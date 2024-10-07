شرح عامل قوة البروستاتا: الفوائد والعيوب المحتملة للملحق

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
قد لا يفكر الرجال كثيرًا في صحة البروستاتا عندما يكونون أصغر سنًا، لكنهم بحاجة إلى أن يكونوا أكثر اهتمامًا بها مع تقدمهم في السن. يجب أن يبدأ الرجال الذين لديهم خطر متوسط للإصابة بسرطان البروستاتا في إجراء الفحص في سن 55 عامًا، ويحتاج بعض الرجال إلى إجراء فحوصات سرطان البروستاتا في وقت مبكر من عمر 40 عامًا. على الرغم من أن تضخم البروستاتا، المعروف أيضًا باسم تضخم البروستاتا الحميد (BPH)، لا يرتبط بسرطان البروستاتا. سرطان البروستاتا، يعاني حوالي نصف الرجال من أعراض تضخم البروستاتا عند عمر 60 عامًا.
في حين أن ممارسة التمارين الرياضية، والترطيب المناسب، وإدارة الإجهاد، واتباع نظام غذائي غني بالخضروات وقليل من اللحوم الحمراء يمكن أن يعزز صحة البروستاتا بشكل طبيعي، فإن الرجال يلجأون إلى مكملات معينة للبروستاتا للحفاظ على صحتهم. تحتوي البروستاتا على 15 ملليجرام من الزنك (135% من القيمة اليومية)، والسيلينيوم، والنحاس، والموليبدينوم. يضيف Force Factor Prostate Advanced أكثر من ضعف الكمية الموصى بها يوميًا من فيتامين D. كما تحتوي التركيبة المتقدمة أيضًا على ضعف كمية الخلطات الخاصة بعامل Force Factor والتي تدعي أنها تدعم صحة البروستاتا.
تم العثور على بعض المستخلصات العشبية الموجودة في Force Factor Prostate لتحسين الأعراض البولية المرتبطة بتضخم البروستاتا، وقد يرتبط بعضها الآخر بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. العديد من هذه المستخلصات لها آثار جانبية مثل مشاكل المعدة والإسهال، وهو ما قد يفسر سبب تعرض بعض مستخدمي Force Factor Prostate لهذه الآثار الجانبية نفسها.
مصفوفة دعم الرعاية المتقدمة للبروستاتا من Force Factor
يحتوي منتج Force Factor’s Prostate Advanced على 629 ملليجرام من مزيج خاص يتضمن البلميط المنشاري والتوكوترينول (فيتامين E) والليكوبين والفاناديوم والبورون.
Saw Palmetto هو مستخلص عشبي مشهور موجود في العديد من مكملات البروستاتا. وجدت مراجعة منهجية أجريت عام 2022 في مجلة Journal of Current Medical Research and Opinion أن البلميط المنشاري يمكن أن يقلل من التبول الليلي ويحسن تدفق البول. كان لدى الناس آثار جانبية مثل الدوخة والصداع والغثيان والإسهال أثناء تناول بالميتو المنشاري. كانت معظم الدراسات تتناول أشخاصًا يتناولون 320 ملليجرامًا من البلميط المنشاري يوميًا، لذلك ليس من الواضح مقدار كمية البلميط المنشاري الموجودة في Force Factor Prostate أو الصيغة المتقدمة.
إحدى طرق فحص سرطان البروستاتا هي مراقبة المستويات العالية من مستضد البروستاتا النوعي (PSA). على الرغم من أن مراجعة عام 2022 في العلاجات التكميلية في الطب وجدت أن اللايكوبين (الموجود في الطماطم) لم يؤثر على مستويات المستضد البروستاتي النوعي، وجدت مراجعة عام 2017 في سرطان البروستاتا وأمراض البروستاتا أن استهلاك المزيد من اللايكوبين من خلال نظامك الغذائي (وليس المكملات الغذائية) كان مرتبطًا بانخفاض المخاطر. من سرطان البروستاتا.
