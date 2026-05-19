شقيق كيني أتكينسون في صعود مدرب كافس من جذور LI إلى حافة نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين

لا تزال نيويورك أو لا مكان بالنسبة لمدرب كافس كيني أتكينسون.

قد يكون عدوًا مؤقتًا لإمباير ستيت خلال نهائيات المؤتمر الشرقي، لكن ماديسون سكوير غاردن سيكون دائمًا مكانًا خاصًا لمواطن نورثبورت، لونغ آيلاند.

قال أتكينسون بعد أن تغلب فريق كافالييرز على بيستونز 125-94 في المباراة السابعة ليفوز بسلسلة الجولة الثانية: “أنا من سكان نيويورك”.

“بالعودة إلى جاردن، عملت في نيكس – أعرف الجميع هناك. عائلتي بأكملها هناك بشكل أساسي. هذا أمر مميز.”

بعد كل شيء، فإن الجذور المحلية لأفضل مدرب لعام 2025 والعلاقة الرائعة مع مساعد مدرب نيكس السابق فيل ويبر منحت أتكينسون مكانًا لا يُنسى في تقاليد الفريق منذ أكثر من عقد من الزمن.

قال مايكل أتكينسون، أكبر إخوة كيني السبعة الرياضيين، لصحيفة The Post: “لقد عاش فيل ويبر في الواقع بالقرب منا”.

“كان فيل يعرف كيني. فيل رجل أنيق للغاية.”

لعب أتكينسون لأكثر من عقد من الزمان في الخارج كحارس نقطة – وقع لأول مرة في مدرسة سانت أنتوني الثانوية ثم لاحقًا مع فريق ريتشموند سبايدرز عام 1988، الذي وصل إلى Sweet 16 – واقتحم الدوري الاميركي للمحترفين كمدير لتطوير اللاعبين في Rockets في عام 2007.

قال مايكل إن عمل شقيقه في ولاية لون ستار سرعان ما أثار إعجاب ويبر، الذي عرف أن الوقت قد حان لإعادة أتكينسون إلى المنزل.

قال مايكل، مدرب ساكيم الأطواق السابق الذي سحبه ريك بيتينو إلى كنتاكي: “لقد انتهى به الأمر إلى التوصية بكيني لمايك دانتوني، وقام مايك دانتوني بتعيين كيني مع نيكس”.

قضى أتكينسون أربع سنوات في MSG، من عام 2008 إلى عام 2012، حيث “كان لديه رجال في نهاية القائمة” لرعايتهم، كما قال أخوه الأكبر.

وأضاف مايكل: “تصادف أن يكون جيريمي لين أحد هؤلاء الرجال، ولذا عمل كيني مع جيريمي لين بشكل يومي”.

“حتى أن جيريمي لين يمنح كيني الكثير من الفضل في كونه جاهزًا عندما تم الاتصال برقمه.”

كانت عشيرة أتكينسون تنزف باللونين الأزرق والبرتقالي قبل وقت طويل من فوز لينسانيتي – أو لقب نيكس عام 1973، في هذا الصدد.

قال مايكل: “كنا مشجعين لنيكس إلى الأبد”.

كان الأخوان أيضًا متوترين مع بعضهما البعض تمامًا كما كانت مجموعة والت فرايزر مع بقية أعضاء الجمعية.

قال مايكل، الابن الأكبر البالغ من العمر 71 عاماً: “كان الجميع قادرين على المنافسة، وكان لكل منهم مستوى خاص به من الثقة”.

كان هناك شيء ما في كيني، ثاني أصغر أصغر اللاعبين والذي يبلغ الآن 58 عامًا، والذي برز جيدًا قبل أن يصبح المدير الفني لفريق بروكلين نتس من عام 2016 إلى عام 2020 ويفوز ببطولة الدوري الاميركي للمحترفين مع فريق ووريورز كمساعد في عام 2022.

في الأساس، كان الانضباط وأخلاقيات العمل التي توارثها والدهم ضابط البحرية نيل، وبولين، وهي أم لا معنى لها والتي طاردت كيني ذات مرة بمضرب كرة ويفل عندما كان يبلغ من العمر 6 سنوات.

قال مايكل: “عندما يكون لديك ثمانية أطفال – ثمانية أولاد – فمن الأفضل أن تكون منضبطًا”.

“لقد نقل، وأعتقد أنك رأيت ذلك (خلال المباراة السابعة)، هذا المستوى من التركيز والكثافة إلى مستوى آخر.”

كان هذا أحد الأسباب الدافعة لأن كيني هو الأخ الوحيد الذي تم سحبه من مدارس نورثبورت العامة لحضور برنامج سانت أنتوني، وهو برنامج كان يقوده في ذلك الوقت الراحل جوس ألفيري، أسطورة كرة السلة المحلية وقاعة مشاهير سانت جون.

لا يزال آلان هان، وهو في سن المدرسة المتوسطة، والذي سيواصل اللعب مع فريق Friars وLIU قبل أن يصبح محللًا لنيكس في شبكة MSG، يتذكر أنه كان مذهولًا عندما رأى أتكينسون يلعب كمساعد في معسكر كرة السلة في لونغ آيلاند في الثمانينيات.

قال هان: “اللاعب الأول الذي لفت انتباهي وجعلني أقول “رائع” كان كيني”.

“لقد كانت مباراة للمستشارين والمدربين في وقت الغداء. إنه منافس كبير، سيطر على المشاجرات، وقد انجذبت إليه منذ ذلك الحين. … لقد كان أول معبود لي في كرة السلة.”

كان أتكينسون يدور حول الدفع للأمام، وكان هذا الشغف واضحًا في أي تعليمات يقدمها لسكان لونغ آيلاند الصاعدين.

قال كل من مايكل وهان إن “محاضرات” كيني في كرة السلة لم تكن أكاديمية على الإطلاق.

قال هان: “كان الرجل يتصبب عرقاً عندما انتهى”.

“عندما كان يعمل في مجال تطوير اللاعبين، كان غارقًا في العرق مثل اللاعب الذي كان يقوم بعملية الإحماء للمباراة.”

تفتخر لونغ آيلاند بالنجاح الذي حققه خبير الأطواق المحلي، ولكن سيكون لدى السكان المحليين طريقة مضحكة لإظهار ذلك في الأيام القليلة المقبلة.

كتب دينيس كريتون، مدير شؤون خريجي سانت أنتوني، على فيسبوك: “بالطبع سأشجع نيكس، لكن تهانينا للراهب ألوم كيني أتكينسون وفريق كافز على هزيمتهم لبيستونز”.