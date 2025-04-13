شين لوري لا يريد التحدث عن روري ماكلروي ، Rips Media بعد الجولة

يبدو أن شين لوري شعر بالإحباط بعد جولته الثالثة من الماجستير.

أخبر لوري ، 38 عامًا ، المراسلين يوم السبت أنه لم يكن مهتمًا بالحديث عن روري ماكلروي خلال جلسة مقابلة ما بعد الجولة.

“لا ، لن أقف هنا وأتحدث عن روري لمدة 10 دقائق” ، التقط في المراسلين. “أحاول الفوز بالبطولة أيضًا.

“أعلم أن هذا ما تريدني أن أتحدث عنه ، لكنني حصلت على – إنهاء. لقد أتيحت لي الفرصة للفوز بالماجستير غدًا ، وسأضرب بعض الكرات”.

على الرغم من بدء قوي ، أنهى لوري جولته يوم السبت مع Bogeys على الثقوب 17 و 18 ، وتركت الدورة منزعجًا من 72 درجة.

خلال جلسة المقابلة يوم السبت ، اقترح لوري أيضًا أنه لا ينبغي طرح أسئلة على أسئلة مباشرة بعد جولاتهم.

“نعم ، الكثير من الألم ، وخاصة تلك الفتحتين الأخيرين” ، اعترف. “لقد استمتعت بكل جزء من اليوم ، ثم ضربت ذلك في 17 عامًا ولم أستطع أن أصدق ذلك. اعتقدت أنني فعلت ذلك من خلال الظهر ، ثم ضربت لقطة فقيرة للغاية في 18.

“سأذهب و – نتحدث عن كولين موريكاوا قبل بضعة أسابيع. أعتقد أننا بحاجة إلى وقت. أعتقد أنني بحاجة إلى نصف ساعة الآن للجلوس هناك وجمع أفكاري. لا يمكنني القدوم للتحدث إليكم يا رفاق على الفور. لا ينبغي أن يحدث ذلك. لا أتفق معها.”

على الرغم من كونه مضطربًا بشأن سؤال McIlroy ، إلا أن لوري لا يزال يستغرق بعض الوقت للتعرف على أداء العداء الأمامي في أوغوستا الوطنية.

“لقد بدأت بداية رائعة” ، يتذكر. “كان هناك جو لا يصدق هناك. من الواضح أن روري كان يلعب بشكل جيد وراءه والهودير ، كان عليك أن تقف قليلاً ، وانتظر حتى يحدث هؤلاء ، وانتظره للحصول على اللقطات.

“لكنني كنت حول الكتلة لفترة طويلة بما يكفي لأعلم أنني بحاجة إلى القيام بذلك. شعرت أنني قمت بعمل جيد. إنها مجرد نهاية مؤسف للغاية. أشعر بخيبة أمل شديدة. لكن هذه هي هذه اللعبة. إذا لعبت بالطريقة التي يمكنني اللعب بها ، سأكون هناك أو ما يقرب من ذلك غدًا.”

قبل الجولة الأخيرة من يوم الأحد ، تعادل لوري في المركز السادس بسعر 5 من قدم المساواة ، وسبع طلقات خلف المركز الأول.