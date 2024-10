شرح عامل قوة البروستاتا: الفوائد والعيوب المحتملة للملحق

يحتوي منتج Force Factor’s Prostate Advanced على 629 ملليجرام من مزيج خاص يتضمن البلميط المنشاري والتوكوترينول (فيتامين E) والليكوبين والفاناديوم والبورون.

Saw Palmetto هو مستخلص عشبي مشهور موجود في العديد من مكملات البروستاتا. وجدت مراجعة منهجية أجريت عام 2022 في مجلة Journal of Current Medical Research and Opinion أن البلميط المنشاري يمكن أن يقلل من التبول الليلي ويحسن تدفق البول. كان لدى الناس آثار جانبية مثل الدوخة والصداع والغثيان والإسهال أثناء تناول بالميتو المنشاري. كانت معظم الدراسات تتناول أشخاصًا يتناولون 320 ملليجرامًا من البلميط المنشاري يوميًا، لذلك ليس من الواضح مقدار كمية البلميط المنشاري الموجودة في Force Factor Prostate أو الصيغة المتقدمة.

إحدى طرق فحص سرطان البروستاتا هي مراقبة المستويات العالية من مستضد البروستاتا النوعي (PSA). على الرغم من أن مراجعة عام 2022 في العلاجات التكميلية في الطب وجدت أن اللايكوبين (الموجود في الطماطم) لم يؤثر على مستويات المستضد البروستاتي النوعي، وجدت مراجعة عام 2017 في سرطان البروستاتا وأمراض البروستاتا أن استهلاك المزيد من اللايكوبين من خلال نظامك الغذائي (وليس المكملات الغذائية) كان مرتبطًا بانخفاض المخاطر. من سرطان البروستاتا.

فيتامين E لا يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، كما يقول التحليل التلوي لعام 2023 في المغذيات. ومع ذلك، فقد وجدت بعض الدراسات الأوروبية أنه يمكن أن يقلل من المخاطر بنسبة 19٪.

الفاناديوم هو معدن قد يساعد في صحة العظام، لكنه يمكن أن يسبب آثارًا جانبية مثل آلام المعدة والإسهال والغثيان. الفاناديوم ليس مخصصًا للأشخاص الذين يتناولون أدوية سيولة الدم أو أدوية مرض السكري.