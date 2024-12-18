صديقة بيل بيليشيك، جوردون هدسون، تروج لـ UNC GM في الفيديو

فريق UNC الجديد التابع لبيل بيليشيك لا يضيع أي وقت.

في قصصها على Instagram يوم الثلاثاء، نشرت جوردون هدسون – الصديقة البالغة من العمر 24 عامًا لمدرب كرة القدم Tar Heels المُعلن عنه حديثًا – مقطع فيديو للمدير العام للبرنامج في السنة الأولى، مايكل لومباردي، أثناء العمل.

“هذا هو مديري العام”، علق هدسون على المقطع، الذي ظهر فيه لومباردي بملابس UNC أثناء تحدثه عبر الهاتف في ما يبدو أنه مكتب.

أكد لومباردي، وهو مدير تنفيذي سابق في اتحاد كرة القدم الأميركي، يوم الأربعاء الماضي أنه سينضم إلى بيليشيك في تشابل هيل، تاركًا وظيفته كمضيف VSiN لتولي منصب جنرال موتورز.

وقال لـ VSiN: “أنا متحمس للانضمام إلى المدرب بيليشيك في ولاية كارولينا الشمالية”. “على الرغم من أن ترك عائلة VSIN سيكون أمرًا صعبًا، إلا أنني متحمس للعودة للمساعدة في بناء برنامج فائز. أنا ممتن إلى الأبد لجميع الأشخاص الرائعين في VSIN، وخاصة بيل أدي وعائلة Musburger.

عمل لومباردي وبيليتشيك معًا في كليفلاند خلال التسعينيات.

بدأ لومباردي، البالغ من العمر 65 عامًا، مسيرته المهنية مع فريق براون كمستكشف في عام 1987 وتم ترقيته إلى مدير شؤون الموظفين المحترف في عام 1989. وتم تعيينه مديرًا لأفراد اللاعبين في عام 1993.

تم تعيين بيليشيك (72 عامًا) كمدرب رئيسي لفريق براون في عام 1991 وشغل هذا المنصب لمدة خمسة مواسم.

انضم لومباردي لاحقًا إلى فريق بيليشيك في نيو إنجلاند، حيث عمل كمساعد للجهاز الفني من 2014 إلى 2016.

تم تقديم بيليشيك رسميًا كمدرب كرة قدم جديد لفريق UNC يوم الخميس الماضي في تشابل هيل، حيث انضم إليه هدسون، وهو مشجع جامعي سابق.

“كنت أرغب دائمًا في التدريب في كرة القدم الجامعية. لم ينجح الأمر أبدًا. قضيت بعض السنوات الجيدة في اتحاد كرة القدم الأميركي، لذلك كان الأمر جيدًا، ولكن هذا كان حقًا حلمًا أصبح حقيقة. لقد نشأت في كرة القدم الجامعية مع والدي، الذي كان فيها لمدة 50 عامًا. كل ما أعرفه هو كرة القدم الجامعية. قال بيليشيك، الذي كان والده ستيف مساعدًا لقيادة الأمم المتحدة في الفترة من 1953 إلى 1955: “من الرائع أن أعود إلى كارولينا، وهي البيئة التي نشأت فيها”.

يمثل الدور في UNC عودة Belichick الرسمية إلى التدريب بعد غيابه عن موسم 2024.

لقد انفصل عن باتريوتس في يناير بعد 24 موسمًا. على الرغم من أن بيليشيك أجرى مقابلة مرتين لوظيفة تدريب الصقور، إلا أن الدور ذهب إلى رحيم موريس.

بيليشيك لديه استمتع بوقته بعيدًا عن الملعب مع هدسون.

الزوجان، اللذان تم الكشف عن علاقتهما الرومانسية خلال الصيف، استرخيا في نانتوكيت في هذا الموسم.

وقال مصدر لمجلة بيبول في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الزوجين يتمتعان بعلاقة “قوية” حيث يحتضن بيليشيك عصره الجديد في صفوف الكلية.

وقال المطلع: “سيبذل بيل كل ما في وسعه في وظيفة التدريب الجديدة التي هو متحمس للغاية لها”.

“لكن جوردون أيضًا امرأة مشغولة ولديها الكثير من الأمور. لذلك لا أرى أن هذا يفعل أي شيء سوى تعزيز علاقتهما القوية.