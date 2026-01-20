صراخ أبيلا دينجر بالدموع بعد خسارة بطولة CFP الوطنية في ميامي

انحرفت بطولة CFP الوطنية إلى منطقة الخطر.

أعطت كاميرات ESPN للمشاهدين لمحة عن أكبر نجم صاعد في مباراة كرة القدم الجامعية ليلة الاثنين، حيث وجدت النجمة السينمائية البالغة أبيلا دينجر وسط الجمهور في استاد هارد روك، وهي تشاهد فريقها المحبوب Miami Hurricanes وهو يواجه إنديانا هووسيرز.

Danger، التي حظيت باهتمام وطني عندما ظهرت في بث برنامج Worldwide Leader لفوز ميامي 10-3 على تكساس إيه آند إم في ديسمبر، لم تكن في مزاج احتفالي هذه المرة.

مع بقاء 6:44 فقط في المباراة وكان فريق Hurricanes على الجانب الخطأ بنتيجة 24-14، ارتدى الشاب البالغ من العمر 30 عامًا، وهو طالب في “The U”، نظرة مؤلمة على البث التلفزيوني المباشر.

لقد جلب وجودها حظًا لميامي – سجل ملاخي توني في حفل استقبال على مساحة 22 ياردة في المسرحية التالية – لكن ذلك لم يكن كافيًا للحاق بأنديانا في الخسارة 27-21.

نشرت مواطنة ميامي مقطع فيديو على Instagram Story الخاص بها طوال المباراة، بما في ذلك رسالة ما بعد اللعبة التي تذرف الدموع.

“أنا أكره هذا!” وأخبرت متابعيها البالغ عددهم 9.5 مليونًا بينما انطلقت الألعاب النارية في الخلفية.

وأضافت في منشور منفصل: “على الرغم من أننا خسرنا، إلا أنني لا أهتم”. “أثبتت تلك المباراة الليلة أنه لا يوجد أحد يستحق أن يكون في المباراة الوطنية ضد ميامي. ميامي تستحق ذلك! لقد أثنى علينا الجميع. لا يهمني إذا فقدنا هؤلاء الرجال هناك، إنهم الأفضل على الإطلاق. لا أحد يستحق هذا المكان غير ميامي.

“لم يكن ذلك انفجارًا، ولم يكن صياحًا. نزولاً إلى السلك. السبب الوحيد الذي يجعلني حزينًا هو هؤلاء اللاعبين الذين عملوا بمؤخرتهم طوال الموسم. ما زالوا فائزين، لا أهتم.”