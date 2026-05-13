شوهي أوهتاني يلتقط الجفاف أمام هوميروس أمام آيس كيوب

كل ما احتاجه شوهي أوهتاني للتخلص من الجفاف الذي دام أسبوعين في المنزل؟

ماذا عن آيس كيوب في حجرة البث؟

في ليلة الثلاثاء، قام فريق دودجرز بعمل هبة على شكل آيس كيوب على مستوى الملعب، والتي تضم أيقونة الترفيه في لوس أنجلوس في سيارة دودجر زرقاء منخفضة إلى جانب آخر بطولتين للفريق في بطولة العالم.

لتكريم هذه المناسبة، كان Ice Cube حاضرًا – حيث ألقى الرمية الأولى، معلنًا النداء التقليدي “حان وقت Dodger Baseball” قبل بدء المباراة، ثم انضم إلى البث التلفزيوني للفريق على SportsNet LA في الجزء السفلي من الشوط الثالث.

أثناء وجود Ice Cube على الهواء، وصل Ohtani إلى اللوحة وتعمق للمرة الأولى منذ 26 أبريل، والمرة الثانية فقط في آخر 109 ظهور له على اللوحة.

عندما أبحر محرك Ohtani إلى الحقل الأيسر الأوسط، تم حقن Ice Cube بحماس في المكالمة التليفزيونية.

“نعم! ها نحن ذا. نعم, نعم!” قال. “لم يكن من الممكن كتابتها بشكل أفضل.”

قبل الانفجار، كان آيس كيوب في منتصف مناقشة مع جو ديفيس وأوريل هيرشيشر حول قاعدة جماهيرية لفريق دودجرز طوال حياته، ودوره كرجل الضجيج غير الرسمي للفريق خلال ألقاب بطولة العالم المتتالية.

على مدار العامين الماضيين، كان جزءًا من الكثير من اللحظات التي لا تُنسى في تشافيز رافين، بما في ذلك حفل موسيقي قبل المباراة خلال بطولة العالم 2024، والمزيد من العروض الحية في مسيرات البطولة، واحتفالات يوم الافتتاح التي قاد فيها متسابقًا أزرق منخفضًا إلى الملعب لتسليم جوائز المفوض إلى الفريق – وهو ما ألهم تصميم bobblehead يوم الثلاثاء.

وقال: “هذا أحد أكثر الأشياء جنونًا التي حدثت لي على الإطلاق”. “أنا أحب فريق دودجرز. أحب أن أكون مشجعًا. أحب أن أشجع فقط… ثم طُلب مني أن أكون جزءًا منه، ضد فريق يانكيز، كان ذلك هو المستوى التالي. لقد كنت في Cloud 9 منذ ذلك الحين، لمدة عامين على التوالي.”

استمر ذلك عندما تعمق أوهتاني، مما دفع ديفيس وهيرشيسر إلى التخطيط حتى يتمكن من تحليل إعادة تأرجح أوتناي.

“لقد صفع هذا الشيء، وذهب إلى الفناء، الرجل”، قال آيس كيوب عن أوهتاني. “كم هو رائع أن تكون من مشجعي دودجر الآن، وأن ترى ذلك.”