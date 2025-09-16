شريك رينجرز مع مارك ميسييه لقطعة جيرسي التاريخية

كان مارك ميسييه منارة الإلهام خلال فترة وجوده مع رينجرز ، والآن سيتم عرض جوهره على كل قميص.

كجزء من الاحتفال بالمنظمة المئوية لهذا الموسم المقبل ، أعلنت Blueshirts and Game 7-وهي علامة تجارية متعددة الأنظمة للرياضة والترفيه التي شاركت في تأسيسها Messier-عن شراكة متعددة السنوات شملت تسمية الشركة باعتبارها أول شريك Jersey Patch للفريق.

في هذا الموسم ، ستعمل جميع رينجرز على القميص – بما في ذلك القميص المئوي – على تصحيح لعبة 7.

يمثل هذه المرة الأولى التي يحضر فيها رينجرز شريكًا للعلامة التجارية مباشرة إلى القميص في 100 عام من وجودهم.

“هذا يعني الكثير بالنسبة لي شخصيا بسبب تاريخي مع نيويورك رينجرز” ، قال ميسييه لصحيفة “ذا بوست” عبر الهاتف يوم الاثنين. “هذا يعني الكثير بالنسبة لنا في اللعبة 7 بسبب ما نحاول بناءه وأهمية علامتنا التجارية. أعتقد في بعض الأحيان أن النجوم تتماشى ، ونحن هنا ، بعد الكثير من العمل الشاق على كلا الجانبين ، تم إنجاز الصفقة أخيرًا.”

ستظهر الشراكة متعددة الأوجه لأول مرة في مباراة رينجرز الأولى أمام الشياطين في نيوارك في 21 سبتمبر.

من المتوقع أيضًا أن تكون اللعبة 7 جزءًا من إحدى الليالي الثمانية التي يستضيفها النادي في Madison Square Garden هذا الموسم تكريما لتاريخها المائة عام.

بالإضافة إلى ذلك ، ستشارك العلامة التجارية مع Rangers على البضائع الحصرية إلى جانب سلسلة محتوى أصلية سيتم عرضها عبر القنوات الرقمية للفريق.

شارك الأشخاص على جانبي الصفقة في تصميم التصحيح ، بما في ذلك Messier نفسه.

وقال ميسييه: “الشيء الوحيد الذي كنت بصوت عالٍ حقًا هو أنني أردت أن تبدو التصحيح وكأنها موجودة منذ 100 عام”. “وليس مجرد شيء كان عالقًا على قميص كرعاية. وأعتقد أن ما تمثله اللعبة 7 وما الذي يقف عليه ماديسون سكوير جاردن ورفاق رينجرز ، كما يبدو أن هذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي.”

بمجرد أن عبر كلا الجانبين عن اهتمامه بالشراكة ، التقى الاثنان لحضور اجتماع رسمي في Madison Square Garden.

قرأت الشريحة الأولى من رينجرز و MSG: “المرحلة التي ولدت فيها العظمة”.

وقال مات فلااسيتش ، الرئيس التنفيذي للعبة 7 ، التي شاركت فيها داني ديفيتو وإسحاق شيرا: “هذه كلمة للكلمة في بياننا”. “لقد كانت قوية للغاية لدرجة أن هاتين العلامات التجارية تتوافقان مع مستويات متعددة. لكن هذه الشريحة الأولى ، أول ما رأيناه عندما كنا نسير فيه هو ذلك ، وكان ذلك مجرد تقدم طبيعي من هناك.”

يعمل Messier ، الذي شغل منصب مستشار كبير لـ The Rangers من 2011-2013 قبل مغادرته بعد أن تم نقله إلى وظيفة التدريب الرئيسي ، يعمل الآن مرة أخرى مع الفريق الذي استقله لمدة 10 مواسم.

مع العلم أنه سيكون دائمًا ما ينتم إلى رينجرز بسبب موسم ستانلي الأخير في كأس النادي في عام 1994 ، قال ميسييه إنه يعمل مع المنظمة على مستوى العمل مثير له تمامًا.

لذلك سيكون لدى رينجرز قطعة من الفوضى مع كل لعبة هذا الموسم.

وبعد أن ذهب الموسم الماضي-مع وجود ضوضاء خارجية تؤثر على المنتج على الجليد ، فإن العديد من صفقات النظاميين وفقدان التصفيات لأول مرة في أربعة مواسم-يمكن أن يستخدم رينجرز القليل من سحر Messier.

<br />

وقال ميسييه عن تقييمه لحملة رينجرز 2024-25: “كافح الفريق في محاولة لتوحيد”. “وهذا أمر صعب. رينجرز ليسوا الفريق الوحيد الذي حدث له على الإطلاق. ويمكن أن يحدث ذلك ، يمكن أن يحدث بسرعة. لأي سبب من الأسباب ، ما لم تكن هناك بالفعل ، يمكننا فقط التكهن … بعبارات عريضة ، فقدوا البوصلة التي تدل حقًا على كل فريق.

“أعتقد ، من الواضح أنهم سوف يصنعون التصفيات. أعتقد أنها جيدة بما يكفي لإجراء التصفيات. وبالنسبة إلى ما يمكنهم فعله ، أعتقد أنه من أجل التطور حقًا ، سيتعين على بعض هؤلاء اللاعبين الشباب أن يتخذوا خطوة إلى الأمام الآن. يجب أن يتم دفعهم الآن.

“أفضل طريقة للحصول على المساعدة في تجربتي – حتى عندما لعبت لفترة أطول – هي عندما يمكن لهؤلاء الأطفال الصغار الدخول ويلعبون أدوارًا رئيسية ، وسيكون هناك القليل من منحنى التعلم حتى يحدث ذلك ، لكن عليك التحلي بالصبر. يجب أن تستمر في التدريس في الرسالة. لا يمكنك تسريع التجربة.”