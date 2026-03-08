شعرت كيتلين كلارك بسعادة غامرة لأول مرة مع فريق الولايات المتحدة الأمريكية بعد موسم الحمى المليء بالإصابات

ميامي – لا تشعر كايتلين كلارك عادة بالفراشات عندما تأخذ المحكمة قبل لحظات من البلاغ.

ولكن عندما ترتدي ملابس المنتخب الأمريكي للسيدات يوم الأربعاء في أول مباراة لها منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، تتوقع نجمة الحمى أن تواجه مزيجًا من “القليل من التوتر” والإثارة.

وقالت كلارك يوم السبت قبل تصفيات كأس العالم للسيدات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة الأسبوع المقبل في بورتوريكو: “ربما يستغرق الأمر ثانية واحدة لإزالة بعض الصدأ”.

الأشهر الثمانية الماضية لم تكن سهلة بالنسبة لكلارك.

لقد أخذت إجازة الشتاء الماضي من لعب كرة السلة قبل أن تكثف حملة WNBA لعام 2025.

لكن الإصابات أخرجت موسم السنة الثانية الواعد مع إنديانا عن مساره.

لقد عانت من إصابات مختلفة في الفخذ وكدمة عظمية في كاحلها الأيسر.

قال كلارك: “لطالما كنت شخصًا يعتمد فقط على عملي. أشعر أنه بالتأكيد جعلني أعمل بجدية أكبر. ولكن ربما يكون هذا أيضًا هو الجزء المزعج في هذا الأمر، حيث شعرت أنني بذلت الكثير من الوقت والكثير من الطاقة في الموسم الماضي، ومن الواضح أنه ظهر في حوالي 13 مباراة فقط، وربما لم أكن في بعض تلك المباريات (أنا) لم أكن بصحة جيدة كما كان ينبغي أن أكون”. “لقد كان نوعًا من هذه الإصابات المزعجة التي استمرت في التراكم والتعامل مع واحدة فوق الأخرى.”

وأشار كلارك إلى أن الصعود والهبوط المستمر في طريق التعافي كان بمثابة إجهاد عقلي.

وقالت: “أعتقد أن هذا ربما تلاعب بذهني أكثر من معرفة أنني سأغيب لفترة محددة من الوقت”. “كنت أحاول دائمًا العودة، ثم أتأذى بطريقة أخرى.”

آخر مباراة مهمة لعبها كلارك كانت في 15 يوليو.

لقد تم تهميشها في عطلة نهاية الأسبوع لـ WNBA All-Star في إنديانابوليس قبل أن يتم إغلاقها رسميًا للموسم في أغسطس.

يمكن أن تكون عملية إعادة التأهيل معزولة للرياضي.

تمت غالبية رحلة إعادة التأهيل التي قامت بها كلارك خلال الموسم خلف أبواب مغلقة، وغالبًا ما تكون منفصلة عن زملائها في الفريق.

لقد شاهدت مسيرة Fever المفاجئة إلى الدور نصف النهائي من مقاعد البدلاء، متمنية أن تتمكن من اللعب ومساعدة فريقها بطرق أخرى تتجاوز التشجيع الصوتي.

طوال فترة الإجازة، واصل كلارك العمل على التحسينات.

لقد لعبت ألعابًا صغيرة مع لاعبين جامعيين سابقين ومحترفين حاليين في إنديانابوليس.

يأتي فريق تدريب The Fever ويتدرب مع كلارك سواء كانت تمارس تمرينًا على المهارات أو تتشاجر.

وفي معسكر كرة السلة بالولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر الماضي، قالت كلارك إنها تتمتع بصحة جيدة بنسبة 100%، لكنها اعترفت بأنها غير متأكدة من الوقت الذي ستستغرقه لتعود إلى حالتها الطبيعية مرة أخرى.

قال كلارك: “كان المعسكر الأول لكرة السلة في الولايات المتحدة بمثابة نقطة تفتيش رائعة بالنسبة لي، وشعرت أنني بحالة جيدة حقًا”. “بصراحة، لقد تأثرت بما شعرت به. في بعض الأحيان، شعرت أن الأمر قد يستغرق مني يومًا أو يومين لاستعادة خطوتي الأولى إلى الوراء، لكنني أشعر وكأنني على طبيعتي، لذا أعتمد فقط على ذلك وأذكر نفسي من أنا وما كنت عليه. ولم أخسر ذلك، لذا استمر في القيام بذلك.”

استمرت عملية التعافي حتى يوم الأربعاء، حيث ستشارك كلارك لأول مرة مع منتخب الولايات المتحدة للسيدات إلى جانب بيج بيكرز وأنجيل ريس وأخريات.

إنها حريصة على العودة إلى اللعب والمضي قدمًا في حياتها المهنية.

وقال كلارك: “بعد الدقيقة الأولى من الجري في الملعب، سأكون على ما يرام. لكن الأهم من أي شيء آخر، أنني متحمس للغاية”. “أعرف مقدار العمل والوقت الذي أمضيته للتأكد من أن جسدي يتمتع بصحة جيدة قدر الإمكان وللعودة ليس فقط إلى النقطة التي أشعر فيها بأنني على طبيعتي ولكن (حيث) أشعر أنني أفضل مما كنت عليه في بداية الموسم الماضي. وقد بدأت الموسم بشكل جيد قبل أن أتعرض للإصابة وحاولت اللعب من خلال التعرض للأذى أكثر من أي شيء آخر.”