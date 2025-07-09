شيلتون مقابل احتمالات الخاطئ والاختيار والتنبؤ

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مباراة الأربعاء بين Jannik Sinner و Ben Shelton هي doozy للمعاقين.

الخاطئ هو العالم رقم 1 و -330 المفضل للتغلب على الأمريكيين الصاعد ، ولكن هناك المزيد من المخاوف بشأن وصول الإيطاليين إلى هذه المباراة أكثر من شيلتون.

الأبرز هو أن الخاطئ أصيب كوعه في مباراته ضد غريغور ديميتروف يوم الاثنين ، وكان من غير المؤكد ما إذا كان سيكون قادرًا على اللعب يوم الأربعاء أم لا.

ومع ذلك ، يؤمن المراهنون بالخاطئ بما يكفي لمنحه فرصة بنسبة 76.7 في المائة لهزيمة شيلتون في الأرباع.

ويمبلدون: شيلتون مقابل المعاينة شيلتون مقابل الخاطئ

بوضع الإصابة جانبا ، يمكن القول إن الخاطئ هو أفضل لاعب في العالم الآن. على الرغم من أن كارلوس ألكاراز يمكنه أيضًا المطالبة بهذا اللقب ، إلا أن الإيطالي لا يزال يحتل المرتبة الأولى على أنه اللاعب الأول على هذا الكوكب ، لذلك سنمنحه ميزة طفيفة.

ما يجعل الخاطئ فريدًا هو أنه عندما يخرج أمامك في المباراة ، بغض النظر عن مدى وقت مبكر ، يمكنه أن يجعل الأمر يبدو وكأنه على بعد ميل.

تغطية المحكمة ، وسلطته ، وخدمة كلها نخبة ، لذلك يجعل خصومه يبدو وكأنهم يتدفقون وهم يحاولون العودة إلى المباراة.

مع وجود الكثير من الأسلحة في ترسانةه ، يمكن أن تشعر كما لو أن الخاطئ لا يقهر عندما يكون على أغنية.

تتطور مجموعة أدوات Shelton بسرعة ، لكنه لا يزال يعتمد على خدمة الخبز والزبدة. يمكن أن يفوز فلوريدا جاتور السابق بمبارياتها بمفردها ، ولا توجد أجزاء أخرى من لعبته تعمل ، ولكن هذه الأنواع من المباريات أصبحت أكثر ندرة ، خاصة في Grand Slams.

من المحتمل ألا يكون لديه اللعبة الإجمالية للتنافس مع Sinner و Alcaraz باستمرار ، ولكن في لمرة واحدة ، يمكن لشيلتون إنجاز المهمة تمامًا.

ويمبلدون: شيلتون ضد الخاطئ الرهان اختيار

كل الأشياء متساوية ، سيكون هذا الخط غير مهتم بي على كلا الجانبين.

ولكن بالنظر إلى حالة الخاطئ الغامضة ، ناهيك عن الانتعاش العاطفي الذي سيتعين عليه أن يصنعه بعد أن توهت مكانًا في الدور ربع النهائي بعد أن اضطر غريغور ديميتروف إلى التقاعد بسبب إصابة لمجموعتين إلى لا شيء في الجولة 16 ، هناك بعض الخيارات المثيرة للاهتمام في شيلتون.

يمكنك الذهاب للعب المباشر على خط Moneyline ، ولكن بالنظر إلى إصابة Sinner ، فهناك فرصة أنه قد خرج تمامًا من الأنواع يوم الأربعاء ، مما يجعل الدفع 12/1 على Shelton للفوز بالمباراة ، 3-0 ، وهي تسديدة طويلة مغرية.

المسرحية: شيلتون للفوز 3-0 (12/1 ، BET365)

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.