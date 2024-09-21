شوهي أوتاني يحقق رقمًا قياسيًا في دوري البيسبول في المباراة الرابعة عشرة بتسجيله ضربة منزلية وسرقة

لوس أنجلوس – شوهي أوتاني يعود إلى الواجهة من جديد.

حقق نجم فريق لوس أنجلوس دودجرز ضربة منزلية رقم 52 وسرق قاعدته رقم 52 ليلة الجمعة، محطمًا الرقم القياسي في الدوري الرئيسي للضربات العميقة والسرقة في نفس المباراة.

وهذه هي المرة الرابعة عشرة التي يحقق فيها أوتاني هذا الإنجاز، متفوقا على الرقم القياسي الذي سجله ريكي هندرسون في 13 مباراة في عام 1986 مع فريق نيويورك يانكيز.

جاءت بطولات أوتاني بعد ليلة من أن أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الرئيسي يسجل 50 ضربة منزلية و50 قاعدة مسروقة في موسم واحد.

قال ديف روبرتس، مدرب فريق دودجرز: “لقد حجز مكانه في المباراتين الأخيرتين”.

وصل إلى قاعدة واحدة في الملعب الداخلي إلى القاعدة الأولى في الشوط السابع ثم سرق القاعدة الثانية.

ضرب أوتاني ضربة قوية على أرض الملعب للمرة الثانية والخمسين بعد رمية من كايل فريلاند، قطعت مسافة 423 قدمًا إلى وسط الملعب، وسجل ماكس مونسي، ووضع دودجرز في المقدمة 3-2 مع وجود اثنين من اللاعبين خارج الملعب في الشوط الخامس.

ويواصل أوتاني إظهار موهبته الدرامية خلال موسمه الأول التاريخي مع فريق دودجرز.

في ميامي يوم الخميس، سجل أوتاني أول ثلاث ضربات منزلية في مسيرته – جاءت جميعها بعد الشوط السادس – وهي أول مباراة له بستة ضربات ورقم قياسي في مسيرته بلغ 10 RBIs. لم يفعل أحد في تاريخ MLB ذلك من قبل.

وانتهى اللقاء بـ 51 هدفا و 51 سرقة.

كما سرق قاعدتين وكاد أن يسجل هدفا، لكنه خرج في القاعدة الثالثة أثناء محاولته تمديد ضربته المزدوجة الثانية إلى ثلاثية بينما أظهر مزيجا نادرا من السرعة والقوة.

وحظي أوتاني بتصفيق حار عندما بدأ الشوط الأول يوم الجمعة. وتعالت هتافات “أفضل لاعب! أفضل لاعب!” وظل المشجعون واقفين على أقدامهم بهواتفهم لتسجيل ضربته. وسقط أوتاني على الأرض لكن الجمهور صفق له مرة أخرى عندما عاد إلى الملعب.

تم عرض إعادة لقطات من ليلة أوتاني التاريخية على لوحة الفيديو أثناء التدريب على الضرب.

قال روبرتس: “الناس يحبون مشاهدة العظمة، وسيُسجل كواحد من أعظم اللاعبين على مر العصور”.

وأبدى مدرب روكيز، باد بلاك، دهشته من إنجازات أوتاني، على الرغم من أنه كان يفضل أن يتوقف النجم عن صقل أوراق اعتماده حتى نهاية السلسلة المكونة من ثلاث مباريات.

وقال بلاك “يمكنه أن يبدأ يوم الاثنين”.

من الواضح أن أوتاني لم يفهم الرسالة.

كما سجل هدفين في أول 11 مباراة له هذا الموسم حيث سجل ثلاثة أهداف.

كان أفضل أرقام أوتاني السابقة هي 46 رمية منزلية و26 قاعدة مسروقة في عام 2021، عندما فاز بأول جائزة من جائزتي أفضل لاعب في الدوري الأمريكي أثناء اللعب مع فريق لوس أنجلوس أنجلز.

