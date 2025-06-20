شموع زجاجية عتيقة يجب أن تراقبها في متاجر التوفير

يمكنك العثور على الكثير من الآثار في متجر التوفير المحلي الخاص بك. قد يمررك البعض لأنه ليس لديك أي فكرة عن ما هي عليه بالفعل أو يفعلون حتى تتعثر عبر مقطع فيديو عبر الإنترنت يوضح لك مدى روعة النظر في منزلك. خذ شموع الزيت الزجاجي ، على سبيل المثال. لقد كان اتجاهًا شائعًا في السبعينيات ، ولكن أصبح في النهاية بدائل غامضة لشموع الشمع.
على الرغم من أنها تحاكي مظهر الشمعة ، إلا أن شموع الزيت الزجاجي هي مصابيح زيت بشكل أساسي. يحترقون من خلال فتيل الألياف الزجاجية التي ترسم الوقود لأعلى ، مما يخلق لهب يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 12 ساعة. الآن ، بدأت العلامات التجارية الجديدة في تقديم هذه التقنية ، مما قد يجعل شموع الزيت الزجاجي تجد متجر التوفير الذي كان مواعدة ذات يوم أنه يعود إلى ديكور المنزل. لحسن الحظ ، لا تحتاج إلى إنفاق ما يزيد عن 20 دولارًا لشراء جديد ، عندما ، لبضعة دولارات فقط ، يمكنك وضع يديك على نماذج عتيقة لا تزال تعمل على الأرجح!
تتميز الشموع بمظهر دقيق وأنيق وشفاف يمكن أن يغير أجواء أي غرفة ، دون العديد من متاعب شموع الشمع. ستنتهي أيامك من الشمع المنسكب من أرضيات الخشب الصلب والمناطق الأخرى غير المرغوب فيها ، لأنه ما لم يتم إغراءها ، فهناك ضئيل ضئيل من مصابيح الزيت الزجاجي والشموع التي تتساقط أو تتسرب. كما أنها أكثر استدامة ، لأن قطعة جودة واحدة يمكن أن تستمر في الأساس مدى الحياة. لا يقتصر الأمر على مقاومة الحرارة والقوية ، بل إن الفتات متينة للغاية وقد لا تحتاج أبدًا إلى استبدالها ، مما يجعل شموع الزيت الزجاجية رائعة للتوفير.
ما الذي يجب البحث عنه عند شموع الزيت الزجاجي
عندما يتعلق الأمر بالعلامات التجارية ، كانت Firelight Glass واحدة من أكثر صانعي هذه القطع الفنية شعبية بفضل منتجاتها المصنوعة يدويًا وتصميمات مبتكرة حاصلة على براءة اختراع. علامة تجارية أخرى في السبعينيات من القرن الماضي هي الأبعاد الزجاجية ، والتي كانت تستخدم لبيع شموع ومصابيح زيت مذهلة قبل إغلاقها في عام 2015. تحقق من مواقع الويب الخاصة بهم للتعرف على تصميماتها الفريدة حتى تتمكن من التعرف عليها بشكل أفضل في البرية. يأتي البعض محميًا بواسطة المداخن الزجاجية الزاوية والروسية التي تعتبر رائعة للاستخدام الخارجي. أيضا ، ابحث عن شموع زيتية مع أنابيب حامل الفتيل الزجاجية الأنيقة التي تدير طول القطعة ، على عكس النماذج الأخرى حيث تتسرب الألياف الزجاجية في الوقود.
عندما تجد قطعة تحبها ، تحقق من وجود الشقوق والرقائق في الزجاج. على الرغم من أن معظم شموع الزيت الزجاجي مصنوعة لتحمل التآكل ، إلا أن تعثرًا أكثر عنفًا يمكن أن يضر بالخارج. من الأفضل ترك مصابيح الزيت المتشققة في المتجر أو مخصصة لأغراض زخرفية فقط ، لأن تسخينها قد يؤدي إلى تحطيمها. ومع ذلك ، يمكن استبدال الفتيل التالف أو المفقود بسهولة.
إذا تم اعتباره مناسبًا للاستخدام ، فما عليك سوى ملء ثلاثة أرباع الحاوية مع رائحة وزيت خالٍ من البارافين الخالية من التدخين باستخدام قمع. تقترح معظم العلامات التجارية ترك الفتيل ينقع تمامًا قبل إضاءةه ووضع بضعة ملليمترات فقط من القماش فوق حامل الفتيل للحصول على لهب صغير يمكن التحكم فيه. أخيرًا ، كما هو الحال مع أي لهب مفتوح ، حافظ على شموع الزيت الزجاجي بعيدًا عن الأقمشة القابلة للاشتعال ، أو الغازات القابلة للاشتعال ، أو أي مكونات مطبخ يمكن أن تشكل مخاطر نار خفية أثناء الطهي.