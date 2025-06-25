صغير مقابل الحصى الكبير: كيف تعرف ما هو الأفضل لمشروعك

يعد الحصى من بين مواد البناء الأكثر استخدامًا وعنصرًا رئيسيًا في العديد من مشاريع DIY في الهواء الطلق. الممرات والبذجة والممرات وحتى أسرّة الحديقة هي مجرد بعض الطرق التي يتم استخدامها في المناظر الطبيعية ، حيث توفر سطحًا جذابًا ويسهل الصرف. يشير مصطلح “الحصى” إلى مزيج من الصخور والرمال. ليس جيدًا مثل الرمال ، ولكن ليس أيضًا خشنًا مثل قطع كبيرة من الحجر المسحوق.

مع ذلك ، يأتي الحصى بأحجام كثيرة. يناسب كل غرض مختلف ، وأحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس عند استخدام الحصى في المناظر الطبيعية لا تستخدم الحجم المناسب للمشروع. مثل هذا الخطأ يمكن أن يؤدي إلى مشكلات خطيرة أسفل الخط. بشكل عام ، سترغب في استخدام الحصى الأصغر لمشاريع مثل الباحات والممرات والممرات والمناظر الطبيعية المزخرفة. وفي الوقت نفسه ، فإن الحصى الأكبر والحجر المكسور هو الأفضل للمناطق التي تحتاج إلى تصريف فعال حقًا ، مثل الصرف الفرنسي أو قاعدة الممر.

يمكن أن يؤدي فهم حجم الجسيمات إلى تبسيط عملية الاختيار لك. يشير حجم الجسيمات إلى حجم الشاشة المستخدمة لتصفية الحصى – كلما كان الرقم أصغر ، أكبر الحجر. على سبيل المثال ، #10 عبارة عن رمال فائقة الدقة ، في حين أن رقم 1 هو أكبر الحصى المتاح وعادة ما يصل قطره إلى 4 بوصات.