شموع شجرة الدولار التي تبدو مباشرة من العصر الذهبي

لكي تميل بشكل كامل إلى جمالية العصر الذهبي التقليدي، فإن الأمر كله يتعلق بالأجهزة التي تقترن بها الشموع نفسها. عادة ما تزين حاملات الشموع الفضية والنحاسية المصممة بشكل مزخرف أسطح طاولات أصحاب الملايين في هذا العصر. في كثير من الأحيان، رددت هذه التصاميم لغة التصميم الفخمة للعصور السابقة مع الأجسام المزخرفة والأخاديد المعقدة. قم بإقران التناقص التدريجي الملتوي لشجرة الدولار مع الأجهزة التي تشبه الفضة العتيقة، مثل حاملات الشموع الفضية + Rely، للحصول على تصميم تقليدي.

إذا كنت تأمل في الحصول على شيء أقل بهرجة ولكن لا يزال بنفس القدر من الأناقة والشعور بالعمر المذهب، فاختر عصي الحجرة الأقصر – حاملات بمقبض يسمح للناس بحمل الشمعة معهم من غرفة إلى أخرى. على الرغم من أنها ليست فاخرة للغاية، إلا أنها لا تزال نظيفة وأنيقة، وستبدو شموعك جميلة عند وضعها على المدخل أو طاولة القهوة، دون أن تطغى عليها أجهزتها. فكرة أخرى للأجهزة الأقل بهرجة هي إعادة تدوير الشمعدانات القديمة بطلاء الطباشير لتعتيم المعادن. إنه يخلق مظهرًا نحاسيًا عتيقًا داكنًا، ولكنه يحافظ على شكل خيارات حامل الشمعدان في ذلك الوقت.

بالطبع، يمكنك الذهاب في الاتجاه المعاكس إلى المساحة فائقة الفخامة باستخدام الشمعدانات المتدرجة. هذا لا يذكرنا بالعصر الذهبي فحسب، بل سيبدو كما لو أنه خرج مباشرة من طاولة Astors (أو Russells، إذا كنت من محبي عرض HBO). كانت الشمعدانات مصنوعة من النحاس أو الفضة وتتميز بعناصر إضافية مثل البلورات. لقد جلسوا على طاولات العشاء، وأرفف المواقد، والطاولات الجانبية كإظهار للثروة والبذخ. حتى يومنا هذا، تعتبر الشمعدانات واحدة من أجمل الطرق لتزيين منزلك بالشموع – شجرة الدولار أم لا، لن يعرف أحد أبدًا!