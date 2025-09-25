شمعة اليقطين الخشبية من Aldi تعطي Bottery Barn لأقل

عاد اليقطين إلى ستاربكس ، وبدأت الأوراق في التغيير ، وخرجت إيكيا للتو مع مجموعة خريف 2025 الجديدة ، لذلك هناك فرصة جيدة لبدء التسوق في ديكور الخريف بالفعل. ومع ذلك ، لا حرج في البقاء على اطلاع بما يوجد هناك – خاصة فيما يتعلق بشراء الميزانية التي تعطي المشاعر الفاخرة. في هذه الحالة ، يجب على الشمعة الخشبية على شكل قرع بقيمة 25 أونصة على شكل قرع مقابل 20 دولارًا. يتم بيعها حاليًا عبر الإنترنت ، لكن بعض المتسوقين وجدواها في Aldi المحلية. ومع ذلك ، تميل هذه الخداع النجمية إلى البيع بسرعة كبيرة ، لذلك هذا تذكير جيد للحفاظ على عينيك مقشرة من أجل دبابيس سقوط مماثلة يمكن أن تصل في الأشهر المقبلة.
أصبحت شمعة Aldi فيروسية على Tiktok ولم تكن متاحة إلا في المملكة المتحدة في البداية. اعتبارًا من 17 سبتمبر 2025 ، يتم تخزينها على أرفف Aldi-بالإضافة إلى شمعة خشبية على شكل شبح-في المتاجر الأمريكية أيضًا. على الرغم من أن موقع ALDI يعطي معلومات محدودة للغاية ، إلا أن التأثير البصري لهذه الشموع يعطي الفخار إلى حد كبير. على الرغم من أن الشموع الخشبية PB هي نمط مختلف ، إلا أنه لن يكون الكثير من الامتداد لافتراض أنها تأتي من نفس المجموعة. إذا كنت تريد نمط DIY آخر DUPE ، فتعرف على كيفية DIY The Pottery Barn Terracotta Pumpkin.
لماذا يجب عليك الحصول على هذه الشمعة قبل أن يحترق المخزون
على الرغم من أنه يحتوي على تصميم مختلف عن شموع Pottery Barn Wooden Pumpkin المتوفرة حاليًا هذا الموسم ، إلا أنه يتعين عليك أيضًا مراعاة السعر. في حين أن Aldi لديها شموعها المدرجة في 20 دولارًا فقط ، إلا أن Bottery Barn أكثر ثباتًا قليلاً وتتراوح بين حوالي 60 دولارًا إلى 80 دولارًا. قد لا تحصل على خدعة دقيقة ، ولكن يمكنك بالتأكيد تثبيت هذا النمط مقابل أقل.
إذا لم تكن لديك حظًا كبيرًا في تسجيل شمعة ALDI الفيروسية ، فإن في المنزل تقدم منحوتات مماثلة من اليقطين وشمعة جرة معطرة على Hayrides هذا الموسم. كلا الشموعان 25 أوقية ، تتميز بحاوية منحوتة وخشبية على شكل قرع. ومع ذلك ، بين الاثنين ، يخرج ALDI مرة أخرى مع شمعةهما ، والتي تصل إلى 10 دولارات أرخص من خيار 30 دولارًا الذي يمكنك العثور عليه في المنزل. إذا لم تبيع أيًا من هذه الأشياء وتريد شيئًا أفضل تكلفة لكل استخدام ويمنحك مشروعًا ممتعًا للقيام به في المنزل ، فحاول جعل شموع القرفة DIY هذه للترحيب في موسم الخريف.