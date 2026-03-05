شهد جوش هارت أكبر انخفاض في دقائق جميع لاعبي نيكس الأساسيين

أحد الاختلافات الرئيسية التي كان من المتوقع أن يجلبها المدرب مايك براون إلى نيكس هو عدد الدقائق الأقل بالنسبة للمبتدئين.

ثلاثة أرباع موسمه الأول، وقد أتى ذلك بثماره إلى حد كبير.

جميع اللاعبين الخمسة المبتدئين – جالين برونسون، ميكال بريدجز، أو جي أنونوبي، جوش هارت وكارل أنتوني تاونز – يبلغ متوسطهم دقائق أقل لكل مباراة هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي.

شهد عبء عمل هارت أكبر انخفاض. ودخل في خسارة الأربعاء 103-100 أمام ثاندر في ماديسون سكوير غاردن بمتوسط ​​30.3 دقيقة في المباراة الواحدة، بانخفاض عن 37.6 في العام الماضي.

وقال هارت لصحيفة The Post قبل مباراة الأربعاء: “هذا ما يشعر أنه الأفضل”. “إذا كان هذا ما يراه مناسبًا، فهذا ما يراه مناسبًا.”

اعتاد هارت منذ فترة طويلة على الدقائق المهمة تحت قيادة توم ثيبودو، حيث قاد 37.6 دقيقة لكل مباراة العام الماضي الدوري الاميركي للمحترفين. ومع دخول يوم الأربعاء، كان هارت قد تجاوز 37 دقيقة فقط خمس مرات هذا الموسم.

وهو يدرك أيضًا أنه في الماضي، كانت هناك أوقات كان من الممكن فيها – أو كان ينبغي – تقليص بعض تلك الدقائق.

قال هارت: “يتطلب الأمر بعض التعديل”. “أعتقد أن الأمر يعتمد أيضًا على الطريقة التي ألعب بها. مباريات العام الماضي، والعام السابق، إذا كان هناك موسم مكون من 82 مباراة، فلا بد أن تكون لديك مباريات سيئة. أعتقد أن بعض تلك المباريات السيئة، لم يكن من المفترض (أن ألعبها) بنفس القدر. كان من الممكن أن تذهب إلى لاندري (شاميت)، أو المزيد من الدقائق لكام (باين)، شيء من هذا القبيل. لذا هذا العام، يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود عليه ولكن لديك رجال مثل لاندري يلعبون بشكل جيد للغاية هذا الموسم، ومن الواضح أن ديوس (ماكبرايد) كان يلعب بشكل جيد قبل أن يتعرض للإصابة، لدينا جوزيه (ألفارادو) وأنا سعيد به طالما أننا نفوز.

لعب هارت 25 دقيقة يوم الأربعاء.

اشتكى نجم الرعد جالين ويليامز – الذي كان لا يزال خارج الملعب بسبب إصابة في أوتار الركبة – من المشي الشهير في الممر الذي يتعين على اللاعبين المنافسين اتباعه عند دخول الحديقة.

قال ويليامز في مقطع فيديو التقطته صحيفة The Post: “يجب علينا تحديث الساحة”. “لا يمكن أن يكون هذا هو المشي.”

ذهب كل من هارت وبرونسون لفترة وجيزة إلى غرفة خلع الملابس خلال الربع الثالث من مباراة الأربعاء، لكن كلاهما عادا، ولم تكن إصاباتهما خطيرة.