شعرت ليبرتي بغياب جونويل جونز في منطقة رئيسية في الفوز على فالكيريز

فوز ليبرتي 82-77 على فالكيريز يوم الخميس يسلط الضوء على أهمية جونويل جونز.

تم تهميش جونز ، المرأة الحديدية في ليبرتي ، لتحقيق النصر لمباراتها الثانية في الموسم العادي منذ عام 2023 بعد أن اندلعت في أوتار الركبة اليمنى صباح الخميس.

قال المدرب ساندي برونديلو إن جونز “بخير” ، على الرغم من أن نهائيات عام 2024 تم استبعادها في اللعبة بوفرة من الحذر.

وقال برونديلو قبل المباراة: “لا تريد أبدًا أن يلعب اللاعبون إذا لم يكونوا على حق بنسبة 100 في المائة”. “لذلك نأمل أن يكونوا على ما يرام غدًا – حصلوا على لعبة أخرى.”

شعرت الحرية بغياب جونز.

بلغ متوسط ​​عدد نقاط الطلاء في ثاني أكبر قدر من نقاط الطلاء لكل لعبة (40.5) من خلال أول أربع مباريات ، في حين أن فالكيريز في المرتبة الأخيرة في هذه الفئة برصيد 24 نقطة لكل لعبة.

في يوم الخميس ، كافحت الحرية للدخول إلى الطلاء وتغلبت في تلك المنطقة 30-18.

وكانت نيويورك أيضا 41-36.

وقالت ناتاشا كلاود بعد الفوز: “(جونز يحدث) فرقًا كبيرًا ، خاصة من منظور الارتداد ، وحماية حافةنا ، ومن الواضح أنها على الأقل من 10 إلى 20 نقطة على السبورة بالنسبة لنا”. “لذلك عندما تفقد 5 الخاص بك وشخص متعدد الاستخدامات مثل JJ-شخص يمكنه إحضار الكرة ، يطلق النار 3 ، Trail 3S ، يلعب في الالتقاط ، والوصول إلى الطلاء ، واطلاق النار على Middie-أنت تخسر كثيرًا.”

لم يساعد ذلك عمق مركز نيويورك بالفعل مع Nyara Sabally في لعبتها الثالثة على التوالي بسبب عدم الراحة في الركبة اليمنى.

وقال برونديلو إن Sabally كان لديه تمرين فردي يوم الخميس وكان يطلق النار.

يمكن أن يعود مركز السنة الثالثة بمجرد مباراة يوم الجمعة في واشنطن ، وفقًا لبرونديلو.

الأمل هو أن جونز سيعود أيضًا.

وقالت برونديلو: “أنا لست طبيباً ، لكن الطبيب يقول إن كل شيء على ما يرام هناك والتأكد من أن نيارا تشعر بالرضا حيال ذلك ، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية وعدم إعادةها في وقت مبكر جدًا”. “إنها تصل إلى هناك … ونأمل في الرحلة ، لا شيء مجنون ، ونأمل أن تذهب غدًا.”

كان يوم الخميس هو الثاني من أربع مباريات من المقرر أن تلعب الحرية في ستة أيام.

من المقرر أن يكمل الحرية الأولى من بين اثنين من الظهر يوم الجمعة عندما يلعبون في واشنطن.

بعد ذلك ، سوف يستديرون ويستضيفون الشمس في مركز باركليز يوم الأحد.

قالت برونديلو إنها كانت “مناعية” لعدم زيادة تحميل فريقها ، مع العلم أنه لا يزال هناك موسم طويل في المقبلة.

“نحن نبني تكييفنا بداية العام” ، قال برونديلو. “انظر ، نحن بحاجة إلى الفوز. نريد الفوز. لا نريد أن نخسر لعبة نعلم أننا قادرون على الفوز. ولكن آمل ألا أضطر إلى المضي قدمًا معهم جميعًا.”

تعني لعبة الخميس الضيقة أن كل بداية تسجيل 28 دقيقة على الأقل.