شريط ختم النافذة مقابل فيلم: ما هو العازل الأفضل؟

النوافذ المفرطة ، غير الكفاءة في الطاقة ليست مجرد مشكلة خلال فصل الشتاء. إنها مشكلة كبيرة في فصل الصيف ، عندما يمكن للهواء البارد الهروب من خلال الثغرات وتدفق حرارة الشمس عبر الزجاج لرفع درجة الحرارة داخل منزلك. في الواقع ، يمكن أن تكون Windows غير فعالة لدرجة أن وزارة الطاقة تقول إن ما يتراوح بين 25 و 30 ٪ من الطاقة المستخدمة في تسخين أو تبريد منزلك يهرب من خلالها. كل هذا عدم كفاءة الطاقة يترجم إلى ارتفاع تكاليف التدفئة والتبريد. بمعنى آخر ، أنت ، حرفيًا تمامًا ، تطرد الأموال من نوافذك التي تفرج عن الطاقة. لحسن الحظ ، من السهل عزل النوافذ الخاصة بك. تعتبر شريط النافذة وفيلم النوافذ طرقًا واضحة ومباشرة لتحسين كفاءة الطاقة ، لكن كل منها يعالج مشكلة مختلفة تمامًا مع عزل نافذتك.

فيلم Window عبارة عن طلاء شفاف ، بوليستر – يشبه إلى حد كبير لفة من التفاف البلاستيكي – يتم تطبيقه مباشرة على كوب أي نافذة في منزلك. على النوافذ الخاصة بك ، يعمل مثل المرشح ، مما يسمح للضوء الطبيعي في منع حرارة الصيف من الدخول إلى منزلك وارتداده. في فصل الشتاء ، يمنع فيلم النافذة الحرارة من الهروب عبر الزجاج. شريط النافذة ، من ناحية أخرى ، عبارة عن لفة من المواد اللاصقة المقاومة للطقس المستخدمة لتغطية أو ملء الفجوات والشقوق بين زجاج النافذة وإطاره. غالبًا ما يكون مجرد شريط شفاف ، ولكنه يمكن أن يتضمن بعض الرغوة لعزل إضافي. على الرغم من أن كلاهما عازل رائعان ، فقد يكون المرء خيارًا أفضل اعتمادًا على احتياجات منزلك.