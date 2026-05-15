صفقة أمازون لشهر مايو 2026: جهاز الغسيل الذي يجب عليك شراؤه هذا الشهر لتوفير الكثير

تتمثل فائدة الغسالة الصغيرة المحمولة في القدرة على القيام بالغسيل في المنزل حتى في المساحات الصغيرة. إذا كانت لديك مساحة أرضية محدودة لتناسب غسالة تقليدية، فقد تكون الغسالة الصغيرة هي الخيار المناسب لك. ولدى أمازون صفقة حتى شهر مايو بشأن نموذج غسالة محمولة فعال من حيث التكلفة مما قد يجعل هذا وقتًا مناسبًا لك للاستثمار في غسالة مصغرة جديدة. غسالة COSTWAY المحمولة معروضة للبيع مقابل 219.98 دولارًا كصفقة لفترة محدودة. كان متاحًا في الأصل مقابل 299.99 دولارًا، ولن يستمر هذا التخفيض في السعر لفترة طويلة.
تعد هذه الغسالة المحمولة نموذجًا عمليًا وأوتوماتيكيًا بالكامل مع تصميم خفيف الوزن مخصص لسهولة الاستخدام في المنازل الصغيرة والشقق وصالات النوم المشتركة والمركبات الترفيهية. أحد الأخطاء الكبيرة التي يرتكبها الجميع عند شراء غسالة ومجفف جديد هو عدم قياس المساحة قبل شراء أجهزتهم. يبلغ ارتفاع هذا الجهاز 29 بوصة وطوله وعرضه 17 بوصة، ولن يشغل مساحة كبيرة. على الرغم من صغر حجمه، إلا أن تصميم الحوض المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ يمكنه استيعاب ما يصل إلى 8 أرطال من الملابس في المرة الواحدة. يمكنك الاختيار من بين ستة برامج مختلفة وثلاثة مستويات للمياه حسب مهمتك المحددة. لتوفير الطاقة، يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد اكتمال الدورة أو بعد فترة من عدم النشاط. لتحريك هذه الغسالة المحمولة، توجد مقابض على كلا الجانبين. يبلغ وزنها الإجمالي 37 رطلاً.
هل تستحق الغسالة المحمولة COSTWAY كل هذا العناء؟
عندما يتعلق الأمر بتصميم الغسالة المحمولة الفريد هذا، تتفق المراجعات عمومًا على أدائها وسهولة استخدامها وقيمتها مقابل المال. من بين 211 تقييمًا في وقت كتابة هذا التقرير، حصلت هذه الآلة على متوسط 4.5 نجمة. من أهم المزايا للعديد من العملاء هو سعر هذه الوحدة، مع مشاركة مراجعة واحدة، “تستحق كل قرش. سهلة الإعداد والاستخدام للغاية.” مع طرحها للبيع في شهر مايو، فإنها تجعل النموذج أفضل لمن يبحث عن غسالة بميزانية محدودة.
إحدى الشكاوى الرئيسية المتعلقة بهذه الغسالة المحمولة هي السعة الإجمالية. في حين ذكر أحد المراجعين أنهم يقدرون الحجم الصغير، إلا أنهم يقولون أيضًا إنهم يتمنون أن يتمكن من التعامل مع كميات أكبر من الغسيل. إن حقيقة وجود غسالة محمولة أصغر حجمًا هي أنك قد تحتاج إلى اكتشاف بعض النصائح لغسل العناصر التي تكون ببساطة كبيرة جدًا بحيث لا يمكن وضعها في غسالتك. ومع ذلك، يشير نفس العميل إلى أن هذا الطراز المحمول يسمح له بتجنب نقل الملابس إلى منطقة الغسيل المشتركة. يردد مراجع آخر هذه النقطة، موضحًا أنهم لا يستطيعون صعود ونزول السلالم لغسل الملابس، ويجدون أن هذه الآلة “مريحة جدًا، وموفرة للوقت والطاقة”. إذا كان لديك مساحة محدودة وأموال محدودة للغسالة، فقد تكون غسالة COSTWAY المحمولة خيارًا جيدًا لك للشراء في شهر مايو.