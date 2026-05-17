شوهي أوهتاني لديه خمس ليال من RBI في فوز دودجرز على الملائكة

سجل فريق دودجرز بكل الطرق التي يمكن تخيلها تقريبًا ليلة السبت.

يمشي. ضرب الخليط. ذبابة التضحية. خطأ. حتى الدوري الصغير على أرضه من Shohei Ohtani.

إذا كان هناك ركض للدفع عبره، فقد وجد فريق دودجرز طريقة للقيام بذلك.

في فوز 15-2 على الملائكة في أنهايم، كاليفورنيا، احتاج فريق دودجرز إلى 10 ضربات فقط ليحقق أعلى أداء له في الموسم.

لقد فازوا الآن بأربع مباريات متتالية، وانتزعوا سلسلة الطريق السريع في نهاية هذا الأسبوع ضد منافسيهم عبر المدن.

كان من الصعب تحقيق الضربات في وقت مبكر من ليلة السبت، حيث واجه فريق دودجرز أحد أفضل الرماة الكبار حتى الآن هذا العام وهو صاحب الرميات القوية خوسيه سوريانو. لمدة خمس أدوار ، أبقى سوريانو النادي في جولة واحدة فقط (بفضل ذبابة كيس ويل سميث في الشوط الأول) بضربة واحدة فقط (أغنية واحدة من مضربين موكي بيتس في اللعبة).

لكن في إحدى الليالي التي افتقر فيها سوريانو إلى القيادة المتسقة، وجد آل دودجرز طريقة للتكيف.

في الشوط السادس سجل الفريق خمسة أهداف – – من ضربة قاعدية واحدة فقط.

بدلاً من ذلك، أخذوا قاعدة مجانية واحدة تلو الأخرى للمساعدة في فتح اللعبة على مصراعيها، وتحميل القواعد على مسيرتين وضربة ضاربة، ثم تسجيل ثلاثة أشواط في مسيرتين إضافيتين وضربة أخرى بمجرد تحميل القواعد.

ليس حتى قام Alex Call بتسلل أغنية فردية من جولتين عبر الملعب، محققًا النتيجة 6-0، هل سجل الفريق أخيرًا ضربته الثانية في المباراة.

بدأت مضارب فريق Dodgers أخيرًا في الخروج من هناك، مما أدى إلى هجوم من أربعة أشواط في المركز الثامن وخمسة أشواط في المركز التاسع.

قدم أوهتاني اللحظة الأساسية في كلا الإطارين.

في الثامنة، سجل أول ثلاثية له هذا الموسم على كرة أسفل خط الملعب الأيمن والتي قفزت مرة واحدة من الشباك الواقية أمام المدرجات (تحدى الملائكة اللعب، لكن الكرات الحية التي اصطدمت بالشباك تعتبر لا تزال تلعب). قام النجم ثنائي الاتجاه بعد ذلك بتحويله إلى ملعب Little League على أرضه من خلال السباق إلى المنزل حيث أخفق الملائكة في لعب التتابع. حقق Mookie Betts الجولة الفعلية الوحيدة للفريق على أرضه خلال الليل في الضربة التالية.

في الشوط التاسع، سجل فريق دودجرز هدفين بالفعل – أحدهما عن طريق خطأ رمي من قبل المخلص أليك مانواه – عندما عاد أوهتاني مرة أخرى مع تحميل القواعد. هذه المرة، قام بربط ثنائية تقليدية في الزاوية اليمنى ليحقق ثلاث أشواط، وأنهى المباراة بخمسة من RBIs وهو أعلى مستوى في الموسم.

ماذا يعني

بعد انزلاقهم 9-14 خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أبريل والأسبوعين الأولين من شهر مايو، أصبح فريق دودجرز (28-18) في النهاية على خط الانتصارات مرة أخرى. والأهم من ذلك، يبدو أن جريمتهم قد عادت أخيرًا إلى الحياة.

وقد سجل الفريق الآن 26 نقطة في مبارياته الثلاث الأخيرة.

لقد أثقل سوريانو بستة، وهو أعلى مستوى بالنسبة له في الموسم حيث رفع عصره من 1.66 إلى 2.41.

كل ذلك أعطى جاستن فروبلسكي مساحة كبيرة للتنفس بنهاية بدايته المكونة من ستة أشواط ومسيرتين وخمس ضربات، مما ترك له عصرًا قدره 2.49 في العام.

كما سمح أيضًا لفريق Dodgers بالابتعاد عن أفضل مسكناتهم، مما أعطى لعبة Bullpen استراحة كانت في أمس الحاجة إليها بعد مباراة Bullpen الطارئة يوم الجمعة.

من هو المثير

حاول Wrobleski مرة أخرى الاتصال (حصل على ثماني نفحات فقط من 51) لكنه وجد طريقة للحد من الضرر (احتفظ بالملائكة 1 مقابل 8 عندما كان المتسابقون في مركز التهديف).

أكمل صاحب اليد اليسرى الآن ستة أدوار على الأقل في ست بدايات متتالية. كان يوم السبت أيضًا هو المرة السادسة في سبع مشاركات بشكل عام التي لا يسمح فيها بأكثر من جولتين.

في وقت مبكر من الليل، اعتمد Wrobleski على دفاعه – وعلى الأخص عندما أنقذ Pages ما كان يمكن أن يكون بمثابة جولة متعادلة من خلال إمساكه بالغطس في المنتصف لينهي الشوط الرابع. لكن أكبر رمياته جاءت بعد أن اخترقت الملائكة أخيرًا الجزء السفلي من المركز السادس.

تم الوصول إلى ثلاث ضربات متتالية لبدء الشوط، بما في ذلك ثنائية من جو أديل والتي جعلت الملائكة على اللوحة لأول مرة طوال عطلة نهاية الأسبوع. ولكن بعد ذلك، استعاد Wrobleski عافيته من خلال اعتزال الثلاثة التالية التي واجهها، مما أنقذ فريق Dodgers من بعض الرصاصات القيمة.

من ليس كذلك

ومع ذلك، فإن الملائكة (16-30)، أصبح أول فريق في البطولات الكبرى يصل إلى 30 خسارة هذا الموسم.

لقد فعلوا ذلك بطريقة مناسبة تمامًا يوم السبت، والذي شابه الضربات الضعيفة، والرمي الأسوأ، والدفاع السيئ تمامًا خلال الجولتين الأخيرتين من اللعبة.

إذا جعل آل دودجرز ثورتهم التي استمرت 15 جولة تبدو سهلة تقريبًا، فذلك لأن الملائكة سمحت لهم بذلك.

التالي

بحثًا عن أول اكتساح لمسلسلهم خلال شهر، سيلجأ فريق Dodgers إلى Roki Sasaki (1-3، 5.88 عصرًا) لنهاية السلسلة يوم الأحد. سيواجه The Angels عملية الاستحواذ التجاري خارج الموسم Grayson Rodriguez، الذي سيظهر لأول مرة مع فريقه – وأول بداية لـ MLB منذ يوليو 2024 – بعد نوبات متكررة من مشاكل الكوع والكتف.