فيتامين E لا يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، كما يقول التحليل التلوي لعام 2023 في المغذيات. ومع ذلك، فقد وجدت بعض الدراسات الأوروبية أنه يمكن أن يقلل من المخاطر بنسبة 19٪.
الفاناديوم هو معدن قد يساعد في صحة العظام، لكنه يمكن أن يسبب آثارًا جانبية مثل آلام المعدة والإسهال والغثيان. الفاناديوم ليس مخصصًا للأشخاص الذين يتناولون أدوية سيولة الدم أو أدوية مرض السكري.
مصفوفة تضخيم التدفق الأقصى لعامل القوة
تحتوي مصفوفة تضخيم التدفق الأقصى لعامل القوة على 305 ملليجرام من مزيج خاص من بيتا سيتوستيرول، ونبات القراص اللاذع، ومستخلص بذور اليقطين، ومستخلص شجرة البرقوق الأفريقية في الصيغة المتقدمة.
بيتا سيتوستيرول هو ستيرول النبات الموجود في البلميط المنشاري، وهو يمنع الإنزيم الذي يتسبب في نمو البروستاتا، وفقًا لمقال نُشر عام 2023 في المجلة الأمريكية لجراحة المسالك البولية السريرية والتجريبية. يمكن أن يحسن بيتا سيتوستيرول الأعراض البولية المرتبطة بتضخم البروستاتا الحميد ويشجع على موت خلايا سرطان البروستاتا.
وجدت دراسة أجريت عام 2022 في مجلة طب الأعشاب أن تناول 300 ملليغرام من نبات القراص اللاذع مرتين يوميًا يقلل من تكرار التبول، والإلحاح، وزيارات الحمام ليلاً. يمكن أن يسبب نبات القراص اللاذع آثارًا جانبية مثل اضطراب المعدة واحتباس السوائل والإسهال.
تتباين الأبحاث حول فعالية مستخلص شجرة البرقوق الأفريقي في تخفيف أعراض تضخم البروستاتا الحميد، لكن مستخلصات وزيوت بذور اليقطين يمكن أن تحسن أعراض تضخم البروستاتا الحميد، وفقًا لمراجعة عام 2021 في Molecules. كل من هذه النباتات يمكن أن تسبب مشاكل في المعدة والجهاز الهضمي.
عامل القوة Flowens التوت البري وBioPerine
أحد المكونات المضافة إلى Force Factor Prostate Advanced والذي لا يوجد في مجمع تدفق البول الخاص بـ Force Factor Prostate هو 250 ملليجرام من مستخلص التوت البري. لن تعتقد أن التوت البري سيتم تضمينه في المكملات الغذائية الخاصة بصحة البروستاتا، ولكن التهابات المسالك البولية (UTIs) هي إحدى مضاعفات تضخم البروستاتا الحميد. في دراسة تجريبية أجريت عام 2016 في المجلة الأوروبية للعلوم الطبية والصيدلانية، تناول الرجال المصابون بتضخم البروستاتا الحميد 120 ملليغرام من التوت البري لمدة 60 يومًا. كان لديهم عدد أقل من عدوى المسالك البولية مقارنة بالرجال الذين تناولوا دواءً وهمياً (بالمناسبة، التوت البري لا يمكنه علاج عدوى المسالك البولية).
يضيف Force Factor أيضًا 5 ملليغرام من مستخلص فاكهة الفلفل الأسود BioPerine إلى مزيج البروستاتا المتقدم الخاص به باعتباره “معززًا للتوافر البيولوجي”. يحتوي الفلفل الأسود على البيبيرين الذي قد يساعد جسمك على امتصاص العناصر الغذائية وتقليل الالتهاب. وجدت دراسة تجريبية أجريت عام 2017 في مجلة Molecules أن مستخلصات الفلفل الأسود قد تبطئ نمو خلايا سرطان البروستاتا. ومع ذلك، فقد أجريت هذه الدراسة على الخلايا نفسها وليس على البشر.
