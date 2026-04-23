صديق أو عدو: ماذا تفعل إذا وجدت ثعبان حليب شرقي في حديقتك؟

إذا كنت تعيش في منطقة ريفية أو ضواحي، فهناك احتمال كبير أنك لست وحدك في الفناء الخلفي لمنزلك. على الرغم من أنك قد تكون على دراية بطيور الفناء الخلفي النموذجية أو الحشرات المعتادة التي تسمي مساحتك الخارجية بالمنزل، فقد يأتي أيضًا وقت تجد فيه حيوانات أقل شيوعًا في حديقتك. ويشمل ذلك أنواعًا مختلفة من بيض الثعابين والآباء أنفسهم، بالإضافة إلى ثعابين الحليب الشرقية، والتي من الأفضل تركها بمفردها عند رؤيتها.

ثعابين الحليب الشرقية (Lampropeltis triangulum) هي ثعابين صغيرة خجولة تُرى غالبًا في الساحات. في كثير من الأحيان، يتم العثور عليهم عن طريق الخطأ في أماكن اختبائهم، وقد تكتشف واحدًا أثناء تقليب الصخور في الحديقة أو في مناطق مماثلة. قد تتمكن من التعرف عليها من خلال البحث عن علاماتها: بقع حمراء أو بنية متناوبة على جسم بني رمادي. بسبب مظهرها، غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين العديد من الأنواع الأخرى، كما أن ذيلها المهتز يجعل من السهل التعرف عليها بشكل خاطئ على أنها أفعى مجلجلة صغيرة. لكن لا تقلق: هذه الثعابين الصغيرة ليست سامة.

على الرغم من أن الشخص الذي يخاف من الثعابين قد يجد هذه المخلوقات الصغيرة مخيفة، إلا أنه غالبًا ما يكون خائفًا من البشر أكثر من العكس. نتيجة لذلك، إذا وجدت ثعبان الحليب الشرقي في حديقتك، فمن الأفضل تجنب الإمساك بالثعبان أو إيذائه وبدلاً من ذلك اتركه وشأنه: عادةً ما يكون في طريقه بسرعة، خاصة عندما يدرك أنه تم رصده.