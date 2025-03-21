صديقة بيل بيليتشيك جوردون هدسون تسخر من نفسها في نيو بوست

ربما وجد جوردون هدسون تمرينها المفضل: “الفواتير”.

صنعت صديقة بيل بيليتشيك البالغة من العمر 23 عامًا موجات على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي عندما نشرت صورًا للزوجين الذين قاموا بألعاب آلهان على الشاطئ في كوكب المشتري ، فلوريدا ، حيث توازن مدرب كرة القدم UNC على هدسون على يديه وقدميه.

في ليلة الخميس ، شاركت هدسون – وهي زائفة سابق في الجامعة في جامعة بريدجووتر الحكومية في ماساتشوستس – مقطعًا آخر أظهر لها سقوطها في الرمال بعد أن فقدت توازنها خلال حيلة مع بيليتشيك ، 72 عامًا.

“إنها جمال ، إنها نعمة” ، كتبت ملكة المسابقة السابقة عن قصتها في Instagram.

نشرت هدسون الفيديو على خلاصتها وتحدى الآخرين لتجربة وضعهم.

“التمرين المفضل لدي؟” كتب هدسون ، مضيفًا علامات التجزئة ، “الفواتير” و “الماعز اليوغا”.

شمل هدسون علامة التجزئة “تحدي الفواتير” في التعليقات.

يسمى جمال امرأة سمراء أيضًا Belichick “My Stable Rock”.

كان مدرب اتحاد كرة القدم الأميركي السابق وهدسون يرجعان إلى عام 2022.

ذهبوا علنًا بعلاقتهم في يونيو الماضي.

في ذلك الوقت ، تم تصوير Belichick و Hudson في Nantucket على يخت “خواتم الثامن” – في إشارة إلى حلقات Super Bowl الثمانية التي فاز بها طوال مسيرته في اتحاد كرة القدم الأميركي مع العمالقة (اثنان) و Patriots (ستة).

كان هدسون منفتحًا على علاقتهما على وسائل التواصل الاجتماعي منذ ذلك الحين ، بما في ذلك الفصل التالي من Belichick كمدرب لفريق كرة القدم في Tar Heels.

دعم هدسون Belichick في ديسمبر الماضي عندما تم تقديمه في UNC ، حيث وقع صفقة مدتها خمس سنوات.

جاء ذلك بعد أسبوع من ظهور الزوجين لأول مرة في السجادة الحمراء في حفل المتحف في مدينة نيويورك في 5 ديسمبر.

كان Belichick و Hudson لا ينفصلان منذ ذلك الحين.

حضروا تكريم اتحاد كرة القدم الأميركي خلال أسبوع Super Bowl في نيو أورليانز وحتى لعب دور البطولة في إعلان تجاري مع Dunkin ، الذي تم بثه خلال المباراة الكبيرة في 9 فبراير.

كان Belichick في علاقة طويلة الأمد مع زوجته السابقة ، ليندا هوليداي ، لمدة 16 عامًا قبل أن يطلقوا عليها.