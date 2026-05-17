توفي يوم الجمعة شيرمان لويس، الظهير الدفاعي والعائد لفريق جيتس خلال أيام دوري كرة القدم الأمريكية والذي كان يتمتع بمسيرة طويلة كمدرب مساعد في اتحاد كرة القدم الأميركي. كان عمره 83 عامًا.

تم تأكيد وفاة لويس من قبل جامعة ولاية ميشيغان، حيث كان جميع الأمريكيين يركضون في عام 1963.

وكتبت الجامعة في بيان: “نشعر بحزن عميق عندما علمنا بوفاة شيرمان لويس”. “لويس، الذي كان لاعبًا في الفريق الأول لفريق All-American في عام 1963، عمل كمدرب مساعد في جامعة ولاية ميشيغان قبل مسيرته التدريبية المزخرفة في دوري كرة القدم الأمريكية والتي تضمنت أربعة ألقاب في بطولة Super Bowl. نرسل خالص تعازينا لعائلة لويس.”

فاز لويس، الذي لعب لفريق جيتس في عامي 1966 و1967، بأربعة ألقاب سوبر بول طوال مسيرته التدريبية التي استمرت 26 عامًا في اتحاد كرة القدم الأميركي.

فاز بثلاثة من تلك الألقاب مع فريق 49ers في الثمانينيات كمدرب ظهير تحت قيادة المدرب بيل والش. أضاف لويس خاتمه الرابع في عام 1996 عندما تولى دور المنسق الهجومي لفريق باكرز كجزء من طاقم مايك هولمجرين لمدة ثمانية مواسم.

ومع ذلك، لم يشغل لويس أبدًا منصبًا تدريبيًا رئيسيًا في الدوري.

بعد غرين باي، أمضى بعض الوقت في مينيسوتا وديترويت – لمدة عامين في كل منهما – كمنسق هجومي.

أمضى موسمه الأخير في دوري كرة القدم الأمريكية مع واشنطن في عام 2009.

قبل أن يأخذ خطوته المهنية الكبيرة إلى اتحاد كرة القدم الأميركي، كان لويس مساعدًا للمدرب في جامعته الأم على مدار 14 عامًا.

باعتباره المتقشف، اندفع لمسافة 1566 ياردة مع 16 هبوطًا عبر ثلاثة مواسم.

خدم كقائد وحصل على مرتبة الشرف من All-American في عام 1963. كما احتل المركز الثالث في تصويت Heisman Trophy، متخلفًا عن Navy’s Roger Staubach وBilly Lothridge من Georgia Tech. خارج كرة القدم، فاز لويس أيضًا ببطولات Big Ten في الوثب الطويل واندفاع 300 ياردة كنجم سباقات المضمار والميدان.

في عام 2001، تم إدخال لويس في قاعة مشاهير ألعاب القوى بولاية ميشيغان.

تم أخذ لويس من قبل الطائرات في الجولة التاسعة من 1964 مشروع AFL، وبواسطة براون في الجولة الثامنة عشرة من 1964 مشروع NFL. لعب موسمين في الدوري الكندي لكرة القدم لصالح فريق Toronto Argonauts و Saskatchewan Roughriders قبل أن يلعب مع فريق Jets.