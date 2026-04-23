صديق أو عدو: ماذا تفعل إذا وجدت ثعبان حليب شرقي في حديقتك؟

إذا كنت تعيش في منطقة ريفية أو ضواحي، فهناك احتمال كبير أنك لست وحدك في الفناء الخلفي لمنزلك. على الرغم من أنك قد تكون على دراية بطيور الفناء الخلفي النموذجية أو الحشرات المعتادة التي تسمي مساحتك الخارجية بالمنزل، فقد يأتي أيضًا وقت تجد فيه حيوانات أقل شيوعًا في حديقتك. ويشمل ذلك أنواعًا مختلفة من بيض الثعابين والآباء أنفسهم، بالإضافة إلى ثعابين الحليب الشرقية، والتي من الأفضل تركها بمفردها عند رؤيتها.
ثعابين الحليب الشرقية (Lampropeltis triangulum) هي ثعابين صغيرة خجولة تُرى غالبًا في الساحات. في كثير من الأحيان، يتم العثور عليهم عن طريق الخطأ في أماكن اختبائهم، وقد تكتشف واحدًا أثناء تقليب الصخور في الحديقة أو في مناطق مماثلة. قد تتمكن من التعرف عليها من خلال البحث عن علاماتها: بقع حمراء أو بنية متناوبة على جسم بني رمادي. بسبب مظهرها، غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين العديد من الأنواع الأخرى، كما أن ذيلها المهتز يجعل من السهل التعرف عليها بشكل خاطئ على أنها أفعى مجلجلة صغيرة. لكن لا تقلق: هذه الثعابين الصغيرة ليست سامة.
على الرغم من أن الشخص الذي يخاف من الثعابين قد يجد هذه المخلوقات الصغيرة مخيفة، إلا أنه غالبًا ما يكون خائفًا من البشر أكثر من العكس. نتيجة لذلك، إذا وجدت ثعبان الحليب الشرقي في حديقتك، فمن الأفضل تجنب الإمساك بالثعبان أو إيذائه وبدلاً من ذلك اتركه وشأنه: عادةً ما يكون في طريقه بسرعة، خاصة عندما يدرك أنه تم رصده.
أسباب عدم محاولة اصطياد أو قتل ثعبان الحليب الشرقي في حديقتك
عندما تجد ثعبانًا غير مرغوب فيه في حديقتك، قد تكون غريزتك الأولى هي الإمساك به من أجل إزالته. ومع ذلك، هناك العديد من الأسباب التي تجعل من الأفضل ترك أي ثعابين حليب شرقية بمفردها. على الرغم من أن ثعابين الحليب الشرقية غير سامة، إلا أن إبقائها خارج قائمة الثعابين التي لا تريد العثور عليها في حديقتك، إلا أنها لا تزال قادرة على لدغة مذهلة أو حتى مؤلمة. وهذا صحيح بشكل خاص عندما يكونون خائفين. ليس هذا فحسب، بل إن الثعابين هشة بشكل لا يصدق، صدق أو لا تصدق. قد يؤدي التعامل معها بشكل غير صحيح إلى كسر العظام الحساسة أو التسبب في مضاعفات أخرى. ونتيجة لذلك، فإن السماح لها بالمضي في طريقها غالبًا ما يكون أكثر أمانًا لكلا الطرفين. علاوة على ذلك، في بعض المناطق، قد يكون من غير القانوني التعامل مع الحياة البرية دون الحصول على التراخيص والتصاريح المناسبة. وهذا يمتد أيضًا إلى الإضرار بهم.
تعتبر ثعابين الحليب الشرقية من الأنواع المهمة التي تأكل الثدييات الصغيرة وحتى الثعابين الأخرى. ونتيجة لذلك، فإن تركهم يكملون حياتهم دون تدخل بشري غالبًا ما يساعد حديقتك أكثر مما قد تعتقد في البداية. إذا كنت تعاني من أكثر من مجرد حيوان شارد، فقد ترغب في التحدث إلى متخصص في الحياة البرية. قد يكونوا قادرين على المساعدة في تحديد المناطق في حديقتك التي تجتذب الثعابين غير المرغوب فيها مع نقل أي أفراد قد يجدونهم بأمان. هناك أيضًا طرق إنسانية وآمنة لردع الثعابين عن حديقتك.