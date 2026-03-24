شعر دونالد ترامب في الصور يحكي قصة مألوفة للرجال في مثل عمره

ليس سراً أن الرئيس دونالد ترامب عانى من تساقط الشعر على مر السنين. كما يتضح من الفحص البدني العام لعام 2018 (الذي حصلت عليه مجلة تايم)، كان ترامب يتناول مليغرامًا واحدًا من النوبيشيا يوميًا، “للوقاية من تساقط الشعر الذكوري”. ومع ذلك، في وقت لاحق، قال طبيب الرئيس، الدكتور هارولد بورنشتاين، لصحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الحالي تناول بالفعل فيناسترايد، وهو نسخة عامة من الدواء – وهو أيضًا مستخدم مخلص له. تفاخر بورنشتاين قائلاً: “لديه كل شعره. ولدي كل شعري”.

وفي الوقت نفسه، اعترف ترامب نفسه بأن شعر رأسه لا تشوبه شائبة. “كما يعلم الجميع، ولكن الكارهين والخاسرين يرفضون الاعتراف بأنني لا أرتدي شعرا مستعارا”. قد لا يكون شعري مثاليًا ولكنه شعري”، أعلن في تغريدة في أبريل 2013. للأسف، كما يقول المثل القديم، الصورة تساوي ألف كلمة، وهناك الكثير من الصور لترامب التي لا تصور واقعه مع تساقط الشعر فحسب، بل تصور واقع العديد من الرجال الآخرين في مثل عمره.