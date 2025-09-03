شيء ما “مختلف” بالنسبة لـ Travis Kelce منذ مشاركة Taylor Swift – حيث يفتح نجم اتحاد كرة القدم الأميركي على “مرتفعات جديدة”

تتمتع Travis Kelce بالحياة كرجل مشارك.

في حلقة يوم الأربعاء من البودكاست “The New Heights” ، افتتحت Star Chiefs Tight End ، 35 عامًا ، بعض التغييرات الدقيقة منذ أن سأل مغنية “Fornight” ، أيضًا 35 ، عن يدها في الزواج الأسبوع الماضي.

سأل الأخ جيسون ، الذي تزوج من زوجة كايلي منذ عام 2018 ، عما إذا كان هناك “شيء مختلف” حول انتقال سويفت من صديقة ترافيس إلى خطيب.

وقال ترافيس عن سويفت الذي حضر خسارة جامعة سينسيناتي في نبراسكا الأسبوع الماضي على ملعب أرواههيد: “شعرت أنه في المباراة في الواقع ، كانت هذه هي المرة الأولى التي أقوم فيها بتوفير تايلور كخطيبتي لعدد قليل من زملائي في الفريق”.

“نعم ، كان الأمر رائعًا. ما زلت أشعر بالدوار. أوقات مثيرة. لا تزال جديدة.”

أعلن كيلسي وسويفت عن مشاركتهما في 26 أغسطس على Instagram ، حيث شاركوا في صورة من الصور التي تم التقاطها في حديقة مليئة بالوردي والأزهار البيضاء.

“تتزوج معلمة اللغة الإنجليزية ومعلمة الصالة الرياضية الخاصة بك” ، قام الزوجان بتعليق المشاركة المشتركة ، التي تم تعيينها على مسارها لعام 2024 ، “So High School” ، مستوحاة من Kelce.

اقترح كيلس ، الذي يدخل موسمه الثالث عشر في اتحاد كرة القدم الأميركي ، سويفت في لياوود ، كانساس ، العقارات – المنزل الذي اشتراه في عام 2023 لمزيد من الخصوصية وسط قصة حب الزوجين ، وفقًا لما قالته الصفحة السادسة.

قال ترافيس يوم الأربعاء عندما سأل جيسون عما إذا كان لديه أي نصيحة: “يجب أن تعرف غالتك أو شخص آخر مهم”. “هذا يجب أن يدع كيف يجعلك شخص آخر يشعر أنك بحاجة إلى القيام بذلك بهذه الطريقة.”

في مقابلة مع News 5 في كليفلاند ، كشف والده ، إد ، أن الاقتراح قد تم منذ ما يقرب من أسبوعين في مقر إقامة All-Pro Tight.

وقال إد: “لقد تقدم ترافيس في الواقع الاقتراح ، أوه ، ربما قبل أسبوعين ، وليس قبل أسبوعين”. “كان سيقوم بتأجيله حتى هذا الأسبوع. أعتقد أنها كانت قد تحصل على القليل من القمامة ، لكنه كان سيؤجلها في هذا الأسبوع ، كما تعلمون ، أن تصنع بعض الشيء الكبير ، لجعله حدثًا خاصًا كبيرًا. وقلت له مرارًا وتكرارًا ، كما تعلمون ، يمكنك أن تفعل ذلك على جانب الطريق ، والقيام بذلك أي مكان يجعله حدثًا خاصًا … عندما تنزل في ركبته واحدة واطلب من ذلك أن تتزوجها”.

وقال إد إن الزوجين قاما بتوزيع آبائهم لتبادل أخبار مشاركتهما.

“لقد أخرجها إلى هناك ، وكانوا على وشك الخروج لتناول العشاء ، وقال:” دعنا نخرج ونحصل على كوب من النبيذ “. لقد خرجوا إلى هناك ، وذلك عندما سألها ، وكان ذلك جميلًا. ” “لقد بدأوا في الوجه لي وأمهم وأهلها للتأكد من أن الجميع يعرفون. لذلك ، لرؤيتهم معًا أمر رائع.”

قال إد إنه يعلم أن بطل Super Bowl ثلاث مرات سيقترح قبل أشهر سريعة ، مضيفًا أنه كان يعتقد سابقًا أن Kelce سوف يطرح السؤال خلال موسم اتحاد كرة القدم الأميركي العام الماضي.

ويأتي هذا الانخراط بعد أسبوعين من ظهور Swift على الإنترنت على البودكاست “New Heights” ، والذي يشارك في استضافة Kelce مع شقيقه الأكبر ، أسطورة Eagles Jason Kelce.

خلال المقابلة الواسعة النطاق ، أعلنت Swift عن ألبومها الثاني عشر ، “The Life of a Showgirl” ، ستنخفض في 3 أكتوبر.

في مكان آخر على البودكاست ، قال الزوجان إنهما قضوا بعض الوقت في فلوريدا ، حيث قام كيلس بتدريب هذا الموسم.

كما عززت سويفت “مرتفعات جديدة” للحصول على “صديقها” بعد إعلان كيلس علنًا في العرض أنه حاول مقابلة المغني في عرض Eras Tour في عام 2023 وفشل.

سيطر جنون كيلس سويفت على الرياضة والثقافة البوب ​​منذ ذلك الحين.

تم ربط الزوجين لأول مرة في سبتمبر 2023 وخرجوا علاقتهما في الشهر المقبل.