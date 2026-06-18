صفقة Amazon Prime Day الضخمة: خصم يصل إلى 50% تقريبًا على المكنسة الكهربائية

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عندما تريد توفير المال من خلال العروض الصيفية على منتجات المنزل والحديقة، يعد Amazon Prime Day نقطة انطلاق رائعة. يعد حدث التسوق السنوي حصريًا لأعضاء Amazon Prime ويقدم خصومات كبيرة على العديد من المنتجات المختلفة، بما في ذلك تلك التي تساعد في الحفاظ على منزلك في أفضل حالاته.

أحد أكبر خصومات Prime Day لعام 2026 يشمل Shark، إحدى العلامات التجارية الأكثر شهرة في المكانس الكهربائية. تتوفر مكنسة Shark Cordless Vertex Pro خفيفة الوزن اللاسلكية (IZ662H) خلال Amazon Prime Day مقابل 230 دولارًا، وهو ما يمثل خصمًا بنسبة 49٪ تقريبًا عن قائمة الأسعار البالغة 450 دولارًا.

تشتمل مكنسة Shark Vertex Pro على مكنسة يدوية قابلة للإزالة، مما يسهل الوصول إلى الزوايا الضيقة أو لتنظيف الأشياء فوق رأسك. على الرغم من أنها وحدة خفيفة الوزن بوزن 8.8 رطل فقط، إلا أن Shark تدعي أن لديها وقت تشغيل مثير للإعجاب من البطارية يصل إلى 60 دقيقة. تولد المكنسة الكهربائية اللاسلكية المتوسطة ما بين 30 إلى 50 دقيقة من وقت التشغيل. تشتمل مكنسة Shark الكهربائية على شاشة تعرض لك مقدار وقت التشغيل المتبقي لديك قبل أن تحتاج البطارية إلى إعادة الشحن، وهو أمر مفيد لجلسات التنظيف الطويلة. يمكن أن ينثني المقبض وينحني، مما يسهل الوصول إلى أسفل الأثاث أثناء التنظيف مع تقليل مساحة التخزين المطلوبة.