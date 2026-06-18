صفقة Amazon Prime Day الضخمة: خصم يصل إلى 50% تقريبًا على المكنسة الكهربائية

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عندما تريد توفير المال من خلال العروض الصيفية على منتجات المنزل والحديقة، يعد Amazon Prime Day نقطة انطلاق رائعة. يعد حدث التسوق السنوي حصريًا لأعضاء Amazon Prime ويقدم خصومات كبيرة على العديد من المنتجات المختلفة، بما في ذلك تلك التي تساعد في الحفاظ على منزلك في أفضل حالاته.
أحد أكبر خصومات Prime Day لعام 2026 يشمل Shark، إحدى العلامات التجارية الأكثر شهرة في المكانس الكهربائية. تتوفر مكنسة Shark Cordless Vertex Pro خفيفة الوزن اللاسلكية (IZ662H) خلال Amazon Prime Day مقابل 230 دولارًا، وهو ما يمثل خصمًا بنسبة 49٪ تقريبًا عن قائمة الأسعار البالغة 450 دولارًا.
تشتمل مكنسة Shark Vertex Pro على مكنسة يدوية قابلة للإزالة، مما يسهل الوصول إلى الزوايا الضيقة أو لتنظيف الأشياء فوق رأسك. على الرغم من أنها وحدة خفيفة الوزن بوزن 8.8 رطل فقط، إلا أن Shark تدعي أن لديها وقت تشغيل مثير للإعجاب من البطارية يصل إلى 60 دقيقة. تولد المكنسة الكهربائية اللاسلكية المتوسطة ما بين 30 إلى 50 دقيقة من وقت التشغيل. تشتمل مكنسة Shark الكهربائية على شاشة تعرض لك مقدار وقت التشغيل المتبقي لديك قبل أن تحتاج البطارية إلى إعادة الشحن، وهو أمر مفيد لجلسات التنظيف الطويلة. يمكن أن ينثني المقبض وينحني، مما يسهل الوصول إلى أسفل الأثاث أثناء التنظيف مع تقليل مساحة التخزين المطلوبة.
أسباب تدفعك للتفكير في شراء مكنسة Shark اللاسلكية
بالإضافة إلى الفوائد الكبيرة للتوفيرات المرتبطة ببيع Amazon Prime Day، فإن Shark Vertex Pro يحظى بشعبية كبيرة بين أولئك الذين اشتروه بالفعل. حوالي 78٪ من مراجعي العملاء على موقع أمازون يمنحون Shark Vertex Pro تصنيف أربع أو خمس نجوم. تفاجأ أحد مراجعي أمازون بشكل خاص بجميع أنواع الحطام المختلفة التي انتهى بها الأمر في صندوق تجميع المكنسة الكهربائية بسبب قوة الشفط الممتازة للوحدة. قال المراجع إنه التقط كل شيء من شعر القطط إلى جزيئات القمامة إلى الأوساخ العادية بسهولة.
أعرب أحد مراجعي أمازون عن تقديره للتصميم خفيف الوزن لجهاز Shark Vertex Pro اللاسلكي. قال المراجع: “أفضل ما في الأمر هو أنها صغيرة بما يكفي وخفيفة بما يكفي لجعل تنظيف السلالم أقل بكثير من العمل الرتيب مقارنة بالمكنسة الكهربائية العادية كاملة الحجم”. أعرب مراجع آخر عن تقديره لتنوع الملحقات التي تأتي مع هذا الطراز، بما في ذلك فرشاة للأرائك وملحق طويل للاستخدام في المساحات الضيقة.
أعطى المختبرون في Consumer Reports جهاز Shark Vertex Pro درجات عالية لأدائه على الأرضيات العارية. يصنفها المراجعون ضمن أفضل المكانس الكهربائية للأرضيات الخشبية المصنوعة من الفينيل والخشب الصلب والمشمع والبلاط. كما أعطوها درجات عالية لفعاليتها عند التعامل مع شعر الحيوانات الأليفة وعند تصفية الملوثات. اتفق أحد مراجعي أمازون مع خبراء مختبر CR: “الشفط قوي، ويلتقط شعر الكلاب بسهولة شديدة على الأرضيات الصلبة.” إنه ينظف بشكل فعال عند استخدامه بالقرب من الحائط أيضًا، وفقًا لمختبري تقارير المستهلك.
لماذا أصيب بعض العملاء بخيبة أمل بسبب مكنسة Shark هذه؟
حتى مع التوفير الكبير في Prime Day، قد لا يلبي Shark Vertex Pro احتياجات الجميع. على موقع أمازون، أعطى حوالي 11% من مراجعي العملاء هذا النموذج نجمة واحدة فقط، وعادةً ما يخفضون تصنيفه لأشياء مثل التصميم المريح السيئ، والتكوين غير المريح والثقيل الذي يضع الضغط على المعصمين، وقلة طول العمر. قال أحد مراجعي عملاء أمازون: “هذا النموذج يجعل التنظيف بالمكنسة الكهربائية كابوسًا ويضع ضغطًا لا مبرر له على المعصم واليد لاستخدامه”.
كان عمر البطارية شكوى شائعة أخرى بين المراجعين. على الرغم من أن Shark يعلن عن ما يصل إلى 60 دقيقة من وقت التشغيل، فقد أبلغ العديد من المراجعين عن عمر بطارية أقصر بكثير. قال أحد المراجعين، الذي ما زال يمنح مكنسة Shark الكهربائية تصنيف خمس نجوم: “لتنظيف الطابق الأول بشكل واقعي (معظمه من الخشب الصلب والبلاط والسجاد الصوفي) والطابق الثاني (المغطى بالسجاد بالكامل) سوف يلتهم البطارية بأكملها”. اتفق مختبرو تقارير المستهلك على وقت تشغيل بطارية أقصر من المعلن عنه لـ Shark Vertex Pro، حيث قاموا بقياس وقت تشغيل البطارية عند استخدام وضع الطاقة الأعلى للمكنسة الكهربائية عند 31 دقيقة. ادعى أحد المراجعين أنه حصل على 10 دقائق فقط من وقت تشغيل البطارية، حتى في وضع الطاقة القياسي، بينما قدر آخر ما بين 15 إلى 20 دقيقة من وقت التشغيل. قامت تقارير المستهلك بقياس وقت إعادة شحن البطارية عند أربع ساعات.