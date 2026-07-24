صعود زاك ثورنتون غير المحتمل من مشروع JUCO إلى إحساس ميتس

كان زاك ثورنتون لاعبًا يساريًا نحيفًا يرمي الكرة السريعة في نطاق 78-80 ميلاً في الساعة عندما انتقلت عائلته من مينيسوتا إلى لورانس، كانساس، حيث قبل والده وظيفة كمدرب سباقات في جامعة كانساس، قبل سنته الأولى في المدرسة الثانوية.

لم يتم صقله بعد، وقد دُفن في فريق البيسبول الجامعي خلف لاعبين معروفين عندما كان صغيرًا قبل أن يضرب فيروس كورونا ويقضي على موسمه الأول. ولم يتلق عرضًا واحدًا للمنحة الدراسية.

قاد ثورنتون إلى كلية بارتون المجتمعية بالقرب من منزله لمواصلة مسيرته في لعبة البيسبول.

قال بريت ماكبرايد، مدرب بارتون، لـ Sports+ هذا الأسبوع: “كان لديه ذراع فضفاضة – محرك جيد، رياضي جيد، عائلة جيدة، طفل جيد، كل تلك الأشياء، وقد اغتنمنا فرصة له نوعًا ما”.