الآن أصبح هو المرشح المفضل للحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الوطني.

يبدو أنه لا توجد حدود لأوتاني.

وكان أسرع لاعب يصل إلى حاجز 40-40 بفوزه الكبير في الشوط التاسع على تامبا باي في مباراته رقم 126 في 23 أغسطس.

الآن تبقى له تسع مباريات ليرى ماذا يمكنه أن يفعل في الموسم العادي.

وقال روبرتس “بالنسبة لي، أعتقد أنه ربما يبلغ 60 أو 60 عاما. أعتقد أن هذا غير واقعي، لكن معه كل شيء ممكن”.

ضمن فريق دودجرز التأهل إلى مرحلة ما بعد الموسم للموسم الثاني عشر على التوالي بفوزه الساحق 20-4 على فريق مارلينز يوم الخميس. وهذا ليس بالأمر الجديد بالنسبة لهم، ولكنه أمر جديد بالنسبة لأوتاني. فقد لعب 865 مباراة دون أن يظهر في مرحلة ما بعد الموسم، وهو عدد أكبر من أي لاعب نشط آخر.

“سيكون مستعدًا للغاية ومركزًا”، هكذا قال روبرتس. “أعتقد أن العالم أجمع يتطلع إليه في أكتوبر”.

وأوضح أوتاني عند توقيعه على صفقة بقيمة 700 مليون دولار لمدة 10 سنوات مع فريق دودجرز في ديسمبر الماضي أن التنافس على البطولة هو ما يدفعه.

وقال الشهر الماضي: “الهدف الأول هو الوصول إلى مرحلة ما بعد الموسم والفوز بالبطولة العالمية”.

خلال مواسمه الستة مع فريق لوس أنجلوس أنجلز، لم يصل الفريق أبدًا إلى التصفيات النهائية أو يحظى بسجل فوز.

يسعى فريق لوس أنجلوس دودجرز، متصدر دوري البيسبول الوطني الغربي، إلى حسم لقبه الحادي عشر في دوري الدرجة خلال 12 موسمًا.

تأتي إنجازات أوتاني المذهلة خلال موسم خانه فيه أقرب صديق له ولم يعد يلعب بينما يتعافى من جراحة الكوع في نهاية الموسم الماضي.

لقد غاب عن مباراة Home Run Derby خلال عطلة نهاية الأسبوع All-Star في يوليو لتجنب المزيد من الإصابات المحتملة، على الرغم من أنه بصفته الضارب المعين فقد ضرب على أرضه ثلاثة أشواط في خسارة الدوري الوطني.

لقد ساعد عدم رمي الكرة أوتاني على الحفاظ على لياقته وسرعته، كما سمح له بالتركيز وتحسين أجزاء أخرى من لعبته. لقد صقل مهاراته في الركض وسرقة القواعد، وتعلم كيفية الحصول على قفزات جيدة من الرماة المنافسين من خلال دراسة مقاطع الفيديو لميولهم.

قد يشهد مشجعو فريق دودجرز أداءً فريدًا من نوعه لأوتاني. وبمجرد استئنافه اللعب كل خمسة أيام في العام المقبل، قد لا تسمح له ساقاه بسرقة عدد كبير من القواعد.

ويبدو تأثير أوتاني واضحًا خارج الملعب أيضًا.

أثار المشجعون احتجاجات في ملعب دودجر وحوله خلال توزيع الدمى المتحركة. وسيتم توزيع القمصان التي تحمل صورته على أول 40 ألف مشجع يوم السبت.

يتوافد السائحون اليابانيون إلى الاستاد للقيام بجولات سياحية، مما دفع الفريق إلى الاستعانة بمزيد من المرشدين الناطقين باللغة اليابانية. كما تعاقد الفريق مع عدد كبير من الرعاة اليابانيين.

“إنه واحد من واحد”، قال روبرتس.