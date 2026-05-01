صفقة كوستكو لشهر مايو 2026: الجهاز الذي يجب عليك شراؤه هذا الشهر

الطبخ جزء مهم من الحياة. يتناول معظم الناس ثلاث وجبات – أو ما يعادلها على الأقل – يوميًا، مما يعني أنه يمكنك قضاء قدر لا بأس به من ساعات الاستيقاظ في المطبخ. يمكن أن يساعدك العثور على أواني الطهي المناسبة لمساحتك على توفير الوقت وتسهيل عملية الطهي. مواقد الحث تستحق العناء، ولكنها باهظة الثمن، كما أن شراء موقد جديد تمامًا، أو حتى تركيب موقد كامل في شقة صغيرة، ليس من الممكن دائمًا. لحسن الحظ، تقدم كوستكو تخفيضات في مايو 2026 على طبق تحريضي ووعاء مثالي من Our Place. عادة، يصل سعره إلى 150 دولارًا. ومع ذلك، لفترة محدودة، المنتج معروض للبيع مقابل 120 دولارًا فقط.

لديك خيار من بين ثلاثة ألوان للوعاء وطبق التسخين للاختيار من بينها: البيج، والرمادي الداكن، والأزرق. الوعاء نفسه غير لاصق بسعة 5.5 لتر. يأتي الجهاز مزودًا بميزات مثل إيقاف التشغيل تلقائيًا بعد ساعتين، ومراوح لمساعدته على التبريد بشكل أسرع وتقليل فرص حدوث حرائق عرضية، والعديد من الإعدادات السريعة، بما في ذلك الغليان، والتبخير، والقلي.

قال أحد المراجعين من فئة الخمس نجوم على موقع كوستكو الإلكتروني إنها “واحدة من أفضل المشتريات، وسعر رائع. استخدم هذا أكثر مما كنت أعتقد. هذا ذو تقييم عالٍ من قبل المستهلكين يطبخ بالتساوي حقًا. لوحة الحث سهلة الاستخدام للغاية. قم بتوصيلها بالكهرباء وطهيها في الهواء الطلق. قم برحلات السيارة – قم بتوصيلها في أي مكان. أكثر أمانًا بكثير من لوحة التسخين العادية.” تشير بعض المراجعات إلى أن الإعدادات صعبة بعض الشيء، وهو أمر جدير بالملاحظة.