شرح مأساة وولفغانغ فان هالين

لم تكن أنماط حياة نجوم موسيقى الروك في القرن العشرين مواتية تمامًا لتأسيس بيئة عائلية مستقرة. ومع ذلك، في ذروة حياته المهنية، تزوج إدي فان هالين المتشدد، وعقد قرانه على الممثلة فاليري بيرتينيللي في عام 1981. وبعد عقد من الزمن، رحب الزوجان بطفلهما الوحيد، وولفجانج، في العالم، مما أدى إلى خلق ما سيثبت لاحقًا. لتكون سلالة صخرية فعالة.

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ومع ذلك، انفصل الثنائي في عام 2002 عندما لم يكن وولفغانغ مراهقًا بعد، نتيجة تعاطي إيدي للمخدرات وعلاقاته خارج نطاق الزواج. قال بيرتينيللي لاحقًا لأوبرا: “أحد الأسباب العديدة التي دفعتني إلى الانفصال أنا وإد هو إعطاء ولفي رؤية أفضل لما يعامله الشخصان اللذان يفترض أنهما في حالة حب مع بعضهما البعض”. “أنا وإد لم نكن نتعامل مع بعضنا البعض كشخصين يحبان بعضهما البعض، وهذا ما كان يراه وولفي.” وتم الانتهاء من طلاقهما في عام 2007.

ولم يؤثر الانفصال على الشاب وولفجانج فحسب، بل على والده أيضًا، الذي قال ابنه إنه كان يعاني من الانفصال. في ظهوره في برنامج “وراء الموسيقى”، ادعى وولفغانغ أن أسلوب والده أصبح أكثر قتامة بعد طلاقه، وأن حسرة القلب أدت إلى تفاقم إدمانه (عبر مكتب أخبار فان هالين). ومع ذلك، تصالحت الأسرة في النهاية – كان كل من إيدي وبيرتينيللي حاضرين في حفلات زفاف بعضهما البعض عندما تزوجا مرة أخرى بشكل منفصل، واليوم، أصبح وولفغانغ وبيرتينيللي قريبين جدًا.

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