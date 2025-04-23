صراخ JJ Redick المذهلة التي سمعت على شاشة التلفزيون خلال فوز ليكرز

لم يكن عليك حتى الاستماع عن كثب لسماع مدرب ليكرز جيه جيه ريديك يفقد عقله على الهامش خلال الفوز 94-85 على Timberwolves في اللعبة 2 من سلسلة الجولة الأولى ليلة الثلاثاء.

بينما يكافح من أجل إعداد فريقه للعب الداخلي خلال الربع الثالث من مباراة 62-51 ، صرخ Redick ، ​​”ما الذي يجري F-K؟” كما دعا مهلة ومشى على الأرض.

قال ريديك بينما كان يمشي غاضبًا أوستن ريفز وجناح دوريان فيني سميث: “يسوع F-king المسيح. ماذا تفعل يا رفاق؟ هيا”.

تحذير: ملاط ​​بذيئة

بعد المباراة ، نفى Redick أن يكون منزعجًا من فريقه ، وبدلاً من ذلك وصف رد فعله الحشوي بأنه “ليس الإحباط ، مجرد التدريب”.

قال ريديك: “عندما تم تنظيمنا في المواقع الصحيحة ، اعتقدت أننا ركضنا بعض الأشياء الجيدة”. “اعتقدت أننا فاتنا بعض المفتوح 3. (Reves) حصلوا على بعض المظهر الرائع. بخلاف بعض المسرحيات غير المنظمة ، لعبنا جريمة جيدة الليلة. كمدرب ، يمكنك أن ترى ذلك قادمًا عندما يكون الجانب الآخر من ذلك في الأفق ، وكان بناءً على ذلك ، لذلك أردت فقط التأكد من أن الجميع كان على نفس الصفحة.”

واصل Redick الصراخ في التجمع أثناء النظر إلى Rui Hachimura ، من بين أمور أخرى ، على الرغم من أن هذه اللوحات الصوتية لم تكن مسموعة حيث ذهب البث التلفزيوني إلى استراحة تجارية.

استجاب الفريق إلى Tirade بشكل إيجابي إلى حد ما ، حيث كان تقدم ليكرز ، الذي كان يصل إلى 22 نقطة وتضاءل إلى 11 في وقت مهلة مهنته ، تصل إلى 20 نقطة.

مازح ليبرون جيمس عن ردود أفعال شريكه السابق.

قال جيمس بعد المباراة: “نحن نفهم أن JJ سوف يخرج من وقت لآخر”.

يتم الآن تعادل Lakers و Timberwolves في 1-1 في أفضل سلسلة من سبعة ، حيث يلجأون إلى مينيسوتا للحصول على لعبة محورية 3 يوم الجمعة.