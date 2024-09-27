شيكاغو سكاي تطرد المدرب الرئيسي تيريزا ويذرسبون

طرد فريق Chicago Sky المدربة الرئيسية Teresa Weatherspoon في قرار صادم.

قرر فريق WNBA الانتقال من مدربه الرئيسي مساء الخميس بعد موسم واحد فقط على رأس الفريق في شيكاغو، وفقًا لصحيفة Chicago Sun-Times.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي يوم الجمعة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تقدم فريق Sky بنتيجة 13-27 وفشل في إجراء التصفيات.

وفقًا لصحيفة Sun-Times، بدأت المشكلات مع Weatherspoon في التطور خلال مقابلات خروج الفريق بعد نهاية الموسم الذي أصبح فيه الانفصال واضحًا.

وبحسب ما ورد لاحظ العديد من اللاعبين أيضًا تغير أسلوب اللعب خلال الموسم.

لكن بعض اللاعبين أعربوا عن دعمهم لـ Weatherspoon خلال الموسم، وكتبت Angel Reese أنها “شعرت بحزن شديد” بسبب الأخبار على X.

وكتب ريس: “لقد فقدت الكلمات حرفيًا عندما عرفت ما تعنيه هذه المرأة بالنسبة لي في مثل هذه النقطة المحورية في حياتي”. “لقد كانت الشخص الوحيد الذي آمن بي. الشخص الذي وثق بي. كثيرون لا يعرفون حتى ما يعنيه أن تكوني امرأة سوداء في الرياضة عندما لا يؤمن بك أحد. كان لديك مهمة صعبة. كل الظروف المجنونة التي مررنا بها هذا العام وعندما كان ظهرك للحائط، كنت تؤمن دائمًا.

تعاملت The Sky مع عدد من الإصابات خلال هذا الموسم – بما في ذلك إصابة ريس التي أنهت موسمها مبكرًا – ولعبت مباراتين فقط بقائمة صحية تمامًا.

ليس من الواضح من سيحل محل Weatherspoon كمدرب Sky القادم.

“لقد جئت إلى شيكاغو بسببك. وتابع ريس: “لقد كنت بطلاً مجهولاً في حياتي”. “لقد بنينا علاقة في فترة قصيرة من الزمن والتي سوف تستمر إلى الأبد. لن أسأل الله أبدًا لماذا يجلب الناس إلى حياتي ويأخذهم بعيدًا عني لأنني أحتاجهم، لكنني أؤمن دائمًا أن كل شخص موجود في حياتك لسبب وموسم. لقد كنت أفضل سبب وموسم.

“أنت لا تستحق هذا ولكن لا أستطيع أن أشكرك بما فيه الكفاية. أحبك ملعقة.”

سيكون المدرب الجديد هو الرابع لسكاي منذ عام 2021 – عندما فازوا بلقب الدوري.