شموع زجاجية عتيقة يجب أن تراقبها في متاجر التوفير

يمكنك العثور على الكثير من الآثار في متجر التوفير المحلي الخاص بك. قد يمررك البعض لأنه ليس لديك أي فكرة عن ما هي عليه بالفعل أو يفعلون حتى تتعثر عبر مقطع فيديو عبر الإنترنت يوضح لك مدى روعة النظر في منزلك. خذ شموع الزيت الزجاجي ، على سبيل المثال. لقد كان اتجاهًا شائعًا في السبعينيات ، ولكن أصبح في النهاية بدائل غامضة لشموع الشمع.

على الرغم من أنها تحاكي مظهر الشمعة ، إلا أن شموع الزيت الزجاجي هي مصابيح زيت بشكل أساسي. يحترقون من خلال فتيل الألياف الزجاجية التي ترسم الوقود لأعلى ، مما يخلق لهب يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 12 ساعة. الآن ، بدأت العلامات التجارية الجديدة في تقديم هذه التقنية ، مما قد يجعل شموع الزيت الزجاجي تجد متجر التوفير الذي كان مواعدة ذات يوم أنه يعود إلى ديكور المنزل. لحسن الحظ ، لا تحتاج إلى إنفاق ما يزيد عن 20 دولارًا لشراء جديد ، عندما ، لبضعة دولارات فقط ، يمكنك وضع يديك على نماذج عتيقة لا تزال تعمل على الأرجح!

تتميز الشموع بمظهر دقيق وأنيق وشفاف يمكن أن يغير أجواء أي غرفة ، دون العديد من متاعب شموع الشمع. ستنتهي أيامك من الشمع المنسكب من أرضيات الخشب الصلب والمناطق الأخرى غير المرغوب فيها ، لأنه ما لم يتم إغراءها ، فهناك ضئيل ضئيل من مصابيح الزيت الزجاجي والشموع التي تتساقط أو تتسرب. كما أنها أكثر استدامة ، لأن قطعة جودة واحدة يمكن أن تستمر في الأساس مدى الحياة. لا يقتصر الأمر على مقاومة الحرارة والقوية ، بل إن الفتات متينة للغاية وقد لا تحتاج أبدًا إلى استبدالها ، مما يجعل شموع الزيت الزجاجية رائعة للتوفير.