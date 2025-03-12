شيء واحد فقط يمكن أن يخرج عن مسار هذه المتهربين المرصعين بالنجوم

GLENDALE ، أريز.-ينفق المتهربون 399 مليون دولار على كشوف مرتبات اللاعبين تقريبًا قدر الإمكان ، وللأموال التي يمتلكها على الأرجح أفضل مجموعة من مواهب البيسبول منذ أن بدأت المسودة في موازنة الأشياء التي تزيد عن 50 عامًا-وربما على الإطلاق.

بالطبع ، فهي ليست فقط أعظم مجموعة من القدرة ولكن أيضًا إلى حد بعيد القصة الأكبر ، والتي قد تتحول إلى عقبةها الحقيقية الوحيدة. إن Clubhouse هو وسائط من الجدار إلى الجدار بانتظام في انتظار لدغة صوتية أو مقتطف من أحد Megastars التي لا يتم انتباه خدعةهم الحقيقية الآن بكل ما يحدث هنا في سيرك البيسبول الجميل هذا. إنه كثير ، وهو كل يوم.

وقعت News-A-Day Dodgers للتو على راتب قياسي مدير قاعة المشاهير ، ديف روبرتس. إن تهمة الاحتفاظ بنصف دزينة أو نحو ذلك من لاعبي قاعة المشاهير (بالإضافة إلى كوتري لا نهاية له على ما يبدو من المواهب التكميلية) يركزون بما يكفي ليس فقط على التكرار كأبطال في بطولة العالم ، ولكن حتى إلى مستوى التوقعات – والتي قد تكون مستحيلة.

كان فريق البيتلز للبيسبول يعبّر يوم الثلاثاء لرحلته إلى طوكيو ، والتحدي الحقيقي الآن ليس الفوز بآخرين MVP (هناك أربعة هنا ، مع ستة جوائز) أو Cy Young (هناك اثنان من هؤلاء ، مع خمس جوائز) ولكن للحفاظ على التركيز الكافي.