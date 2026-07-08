صفقة شراء واحدة واحصل على اثنتين مجانًا من Home Depot على أدوات Dewalt لن تدوم طويلًا

سواء كنت محترفًا في تحسين المنزل أو بدأت للتو في البحث عن أدوات كهربائية يجب شراؤها لأصحاب المنازل لأول مرة، فإن شركة Dewalt تحظى بإشادة كبيرة من المقاولين في جميع المجالات. على الرغم من أن العلامة التجارية موثوقة جيدًا وأن مثل هذه الصفقات يمكن أن تكون مغرية، إلا أنه يجب عليك قضاء بعض الوقت في اختيار أدواتك الكهربائية المجانية بعناية. إنها مفيدة فقط إذا كنت ستصل إليها بالفعل.

تم تصميم المسدس اللولبي للحوائط الجافة بدون فرش بقدرة 20 فولت MAX XR لتثبيت ألواح الحوائط الجافة، لذلك يمكن أن يكون اختيارًا ذكيًا إذا كنت تقوم حاليًا بالبناء أو التخطيط للتجديد. ومع ذلك، فهي تحتوي على مراجعات مختلطة، حيث يدعي بعض المستخدمين أنه لا يمكن استخدامها بشكل صحيح دون شراء ملحقات إضافية مناسبة لأنظمة التثبيت المجمعة. من ناحية أخرى، يحتوي المثقاب المطرقي ATOMIC 20-Volt MAX بدون فرشاة مقاس 1/2 بوصة على أكثر من 1000 تقييم وتصنيف 4.7 نجوم. يعد استخدامه أكثر تنوعًا، ويمكنه الحفر عبر مجموعة متنوعة من الأسطح الصلبة – حتى الخرسانة – لذا فهو خيار جيد لمشاريع البناء والمناظر الطبيعية. ثالثًا، يحصل محرك الصدمات ATOMIC 20V MAX اللاسلكي المدمج مقاس 1/4 بوصة على علامات عالية وهو إضافة قوية لمعظم أصحاب المنازل، حيث يمكن استخدام محركات الصدمات في كل شيء بدءًا من أسطح البناء وحتى تركيب الخزانات ومسامير التثبيت.

إذا كانت مجموعة أدوات الطاقة الخاصة بك مليئة بالفعل، فإن DeWalt’s 20V MAX Jobsite Fan هي قطعة متعددة الاستخدامات من المعدات التي يمكن أن تجعلك أكثر راحة في أيام الصيف الحارة. تصفه العديد من المراجعات بأنه قوي ومتعدد الوظائف للأنشطة الأخرى مثل صيد الأسماك أو التخييم. هناك جدل طويل الأمد حول ما إذا كان لدى Home Depot أو Lowe’s صفقات أفضل على الأدوات الكهربائية، ولكن بغض النظر عن الهدايا المجانية التي تختارها، فمن المؤكد أنه من الصعب التغلب على هذه الصفقة الثلاثة مقابل واحد.