صاحب المطعم الذي صنع شريحة لحم بالجبن فيلي سوف يطبخ في مطعم بيتزا لونغ آيلاند بمعدات نيكس بعد خسارة الرهان

سليل الأخوين الذي يُنسب إليه الفضل في إنشاء أول شريحة لحم بالجبن فيلي سوف يصنع السندويشات الشهيرة في مطعم بيتزا لونغ آيلاند – بينما يرتدي معدات نيكس من الرأس إلى أخمص القدمين – بعد خسارة رهان مع المالك المشارك للمطعم.

سيرتدي فرانك أوليفييري، المالك الفخور لمطعم Pat’s King of Steaks الشهير في فيلادلفيا، اللون البرتقالي والأزرق على مضض أثناء تناول السندويشات في مطعم Dario’s Pizza في ويست هيمبستيد بعد أن قضى نيكس على 76ers 144-114 يوم الأحد.

كان أوليفييري قد حرض على رهان ودي مع المالك المشارك لمحل البيتزا، لويس كريتيلا. يراهن الثنائي على الفريق الذي سيفوز، حيث يقف أوليفييري مع فريق 76 وكريتيللا مع نيكس – وسيتعين على الخاسر السفر إلى مطعم الآخر والطهي لمدة يوم بمعدات الفريق الفائز.

وقال كريتيلا لصحيفة The Post: “أراد (أوليفييري) الرهان على المباراة الثالثة. فقلت، دعونا نراهن على السلسلة بأكملها”.

واعتاد أوليفييري على الخسارة، لكنه احتفظ بالأمل لفريقه في فيلادلفيا حتى النهاية المريرة.

وقال لصحيفة “ذا بوست”: “لدينا دائمًا شعور بأن فريق 6 أو أي شخص آخر في فيلادلفيا سيعود. لقد اعتدنا على قول “ربما العام المقبل”.

لقد تجاهل العار الوشيك، مضيفًا أنه “كان ينوي تجربة شريحة لحم بالجبن (داريو) على أي حال”.

وأضاف: “اعتقدت أنها ستكون طريقة جيدة للتعبير عن بعض الحب الأخوي لإخواننا في نيويورك ولونغ آيلاند”.

لم يحدد أوليفييري وكريتيلا موعدًا محددًا للوقت الذي سيزين فيه متذوق شرائح الجبن مطعم بيتزا لونج آيلاند، لكنهما اقترحا أن هذه قد لا تكون نهاية لعبتهما.

وقال كريتيلا: “نحن على استعداد للقيام برهان آخر في الجولة التالية، سواء كان ذلك على كليفلاند أو ديترويت، لذلك سنرى”.

تقدم نيكس إلى نهائيات المؤتمر الشرقي وسيلعب مع الفائز في سلسلة ديترويت بيستونز ضد كليفلاند كافالييرز.

جاء الرهان الودي بعد أن علم أوليفييري أن أسلافه تعرضوا لانتقادات شديدة وسط نصف نهائي المؤتمر الشرقي للدوري الأمريكي للمحترفين، حيث واجه نيكس فريق 76ers.

استغلت العديد من المطاعم في مدينة نيويورك هذا التنافس ودنّست بشكل فظ شرائح اللحم بالجبنة في قوائمها، بما في ذلك بيتزا داريو.

قامت Cretella بتغيير عنصر القائمة من شريحة لحم بالجبن Philly إلى شريحة لحم بالجبن Philly SUCKS في نظام الكمبيوتر الخاص بالمطعم. تحتوي قوائم النسخ المطبوعة أيضًا على علامة “Philly” مشطوبة ومكتوبة فوقها “F*** Philly” بقلم تحديد أسود.

انتبه أوليفييري لذلك وتواصل معه ليضع رهانه الذي خسره الآن.