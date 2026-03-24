شعر دونالد ترامب في الصور يحكي قصة مألوفة للرجال في مثل عمره

ليس سراً أن الرئيس دونالد ترامب عانى من تساقط الشعر على مر السنين. كما يتضح من الفحص البدني العام لعام 2018 (الذي حصلت عليه مجلة تايم)، كان ترامب يتناول مليغرامًا واحدًا من النوبيشيا يوميًا، “للوقاية من تساقط الشعر الذكوري”. ومع ذلك، في وقت لاحق، قال طبيب الرئيس، الدكتور هارولد بورنشتاين، لصحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الحالي تناول بالفعل فيناسترايد، وهو نسخة عامة من الدواء – وهو أيضًا مستخدم مخلص له. تفاخر بورنشتاين قائلاً: “لديه كل شعره. ولدي كل شعري”.
وفي الوقت نفسه، اعترف ترامب نفسه بأن شعر رأسه لا تشوبه شائبة. “كما يعلم الجميع، ولكن الكارهين والخاسرين يرفضون الاعتراف بأنني لا أرتدي شعرا مستعارا”. قد لا يكون شعري مثاليًا ولكنه شعري”، أعلن في تغريدة في أبريل 2013. للأسف، كما يقول المثل القديم، الصورة تساوي ألف كلمة، وهناك الكثير من الصور لترامب التي لا تصور واقعه مع تساقط الشعر فحسب، بل تصور واقع العديد من الرجال الآخرين في مثل عمره.
هدد شعر دونالد ترامب بسرقة الأضواء في مناظراته الرئاسية
جعل المرشح الرئاسي دونالد ترامب الجميع يتحدثون بعد مناظرة حامية مع منافسته هيلاري كلينتون في 26 سبتمبر 2016. للأسف، لم يكن أسلوبه الصاخب في المناظرة هو الذي جعل الجميع يتحدثون فحسب، بل شعره الجامح الجامح أيضًا.
وقالت نانسي بيلوسي، زعيمة الأقلية في مجلس النواب آنذاك، لمجموعة من الصحفيين في اليوم التالي، لشبكة سي إن إن: “شعرت بالأسف تجاهه حقًا. لقد كان مشتتًا إلى حد ما في دماغه وغير متماسك للغاية … ربما سيحصل على تصويت التعاطف، لا أعرف”. ثم ألقت بالمطرقة أرضًا: “هل تعتقد أن معظم الأشخاص الذين قالوا إنهم سيؤيدون الليبرالية لأنهم يحبون تسريحة شعره، أو أيًا كان، سوف يلتزمون بذلك؟” سألت بشكل لا يصدق. “هل يمكنك أن تتخيل لو أن امرأة لديها تسريحة شعر أي من المرشحين الرئاسيين – أيا كان اسمه، ترامب والآخر؟ هل هذا حقيقي؟” وأضافت في إشارة إلى المرشح الليبرالي غاري جونسون.
اعترف دونالد ترامب علناً بمحاولته تغطية بقعته الصلعاء
تصدر دونالد ترامب عناوين الأخبار في عام 2018 عندما ناقش علنًا الصراع الذي لا ينتهي والذي يخفي بقعته الصلعاء. أثناء إلقاء خطاب خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ في مركز مؤتمرات جايلورد في ماريلاند، توقف في منتصف الجملة بعد أن ألقى نظرة خاطفة على نفسه في إحدى الشاشات البعيدة. “يا لها من صورة جميلة، انظر إليها، أود أن أشاهد هذا الرجل يتحدث”، قال مازحا وهو يأخذ لحظة للإعجاب بانعكاس صورته. ثم بدأ على الفور في العبث بتصفيفته النحاسية المميزة ليراها الجميع في الحشد. واعترف قائلاً: “أحاول بشدة إخفاء تلك البقعة الصلعاء، وأعمل بجد من أجل ذلك”. “نحن معلقون هناك – نحن معلقون معًا” (عبر موقع يوتيوب).
لسوء الحظ، وفقًا لـ Penn Medicine، من الشائع جدًا أن يبدأ الرجال في فقدان شعرهم على شكل بقع – بدءًا من خط الشعر أولاً قبل أن يصل في النهاية إلى الخلف، مما يخلق “منطقة دائرية في الجزء الخلفي من الرأس (قمة الرأس)” والتي “غالبًا ما تصبح رقيقة ويتوسع حجمها بمرور الوقت”.
