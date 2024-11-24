شرح قضية القتل المأساوية لاكين رايلي

أصبحت جريمة القتل المأساوية التي تعرضت لها لاكين رايلي البالغة من العمر 22 عامًا واحدة من أكثر الجرائم التي تم الحديث عنها في جورجيا في السنوات الأخيرة. في صباح يوم 22 فبراير 2024، ذهبت الطالبة للركض في حرم جامعة جورجيا، حيث كانت تدرس التمريض. انطلقت قبل الساعة التاسعة صباحًا بقليل وأرسلت رسالة نصية إلى والدتها لتسألها عما إذا كان لديها وقت للتحدث عبر الهاتف. قرر المحققون لاحقًا أنه في غضون ساعة من مغادرة باب منزلها الأمامي، تعرضت رايلي لهجوم وحشي وقتلت على يد شخص غريب يعيش في مكان قريب. لم يتم الكشف عن وفاتها إلا بعد أن أبلغت زميلتها في الغرفة عن اختفائها عندما فشلت في العودة إلى المنزل بحلول الظهر.

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تم اكتشاف بقايا رايلي في مكان قريب. ومنذ ذلك الحين، تم تقديم الرجل المسؤول إلى العدالة، لكن صدى الجريمة لا يزال يتردد في المجتمع المحلي. وللقضية أيضًا آثار سياسية أكبر على الولايات المتحدة ككل.