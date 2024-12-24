شرح مأساة وولفغانغ فان هالين

أثبت وولفغانغ فان هالين، نجل عازف الجيتار الأسطوري إدي فان هالين، نفسه كموسيقي موهوب في حد ذاته على مدى العقدين الماضيين. بعد أن تعلم تعقيدات غيتار الهارد روك من والده، بدأ في الظهور كضيف في عروض والده عندما كان لا يزال مراهقًا قبل أن ينضم إلى فان هالين كعازف جيتار بدوام كامل في عام 2006. خدم في الفرقة لمدة 14 عامًا قبل أن يؤسس فرقته الخاصة. مجموعة Mammoth WVH، التي تجتذب اليوم ملايين المستمعين واكتسبت سمعة باعتبارها أحد عروض موسيقى الروك الحية من أعلى المستويات.
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قد يكون من المغري أن نقول إن الأمور كانت سهلة بالنسبة إلى وولفغانغ – في لغة اليوم، قد يطلق عليه النقاد لقب “الطفل غير المرغوب فيه” بفضل علاقاته بعالم موسيقى الروك الخاص بوالده. لكن الحقيقة التي لا توصف عن وولفغانغ فان هالين هي أنه واجه الكثير من وجع القلب خلال حياته وكان عليه أن يعمل بجد ليتبع خطى والده. ولحسن الحظ، فإن شغفه بالموسيقى لم يتضاءل.
طلق والديه عندما كان صغيرا
لم تكن أنماط حياة نجوم موسيقى الروك في القرن العشرين مواتية تمامًا لتأسيس بيئة عائلية مستقرة. ومع ذلك، في ذروة حياته المهنية، تزوج إدي فان هالين المتشدد، وعقد قرانه على الممثلة فاليري بيرتينيللي في عام 1981. وبعد عقد من الزمن، رحب الزوجان بطفلهما الوحيد، وولفجانج، في العالم، مما أدى إلى خلق ما سيثبت لاحقًا. لتكون سلالة صخرية فعالة.
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ومع ذلك، انفصل الثنائي في عام 2002 عندما لم يكن وولفغانغ مراهقًا بعد، نتيجة تعاطي إيدي للمخدرات وعلاقاته خارج نطاق الزواج. قال بيرتينيللي لاحقًا لأوبرا: “أحد الأسباب العديدة التي دفعتني إلى الانفصال أنا وإد هو إعطاء ولفي رؤية أفضل لما يعامله الشخصان اللذان يفترض أنهما في حالة حب مع بعضهما البعض”. “أنا وإد لم نكن نتعامل مع بعضنا البعض كشخصين يحبان بعضهما البعض، وهذا ما كان يراه وولفي.” وتم الانتهاء من طلاقهما في عام 2007.
ولم يؤثر الانفصال على الشاب وولفجانج فحسب، بل على والده أيضًا، الذي قال ابنه إنه كان يعاني من الانفصال. في ظهوره في برنامج “وراء الموسيقى”، ادعى وولفغانغ أن أسلوب والده أصبح أكثر قتامة بعد طلاقه، وأن حسرة القلب أدت إلى تفاقم إدمانه (عبر مكتب أخبار فان هالين). ومع ذلك، تصالحت الأسرة في النهاية – كان كل من إيدي وبيرتينيللي حاضرين في حفلات زفاف بعضهما البعض عندما تزوجا مرة أخرى بشكل منفصل، واليوم، أصبح وولفغانغ وبيرتينيللي قريبين جدًا.
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قضايا إدمان إيدي فان هالين
كان وولفغانغ فان هالين لا يزال مجرد مراهق عندما انضم إلى فرقة والده الشهيرة عالميًا بدوام كامل. على الرغم من مواهبه الموسيقية، فإن الترقية ليصبح عضوًا في فرقة فان هالين تضمنت بلا شك منحنى تعليميًا حادًا، وليس فقط عندما يتعلق الأمر بموسيقى وولفغانغ. وكما يعلم أي شخص قام بعزف الموسيقى في إحدى الفرق الموسيقية، فإن نجاح أو عدم نجاح المجموعة التي تعزف معًا غالبًا ما يعتمد على الديناميكيات بين أعضائها. لقد انفصلت بعض أعظم الفرق الموسيقية على الإطلاق، مثل فرقة البيتلز، جزئيًا نتيجة للتوترات المتزايدة، حتى مع استمرار جودة الموسيقى التي عزفوها معًا. بالنسبة إلى وولفغانغ، من الصعب أن تبدأ بالانضمام إلى فرقة موسيقية مع والدك الشهير، ولكن ما ظهر إلى النور منذ ذلك الحين هو أن عازف الجيتار المراهق وجد نفسه أيضًا وسط إدمان والده للمخدرات والكحول.
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وأوضح وولفغانغ في ظهور له: “عندما نشأت وأشاهد الأمر وأكون حوله، كنت ساذجًا بعض الشيء بالنسبة لخطورة الأمر، حتى بلغت سنًا لأفهم حقًا، حول مراهقتي المبكرة، وكوني حول صراعاته عندما انضممت إلى فان هالين”. في البودكاست “لم أعتقد أبدًا أن هذا سيحدث”. يعتقد أنه في ذلك الوقت كان بمثابة “نظام الدعم” لوالده في التغلب على قلق ما قبل العرض الذي قد يجعله عرضة للشرب. قال وولفجانج: “الإدمان مرض”. “وكان الأمر فظيعًا جدًا، وكان له تأثير قوي عليه، لكنه تجاوزه، وكنت فخورًا جدًا بالطريقة التي خرج بها منه”.
