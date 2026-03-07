شهدت مباراة جالين برونسون لنيكس تغييرًا مذهلاً

لوس أنجلوس – ربما لاحظت التحول الأخير في الخطوط الإحصائية لجالين برونسون. إنها مثيرة إلى حد ما.

أصبح حارس النقطة المعروف بالعزلة، ومؤشره الثلاثي وسجل 61 نقطة في مباراة واحدة، مطلق النار دون المستوى ولكنه ميسر ذو حجم كبير ومؤلف للغاية.

ويمكن تفسير ذلك بثلاث طرق مختلفة:

يجذب برونسون انتباه الدفاع أكثر من أي وقت مضى، وهو يتصرف وفقًا لذلك من خلال التغاضي عن الفرق المزدوجة. يتكيف برونسون مع تسديداته الخاطئة، ويجد طرقًا لخلق هجوم لزملائه في الفريق الذين أظهروا كفاءة أكبر مؤخرًا (مهم، أو جي أنونوبي). نمت كيمياء برونسون وثقته مع زملائه في الفريق – جنبًا إلى جنب مع راحته في نظام هجوم مختلف قليلاً – على مدار الأشهر الخمسة من هذا الموسم، مما سمح لفريق All-Star بالعثور على آخرين في مواقعهم المفضلة لتسديد الضربات الإيقاعية.

قال المدرب مايك براون: “إنه يأخذ ما يقدمه له الدفاع”. “إنهم يتحولون، إنهم يشنون هجومًا خاطفًا، ويحاولون إلقاء حوض المطبخ عليه. وهو يقوم بعمل رائع في النزول (الكرة والتمرير).”