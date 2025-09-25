شمعة اليقطين الخشبية من Aldi تعطي Bottery Barn لأقل

عاد اليقطين إلى ستاربكس ، وبدأت الأوراق في التغيير ، وخرجت إيكيا للتو مع مجموعة خريف 2025 الجديدة ، لذلك هناك فرصة جيدة لبدء التسوق في ديكور الخريف بالفعل. ومع ذلك ، لا حرج في البقاء على اطلاع بما يوجد هناك – خاصة فيما يتعلق بشراء الميزانية التي تعطي المشاعر الفاخرة. في هذه الحالة ، يجب على الشمعة الخشبية على شكل قرع بقيمة 25 أونصة على شكل قرع مقابل 20 دولارًا. يتم بيعها حاليًا عبر الإنترنت ، لكن بعض المتسوقين وجدواها في Aldi المحلية. ومع ذلك ، تميل هذه الخداع النجمية إلى البيع بسرعة كبيرة ، لذلك هذا تذكير جيد للحفاظ على عينيك مقشرة من أجل دبابيس سقوط مماثلة يمكن أن تصل في الأشهر المقبلة.

أصبحت شمعة Aldi فيروسية على Tiktok ولم تكن متاحة إلا في المملكة المتحدة في البداية. اعتبارًا من 17 سبتمبر 2025 ، يتم تخزينها على أرفف Aldi-بالإضافة إلى شمعة خشبية على شكل شبح-في المتاجر الأمريكية أيضًا. على الرغم من أن موقع ALDI يعطي معلومات محدودة للغاية ، إلا أن التأثير البصري لهذه الشموع يعطي الفخار إلى حد كبير. على الرغم من أن الشموع الخشبية PB هي نمط مختلف ، إلا أنه لن يكون الكثير من الامتداد لافتراض أنها تأتي من نفس المجموعة. إذا كنت تريد نمط DIY آخر DUPE ، فتعرف على كيفية DIY The Pottery Barn Terracotta Pumpkin.