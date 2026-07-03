شواحن مايك مكدانيل يعطي QB جاستن هربرت تحول البندقية

لم يضيع مايك ماكدانييل، المنسق الهجومي الجديد لفريق Los Angeles Chargers، أي وقت في إجراء تغييرات ميكانيكية مع نجم الوسط جاستن هربرت.

تم عرض ذلك من خلال مقال بتاريخ 2 يوليو من كريس ريم من ESPN، والذي ذكر أن ماكدانيال قد غير موقف هربرت من البندقية.

في الماضي، كان هربرت يضع قدمه اليمنى إلى الأمام في وضعية البندقية، والتي كانت قدمه المهيمنة. لقد جعله ماكدانيال يغير هذا بحيث تكون قدمه اليسرى غير المهيمنة متقدمة قليلاً عن يمينه.

هذا التبديل، وفقًا لماكدانيال، يوفر “ميزة تنافسية بالميلي ثانية”، لأنه يجعل الحركة أسرع بشكل هامشي في التمريرات القصيرة وخيارات تمرير التمريرات التي تعتمد على التوقيت السريع.

إنه تحول دربه ماكدانيال بين العديد من لاعبي الوسط في اتحاد كرة القدم الأميركي، بما في ذلك توا تاجوفيلوا، الذي دربه مع ميامي دولفين خلال المواسم الأربعة الماضية.

يبدو أيضًا أن ماكدانيال يعتقد أن هذا سيخفف الضغط عن هربرت الذي سيضطر إلى الاعتماد على ذراعه الكبيرة في الرمي لإكمال التمريرات، والاعتماد بدلاً من ذلك على الميكانيكا المناسبة لإيصال الكرة إلى حيث يجب أن تذهب في الوقت المناسب.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يغير فيها هربرت موقف بندقيته، حيث كان يتمتع بوقفة متوازنة خلال فترة لعبه في جامعة أوريغون.

ولا يبدو أن هربرت يعتقد أن هذا التحول سيحدث فرقًا كبيرًا، حيث نقل عنه في المقال قوله: “لا أعتقد أن هذا سيحدث فرقًا كبيرًا”.

يمكن للمرء أن يتخيل أن هذا هو الأول من بين العديد من التغييرات التي سيجريها ماكدانيال في لوس أنجلوس، ليس فقط مع هربرت ولكن مع جريمة الشاحن بأكملها. اكتسب المنسق البالغ من العمر 43 عامًا سمعة طيبة بسبب مخططاته الفريدة والإبداعية في ميامي، خاصة عندما كان الفريق قوة هجومية هائلة خلال مواسمه العديدة الأولى.

في حين سيتعين على مدرب فريق Chargers Jim Harbaugh التوقيع على أي تغييرات جريئة يريد McDaniel إجراؤها، فإن هجوم الفريق تحت قيادة Herbert سيكون مثيرًا للمشاهدة الموسم المقبل، فقط لمعرفة ما إذا كانت تغييرات McDaniel ستحقق النجاح.