فوائد عامل قوة البروستاتا
على الرغم من عدم وجود بحث منشور حول فعالية Force Factor Prostate، إلا أن العديد من المكونات الفردية لديها أبحاث مدعومة علميًا تدعم فوائدها على صحة البروستاتا. الأشخاص الذين اشتروا Force Factor Prostate من CVS أعطوه خمس نجوم، قائلين إنه ساعد في علاج مشاكل البروستاتا لديهم، خاصة عندما تناولوه مع أدوية البروستاتا الأخرى. تأتي حبوب Force Factor Prostate في شكل مواد هلامية طرية، مما يجعل من السهل ابتلاع المكمل، وفقًا لأحد المراجعين.
قال مراجعو Walmart إن المنتج قلل من عدد الرحلات الليلية إلى الحمام، مما ساعدهم على الحصول على نوم جيد ليلاً. وقال آخرون إن Force Factor Prostate جعل من السهل عليهم البدء والتوقف عن التبول مع تحسين تدفق البول. حوالي 60% من مراجعي Walmart أعطوا المنتج خمس نجوم.
أكثر من 60% من المستخدمين أعطوا Force Factor Prostate Advanced تصنيف خمس نجوم على أمازون. قال أحد المستخدمين إنه يعمل بشكل أفضل من ذلك الذي تم الإعلان عنه على شاشة التلفزيون في مساعدته على إفراغ مثانته بالكامل (إليك أسباب أخرى لعدم إفراغ المثانة). قال مستخدم آخر إنه تناول Force Factor Prostate Advanced مع عصير الطماطم والبلميط المنشاري الإضافي وانخفضت مستويات PSA لديه إلى 4.3 من 5.7.
عيوب قوة عامل البروستاتا
على الرغم من أن بعض المستخدمين يفضلون Force Factor Prostate للحصول على المواد الهلامية الناعمة سهلة البلع، إلا أن أحد مستخدمي Force Factor Prostate Advanced من أمازون قال إن هذه التركيبة يصعب ابتلاعها. تأتي التركيبة المتقدمة في أقراص كبيرة، ويمكنك تناول ثلاثة أقراص يوميًا. قال أحد المستخدمين إن الأقراص تسببت في إحساس بالحرقان من حلقه إلى معدته بسبب الغلاف الموجود على الأقراص. قال مستخدمون آخرون إن المنتج لم ينجح معهم أو فضلوا Force Factor Prostate على Force Factor Advanced.
يقول بعض مستخدمي Force Factor Prostate من CVS أنهم عانوا من آثار جانبية، مثل مشاكل في المعدة والإسهال. وقال آخرون إنهم عانوا من الارتجاع الحمضي أثناء النهار والليل. قال أحد مستخدمي Walmart إنه أصيب بسلس البول بعد تناول المنتج لمدة 90 يومًا، وأبلغ آخر عن شعوره بالدوار. هذه الآثار الجانبية المحتملة غير مدرجة على الزجاجة، ولكنها بعض من نفس الآثار الجانبية المذكورة في الدراسات حول نبات القراص اللاذع، ومستخلص بذور اليقطين، والبلميط المنشاري، والفاناديوم.
إذا كنت تعاني من مشاكل بولية خفيفة، فمن المهم استشارة الطبيب بشأن صحة البروستاتا لديك واستبعاد الحالات الأخرى مثل مرض السكري من النوع 2 أو سرطان البروستاتا. العديد من أعراض المسالك البولية المرتبطة بتضخم البروستاتا الحميد تشبه أعراض سرطان البروستاتا، لذلك قد يقوم طبيبك بإجراء فحص سرطان البروستاتا. إذا تم تشخيص إصابتك بتضخم البروستاتا، فيمكن لطبيبك أيضًا مراقبة حجم البروستاتا لديك حتى تتمكن من تحديد التدخلات أو العلاجات الأخرى اللازمة.