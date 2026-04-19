شوهي أوهتاني يوقع الكرة للناجي البالغ من العمر 100 عام من ناغازاكي

دنفر – لا يتوقف شوهي أوهتاني عادةً للحصول على التوقيعات عندما يخرج من الملعب بعد تمرينه قبل المباراة كل يوم.

لكن يوم السبت، قام نجم فريق دودجرز ثنائي الاتجاه باستثناء عاطفي.

قبل المباراة الثانية من سلسلة نهاية هذا الأسبوع في كورس فيلد بين دودجرز وروكي، كان مومويو كيلي، الناجي البالغ من العمر 100 عام من تفجير ناغازاكي، في الملعب أثناء عمليات الإحماء على كرسي متحرك.

لقد التقطت صورًا مع العديد من اللاعبين من كلا الفريقين وتحدثت لبضع دقائق مع مدير دودجرز (وموطن أوكيناوا الياباني) ديف روبرتس.

بعد ذلك، جاء الحدث الأبرز في اليوم عندما عادت أوهتاني إلى المخبأ، وتوقفت على طول الطريق لتوقيع الكرة لها بينما وقفت وابتسمت.

كان التبادل قصيرًا، وسرعان ما استقبلها أوهتاني، وكتب توقيعه على الكرة، ثم اختفى مرة أخرى في نادي دودجرز.

ومع ذلك، فإن اللحظة كانت “مثل الحلم”، كما قال كيلي لاحقًا، وفقًا لما ذكرته قناة Chunichi Sports.

وأضافت: “إنه فخر اليابان”. “أشاهد مباريات دودجرز كل يوم.”

كانت كيلي تبلغ من العمر 19 عامًا وقت تفجير ناجازاكي، ثم انتقلت في النهاية إلى الولايات المتحدة بعد أن التقت بزوجها في قاعدة عسكرية أمريكية في اليابان.

لقد كانت حاضرة في مباراة السبت مع ابنتها وحفيدها.

والآن، لديها ذكرى لن تنساها هي وعائلتها أبدًا.

كان أوهتاني قد أنهى للتو جلسة رمي ما قبل المباراة يوم السبت، استعدادًا لبداية التصويب التالية – والتي من المحتمل أن تأتي خلال سلسلة الأسبوع المقبل في سان فرانسيسكو ضد العمالقة.

دخل Ohtani اللعب يوم السبت بضرب 0.265 مع خمسة أشواط على أرضه و10 من RBIs هذا الموسم. بالإضافة إلى خط أساسي مكون من 49 لعبة يعود تاريخه إلى الموسم الماضي.

بصفته لاعبًا ، فقد سمح لأحدهم بالركض المكتسب خلال بداياته الثلاث الأولى بـ 18 ضربة.