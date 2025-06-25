صغير مقابل الحصى الكبير: كيف تعرف ما هو الأفضل لمشروعك

يعد الحصى من بين مواد البناء الأكثر استخدامًا وعنصرًا رئيسيًا في العديد من مشاريع DIY في الهواء الطلق. الممرات والبذجة والممرات وحتى أسرّة الحديقة هي مجرد بعض الطرق التي يتم استخدامها في المناظر الطبيعية ، حيث توفر سطحًا جذابًا ويسهل الصرف. يشير مصطلح “الحصى” إلى مزيج من الصخور والرمال. ليس جيدًا مثل الرمال ، ولكن ليس أيضًا خشنًا مثل قطع كبيرة من الحجر المسحوق.
مع ذلك ، يأتي الحصى بأحجام كثيرة. يناسب كل غرض مختلف ، وأحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس عند استخدام الحصى في المناظر الطبيعية لا تستخدم الحجم المناسب للمشروع. مثل هذا الخطأ يمكن أن يؤدي إلى مشكلات خطيرة أسفل الخط. بشكل عام ، سترغب في استخدام الحصى الأصغر لمشاريع مثل الباحات والممرات والممرات والمناظر الطبيعية المزخرفة. وفي الوقت نفسه ، فإن الحصى الأكبر والحجر المكسور هو الأفضل للمناطق التي تحتاج إلى تصريف فعال حقًا ، مثل الصرف الفرنسي أو قاعدة الممر.
يمكن أن يؤدي فهم حجم الجسيمات إلى تبسيط عملية الاختيار لك. يشير حجم الجسيمات إلى حجم الشاشة المستخدمة لتصفية الحصى – كلما كان الرقم أصغر ، أكبر الحجر. على سبيل المثال ، #10 عبارة عن رمال فائقة الدقة ، في حين أن رقم 1 هو أكبر الحصى المتاح وعادة ما يصل قطره إلى 4 بوصات.
متى تستخدم الحصى الأصغر لمشروعك
الحصى يتراوح حجمه بين بوصة إلى 1 بوصة ، أو بين #5 و 10 من حجم الجسيمات ، يعتبر “صغيرًا”. يعد Pea Gravel ، الذي يحصل على اسمه من شكل الحجارة الذي يشبه البازلاء ، أصغر نوع يمكنك شراؤه. أحد الاستخدامات الشائعة لذلك هو في المشاريع المنزلية ، مثل إنشاء فناء أو مسار. تتشابه عملية وضع الحصى لهذه الأنواع من المناطق وتبدأ بحفر المنطقة بعمق 5 بوصات على الأقل أو نحو ذلك. بعد ذلك ، قد تحتاج إلى وضع المواد الأساسية وضغطها – من المحتمل أن تكون الحجر الأكبر المكسور. يمكنك إكمال المشروع من خلال تغطية المنطقة بحوالي 2 بوصة من الحصى الصغير للبازلاء.
هناك أيضًا اختلافات أخرى من الحصى الصغير الشائع في مشاريع DIY. على سبيل المثال ، غالبًا ما يتم استخدام الحصى #57 للتأرجح على السطح بسبب توازنه الفريد بين القدرة على تحمل التكاليف والوظائف والمظهر الجمالي. كما يوحي رقم وضع العلامات ، فإن هذا الاختلاف هو مزيج من أحجام الحصى رقم 5 و #7. يمكنك أيضًا العثور على #57 المستخدمة للحفاظ على الجدران والمناظر الطبيعية. بغض النظر عن النوع الذي تعمل معه ، فإن نصائح صيانة فناء الحصى العليا ستحتفظ بمشروعك بأعلى حالة.
المشاريع التي يكون فيها الحصى الكبير هو الخيار الصحيح
على الجانب الآخر من الطيف هو الحصى الكبير ، عادة #5 وأقل. الحجارة الأكبر مثالية لمشاريع المناظر الطبيعية والبناء التي تعتمد على الصرف الكافي. على سبيل المثال ، يعد الصرف الفرنسي نظامًا يساعد على أخذ المياه الزائدة ونقله بعيدًا عن الهياكل المهمة مثل أساس المنزل. تعتمد هذه الخنادق على الفجوات الصغيرة التي تم إنشاؤها من الأحجام المختلفة للحجارة الكبيرة ، والتي تساعد على تحويل المياه عبر النظام. الحصى الصغير جدًا يمكن أن يمنع هذه الفتحات ويمنع الماء من التدفق بحرية.
عادة ما يكون الحصى الكبير ، مثل رقم 3 أو أقل ، هو الخيار الأعلى عندما تكون هناك حاجة إلى الحجر لإنشاء مادة قاعدة صلبة. على الرغم من أنه قد لا يكون واضحًا من المظهر الخارجي ، إلا أن العديد من مواقف السيارات والطرق لديها هذا النوع من الحصى للمؤسسة الأساسية الأساسية. بغض النظر عن نوع المشروع الذي تعمل عليه ، تأكد من اختيار الحصى الحجم المناسب لمشروعك واستخدم الأدوات الأساسية لوضع الحصى لإلقاء نظرة نهائية مصقولة.