 55 عامًا، ويحتاج بعض الرجال إلى إجراء فحوصات سرطان البروستاتا في وقت مبكر من عمر 40 عامًا. على الرغم من أن تضخم البروستاتا، المعروف أيضًا باسم تضخم البروستاتا الحميد (BPH)، لا يرتبط بسرطان البروستاتا. سرطان البروستاتا، يعاني حوالي نصف الرجال من أعراض تضخم البروستاتا عند عمر 60 عامًا.

في حين أن ممارسة التمارين الرياضية، والترطيب المناسب، وإدارة الإجهاد، واتباع نظام غذائي غني بالخضروات وقليل من اللحوم الحمراء يمكن أن يعزز صحة البروستاتا بشكل طبيعي، فإن الرجال يلجأون إلى مكملات معينة للبروستاتا للحفاظ على صحتهم. تحتوي البروستاتا على 15 ملليجرام من الزنك (135% من القيمة اليومية)، والسيلينيوم، والنحاس، والموليبدينوم. يضيف Force Factor Prostate Advanced أكثر من ضعف الكمية الموصى بها يوميًا من فيتامين D. كما تحتوي التركيبة المتقدمة أيضًا على ضعف كمية الخلطات الخاصة بعامل Force Factor والتي تدعي أنها تدعم صحة البروستاتا.

تم العثور على بعض المستخلصات العشبية الموجودة في Force Factor Prostate لتحسين الأعراض البولية المرتبطة بتضخم البروستاتا، وقد يرتبط بعضها الآخر بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. العديد من هذه المستخلصات لها آثار جانبية مثل مشاكل المعدة والإسهال، وهو ما قد يفسر سبب تعرض بعض مستخدمي Force Factor Prostate لهذه الآثار الجانبية نفسها.