إن خصلات دونالد ترامب الرقيقة تجعله عرضة بشكل خاص لرأس القبعة
أذهل الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجماهير في ديسمبر 2024 عندما تم تصويره في مارالاغو بعد ما بدا أنه يوم طويل جدًا في ملعب الجولف، ويبدو أنه كان يتمتع بتسريحة شعر أقصر وأكثر انبساطًا. وعلق أحد مستخدمي X قائلاً: “لقد اختفى عش الطيور الدوامي! حصل ترامب على مظهر جديد، حيث ظهر لأول مرة بتصفيفة شعر جديدة مقصوصة. يجب أن أعترف بأنه تحسن كبير، ويجعله يبدو أكثر شباباً”. ومع ذلك، بدا لاحقًا أن ما فعله ترامب الجديد كان في الواقع مجرد حالة من شعر ترامب الرقيق جدًا الذي تم سحقه تحت ثقل قبعته.
كان لشعر دونالد ترامب عقل خاص به أثناء ظهوره رفيع المستوى
بدا أن شعر دونالد ترامب كان له عقل خاص به في يوليو 2025، أثناء قيامه بجولة في مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي إلى جانب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والسناتور تيم سكوت. كما يتضح من مقطع فيديو على موقع يوتيوب لظهور ترامب الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة، في كل مرة تهب فيها الرياح، تكاد خصلات شعر الرئيس الرفيعة المتاخمة لخط شعره المتراجع أن تطير، مما يترك المشاهدين في المنزل على حافة مقاعدهم بينما يعمل ترامب وقتًا إضافيًا في محاولة لترويض الخصلات الضالة. “هل الشعر البري موجود معنا الآن في الغرفة؟” سأل أحد مستخدمي YouTube في قسم التعليقات. الكثير لمحاولة مكافحة تراجع خط الشعر.
يقوم دونالد ترامب دائمًا بفحص الجزء الخلفي من رأسه
في نوفمبر 2025، تم القبض على الرئيس دونالد ترامب وهو يتفقد مؤخرة رأسه بشكل كبير بعد أن طلب من الضيوف في المكتب البيضاوي الوقوف خلفه قبل أن يؤدي سيرجيو جور اليمين الدستورية كسفير جديد لدى الهند. ربما كان يشعر بالقلق بشأن ما قد تراه النساء خلفه، بما في ذلك إريكا كيرك، من وجهة النظر تلك؟ لسوء الحظ، فإن التحقق المستمر من الجزء الخلفي من رؤوسهم هو محنة للعديد من الرجال الذين يفتقرون إلى الثقة بشأن بقعة الصلع المتنامية باستمرار. لو كانوا يعلمون فقط أن النساء يجدن الرجال الصلع جذابين – فهذا علم.
أصبح دونالد ترامب يعتمد بشكل متزايد على القبعات
عند الحديث عن القبعات، مع تقدم دونالد ترامب في السن، زاد ارتباطه بقبعات البيسبول – وخاصة تلك ذات اللون الأحمر الزاهي المزخرفة بعبارة “اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”. حتى أن الرئيس اختار ارتداء قبعة بيضاء في 28 فبراير 2026، أثناء حضوره حفل نقل كريم لستة جنود فقدوا أرواحهم خلال هجمات الولايات المتحدة على إيران. وكما يمكن للمرء أن يتصور، أثار هذا الخطأ في الموضة رد فعل عنيفًا كبيرًا، حيث اتهمه الكثيرون بارتداء ملابس غير لائقة في هذه المناسبة الكئيبة.
ومع ذلك، وفقًا لأحد الخبراء، فمن الممكن تمامًا أن يكون ولع ترامب بالإكسسوارات ليس له علاقة بالموضة بقدر ما يتعلق برغبته في الحفاظ على خصلات شعره الجامحة والرفيعة بشكل متزايد تحت الأغطية. “يميل الأشخاص الذين يفقدون شعرهم إلى ارتداء القبعات لإخفاء تساقط شعرهم”، هذا ما قاله الطبيب بيتر يونغ حصريًا لـ Health Digest في عام 2023 أثناء مناقشة أهم الخرافات حول تساقط الشعر، بما في ذلك أسطورة حول احتمال أن القبعات تسبب تساقط الشعر. (تنبيه المفسد: إنه أمر مستبعد جدًا.)