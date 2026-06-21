صديقة لامين يامال، إينيس جارسيا، تحتفل بهدف نجم إسبانيا في كأس العالم

ربما كان نجم كرة القدم الأكثر إثارة للاهتمام الذي تابع التوجه إلى نهائيات كأس العالم 2026 هو الظاهرة الإسبانية لامين يامال البالغة من العمر 18 عامًا.

لقد أتيحت بالفعل الفرصة لمعظم نجوم كرة القدم النشطين للأداء على المسرح الأكبر. يامال (الذي يعتقد الكثيرون أنه اللاعب الأكثر موهبة منذ كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي) لم يفعل ذلك، نظرًا لأنه كان يبلغ من العمر 14 عامًا فقط عندما أقيمت بطولة كأس العالم 2022.

ولهذا السبب كان من المحبط للجماهير أن يامال تعرض لإصابة في أوتار الركبة قبل بدء كأس العالم، مما يعني أنه شارك كبديل بدلاً من أن يكون أساسياً في أول مباراة لإسبانيا في دور المجموعات ضد الرأس الأخضر، والتي انتهت بالتعادل السلبي 0-0.

كان يامال لائقاً بما يكفي للمشاركة أساسياً مع إسبانيا ضد المملكة العربية السعودية في 21 يونيو/حزيران. ولم يضيع أي وقت في تسجيل هدفه الأول في كأس العالم، حيث هز الشباك بلمسة انزلاقية رائعة بعد 10 دقائق فقط من المباراة.

يامال جعل كل أسبانيا تهتف له. لكن المشجع الأكثر أهمية بالنسبة له هي صديقته إينيس جارسيا، التي تتواجد في كأس العالم لدعمه شخصيا.

سارعت جارسيا إلى الاحتفال بهدف يامال يوم الأحد، وهو ما فعلته من خلال منشور لها على Instagram Story.

وأظهرت القصة مشجعًا آخر يحتفل بالهدف، والذي تم تعليقه (مترجمًا باللغة الإنجليزية من الإسبانية، “إيناس كانت على حق… لامين في أفضل حالاته 😏).”

ثم أضافت جارسيا تعليقها الخاص الذي ترجم إلى “أفضل لاعب في العالم بنسبة 2,000,000%، وهو أيضًا في أيدٍ أمينة 🥰❤️”.

قد يتصور المرء أن جارسيا سيسجل المزيد من الأهداف من يامال ليحتفل بها خلال كأس العالم.