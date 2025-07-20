شين لوري المفتوح البريطاني يركض في الصرف بعد العقوبة والمرض

Portrush ، أيرلندا الشمالية – لن يموت الدفاع المفتوح البريطاني لشين لوري رسميًا حتى الجولة النهائية يوم الأحد.

لم ينته الأمر رسميًا مع 3-Over-Par 74 أطلق النار في الجولة الثالثة يوم السبت.

كان المكان الذي انتهى به الأمر في المرتبة الثانية عشرة في الجولة الثانية يوم الجمعة عندما عُجز عن طلقتين عندما أظهرت إعادة تليفزيون إعادة تشغيل ممارسته أرجوحة عن غير قصد.

هذا الحكم ، الذي لم يجادل لوري ، جعله حتى على قدم المساواة مع البطولة بدلاً من 2-under ، وهو ما كان عليه أنه لم يعاقب.

مما جعل الطين أسوأ من الشبح الثلاثي الذي حصل عليه في المرتبة 14 وشبح في 17 ، لم يكن لوري على ما يرام في يوم السبت.

قال: “حاولت أن أحصل على بروتين يشربني بعد ثمانية ثقوب وشعرت برغبة في كل مكان. لقد كان يومًا صعبًا ، لكنني لن أقدم أعذارًا. لقد لعبت بشكل سيء اليوم ومن الواضح أن الانتهاء من السيئة.

ووصف لوري الحكم الجزاء الذي أخرج الهواء من أسبوعه “من الصعب أخذه”.

قال: “تصل إلى المنزل متأخراً واضطررت إلى أن تنخفض نفسك. استيقظ في الساعة 2:30 مع تشنجات في بطني. أعلم أن لدينا في المنزل. (ابنتي) كانت آيفي قد كان قبل يومين.

“أردت أن أفعل بشكل جيد للغاية هذا الأسبوع ،” لقد استمر لوري. “لقد وضعت الكثير في هذا الأسبوع ، نعم ، من الصعب أخذها. لم أستمتع اليوم بقدر ما كنت أتمنى. يوم السبت في بطولة وطنك ، يجب أن أستمتع به أكثر مما فعلت.

“آمل أن أخرج صباح الغد وأحاول الاستمتاع به قدر استطاعتي ، وأحاول إطلاق النار على أفضل النتيجة ، ثم قضاء أسبوعين قبل التصفيات. عقلي الكبير للأشهر القليلة المقبلة تدور حول كأس رايدر ومحاولة الفوز بذلك. هذا هو المكان الذي ستذهب فيه كل عملي إلى ما يلي”. “

كان جون رام ، بعد جولته يوم السبت ، متعاطفًا مع ما كان على لوري تحمله مع العقوبة.

قال رام: “يمكنني أن أتصل لأنني كنت هناك ، لقد فعلوا نفس الشيء تمامًا بالنسبة لي حيث يعطونك iPad ، وينظروا إلى ما حدث. أنت في وضع غير مربح ، لأنه إذا قلت ، “لم أره ، لذلك لا أعتقد أنه يجب أن يكون عقوبة” ، على الرغم من أن القاعدة تقول إنها يجب أن تكون مرئية للعين المجردة ، فأنت دائمًا ما تتعرض لخطر أن تسمى شيئًا لا تريد أن يتم استدعاؤه.

“وإذا كنت تأخذها على الجانب الآمن ، فأنت تأخذ ركلة جزاء من طلقة.

أبقى برايسون ديشامبو زخمه من الجولة الثانية القوية ليجعل القطع مع 68 يوم السبت للوصول إلى 2 تحت الأسبوع.

قال: “في الأيام الثلاثة الماضية ، كنت ألعب بعض الجولف الرائع ، لقد كنت أقوم بتجريدها. لعبتي في مكان رائع. ما زلت فخوراً بالمرونة التي كانت لدي. أتمنى أن أفعل المزيد اليوم لأعطي نفسي فرصة أفضل للغد ، لكن هذا غولف. كان يجب أن ألعب بشكل أفضل في اليوم الأول.

تم وضع Dechambeau على مدار الساعة للعب البطيء في الحفرة السابعة عشرة وبعد ذلك تناول وباء اللعب البطيء في الجولف المحترف.

“يمكنني أن أخبركم ، أول جولتين كان خارج عن السيطرة ما رأيته ،” قال ديهشامبو عن وتيرة اللعب. “أنت في النهاية (يجب) الوقت في جولتهم بالكامل. لا أحد يريد أن يفعل ذلك لأن الناس خائفون جدًا من التعرض ، وهو ما أنا مدافع عنه. أعتقد أنه سيكون أكثر عدلاً تجاه الجميع.

“إذا كان شخص ما يلعب أبطأ ، فيمكن للرجل أن يصعد إليه ويقول:” يا رجل ، فأنت أكثر من وقتك “. كل ما تفعله هو أن تكون مجرد وقت لهم لكل طلقة واحدة.

حصل جون باري على أول حفرة في واحد من البطولة عندما قام بتوزيع 8 حديد على الحفرة 12th يوم السبت. قال باري إنه كان العاشرة من حياته المهنية ، لكن هذا كان “بالتأكيد أفضل ، 100 في المائة.”

وقال “هذا النوع من الخبرة التي تحصل عليها في واحد في هذا الجو كانت مذهلة للغاية”.

جوستين ليونارد ، الذي فاز بجائزة كلاريتج في عام 1997 ، لعب عطلة نهاية الأسبوع في تخصص يوم السبت لأول مرة منذ عام 2014.

قال الشاب البالغ من العمر 53 عامًا: “نعم ، هناك عواطف ، أنا سعيد لأنني جئت إلى هنا ولعبت بالطريقة التي فعلت بها في اليومين الأخيرين. أن تأتي في تجربتي – وعمر – وجعل القطع مميزًا جدًا. ثم للخروج واللعب إلى حد كبير اليوم (1 under-par 70) شعرت بحالة جيدة. أشعر أنني صنع القطع هو نوع من التنافس.

“ألعب بشكل جيد وجعل القطع هذا الأسبوع ، عندما أعود ، سيكون لدي هذا الذاكرة الرائعة لأعتقد أنه من المحتمل أن أفعل ذلك مرة أخرى.”

استمر أسبوع لي ويستوود يوم السبت حيث أطلق على الجولة الثالثة 69. لكن لم يكن ذلك 69 عامًا.

التي ربطت ريان فوكس بأدنى تسع لقطة في فتحة الصورة. قام ويستوود في الواقع بتشغيل طائره في 18 ، وهو ما كان يمكن أن يعطه 28 والسجل بنفسه.

Westwood ، الذي لم يفز مطلقًا في التخصص ، حصل على المركز الثاني في المركز الثاني في Majors ، و 12 مرة في المراكز الخمسة الأولى ، و 19 مرة في المراكز العشرة الأولى.