الموت المأساوي لإدي فان هالين
كان إيدي فان هالين بمثابة قوة من قوى الطبيعة، حيث بدا بالنسبة للملايين من معجبيه أنه قد يستمر في الأداء إلى الأبد. ومع ذلك، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعد عقود من الجولات وأسلوب الحياة الاحتفالي، بدأت صحة عازف الجيتار تتدهور للأسف. في عام 2017، تم تشخيص إصابة إيدي بسرطان الرئة في المرحلة السادسة، وهو مرض من المحتمل أن يتفاقم بسبب سنوات التدخين الطويلة. تم تشخيص إصابته بالسرطان لأول مرة في عام 2001. وكشف فولفجانج أن والده مُنح في البداية ستة أسابيع للعيش بعد تشخيصه الثاني، لكنه حصل على عمر طويل غير متوقع من خلال العلاج المتخصص الذي سعى إليه في ألمانيا.
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بعد أن عاش لمدة ثلاث سنوات أخرى بعد تشخيصه لعام 2017، توفي إيدي فان هالين في 6 أكتوبر 2020 عن عمر يناهز 65 عامًا، حيث أوقف وولفغانغ مسيرته الموسيقية لأنه كان يعتني بوالده في سنواته الأخيرة. بشكل مأساوي، أكد وولفجانج أيضًا أنه قبل تدهور صحة والده ووفاته، كان إيدي في خضم التخطيط لجولة لم الشمل التي ترددت شائعات عنها منذ فترة طويلة، والتي كان من المقرر أن تشمل أعضاء فان هالين السابقين سامي هاجر وديفيد لي روث. كان لا بد من تأجيل الخطط بعد تشخيص إيدي. على الرغم من حزنه، قال وولفجانج لمجلة بيبول إن والده لا يزال يدفع مسيرته الفردية. “ما يساعدني حقًا على الاستمرار هو والدي، لأنني إذا استسلمت وتوقفت وزحفت في حفرة، وهو ما أشعر أنني أفعله كل يوم، فأنا أعلم أنه سيكون غاضبًا مني حقًا، ” قال.
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كان وولفجانج فان هالين غاضبًا من تشريح الجثة
قوبلت وفاة إيدي فان هالين بفيضان من الحزن من عشاق موسيقى الروك الثقيلة. لاحظت العديد من وسائل الإعلام مساهمة عازف الجيتار المذهلة في هذا النوع ومكانته في التاريخ كواحد من أفضل عازفي الجيتار وأكثر ممارسي موسيقى الروك تأثيرًا على الإطلاق. بعد انتشار أخبار وفاته، توجه العديد من أساطير موسيقى الروك، بما في ذلك أوزي أوزبورن من Black Sabbath، ونيكي سيكس من Mötley Crüe، وبول ستانلي من KISS، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتكريم صديقهم وزميلهم.
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لكن لم يعامل الجميع موت إيدي بالاحترام الذي يستحقه. في عام 2022، أعلنت شبكة الكابل Reelz أن وفاة مغني الروك ستكون نقطة التركيز في حلقة جديدة من برنامج “Autopsy: The Last Hours Of”. وبحسب الشبكة، يقدم العرض مادة عن السيرة الذاتية لنجم محبوب إلى جانب شهادة الخبراء والتحليلات لإعطاء “الحقيقة وراء الوفيات المثيرة للجدل لأيقونات عالمية”.
في حين أن العديد من المعجبين ربما كانوا مفتونين بالعرض، إلا أن أفراد عائلة إيدي كانوا غاضبين من كونه موضوع “تشريح الجثة”، معربين عن رأيهم بأن العرض كان استغلاليًا وسيئ الذوق. منشورًا على تويتر، الآن X، وصف وولفغانغ فان هالين العرض بأنه “مثير للاشمئزاز” و”بلا قلب”، مضيفًا أن العرض سعى إلى “إضفاء لمسة جمالية على وفاة شخص ما بسبب السرطان” – وهي مشاعر رددتها والدته، زوجة إيدي السابقة فاليري بيرتينيلي.
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لا يستطيع إجبار نفسه على تشغيل موسيقى والده
بعد وقت قصير من وفاة إيدي فان هالين المأساوية، أصدر وولفغانغ أغنية مع فرقته الجديدة Mammoth WVH بعنوان “Distance”. تم إنشاء الفيديو الموسيقي باستخدام لقطات منزلية لإدي خلال سنوات وولفغانغ الأولى. لقد حقق نجاحًا كبيرًا لمحبي فان هالين الذين ما زالوا يعانون من وفاة بطلهم ونقطة انطلاق ناجحة لمسيرة وولفجانج الموسيقية خارج ظل والده.
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منذ ذلك الحين، أصدر Wolfgang’s Mammoth WVH ألبومين ناجحين في الاستوديو وأصبح عرضًا حيًا مشهورًا بين محبي موسيقى الروك. في عام 2023، كانت الفرقة بمثابة العرض المباشر الافتتاحي لفرقة Metallica. بالطبع، قد يتوقع العديد من المستمعين الذين يحضرون حفلات Mammoth WVH لأول مرة أن يعزف موسيقى فان هالين – ففي النهاية، كان عضوًا في الفرقة لمدة 14 عامًا. ومع ذلك، قال وولفجانج إنه ليس لديه اهتمام بتشغيل أغاني المجموعة، لأن والده لم يعد موجودًا للعب معه. ولحسن الحظ، فقد أثبت أن لديه مقطوعات موسيقية خاصة به. قال (عبر اليوم): “أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بتكريم والدي، فإنني أتواجد وأعزف الموسيقى كل يوم، وكتابة الموسيقى بمثابة تكريم كافٍ”. “لكن كان من الجميل أن أحظى بتلك اللحظة حيث يمكنني تشغيل موسيقى فان هالين.” يشير وولفجانج إلى السماء مرة واحدة على الأقل خلال كل حفلة تكريمًا لوالده.
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