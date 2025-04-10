صديقته السابقة كيرجيوس السابقة كوستين هاتزي تتحدث عن الانهيار

كسرت نجم التنس نيك كيرجيوس الصديق السابق صمتها بعد انقسامها المشاع.

قال المؤثر كوستين هاتزي إن الأمور “كانت جيدة” بالنسبة لها منذ انتهاء رومانسيتهم ، حيث أخبرت صحيفة ديلي تلغراف ، “لقد كان رائعًا”.

“ما زلت مستمراً مع العمل ولدي بعض العلامات التجارية المختلفة التي أعمل معها في الوقت الحالي.”

واصلت الإصرار على أنه من المهم “وضع نفسك أولاً” في الحياة.

وأضاف الشاب البالغ من العمر 25 عامًا: “أنا ممتن لأن أكون هذه الحياة ونأمل أن تستمر في الاستمرار.” أعتقد أنه من المهم دائمًا أن تضع نفسك أولاً وأن تفعل ما يجعلك سعيدًا “.

كان الزوجان يرجع تاريخه منذ عام 2021 ، لكن تكهنات نشأت في نهاية شهر مارس.

تم توزيع الشائعات بعد سلسلة من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك واحدة حيث ظهرت هاتزي تقول إنها “مطلقة”.

كما تم القضاء على صور Kyrgios من صفحة Instagram الخاصة بها.

التقى الزوجان لأول مرة في عام 2021 عندما اتصلت نجم التنس هاتزي حول مرآة كانت تبيعها على Instagram.

يتمتع Kyrgios بسمعة طيبة في الحفلات ، حيث استشهد البعض من قبل البعض كسبب للانقسام.

قال أحد المطلعين على صحيفة ديلي تلغراف: “نيك فتى في الحفلات”. “لقد كان دائمًا”. وأضاف آخر: “يجب أن تكون على استعداد لقبول كيفية لفه ولم تعد”.

تُظهر واحدة من أحدث منشورات Tiktok في Hatzi لتصويرها في ثوب أسود.

تضمنت سلسلة الصور تعليقًا مائيًا: “الصور جيدة عندما لا يكون المصور غيورًا سراً”.

في العام الماضي ، افتتحت هاتزي في مقابلة واسعة النطاق حيث تحدثت عن شائعات عن الاثنين لربط العقدة وبدء أسرة. قالت إنهم “بالتأكيد أجروا محادثات”.

قالت: “نحن نحب بعضنا البعض. (لكن) لا يوجد اندفاع. سيحدث ذلك عندما يحدث ذلك”. “نيك يخبرني كل يوم أنه يريد طفلًا.”