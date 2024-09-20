صمت الرئيس السابق أوباما بشأن كامالا هاريس يلفت انتباه الجميع

اتخذ الرئيس جو بايدن قرارًا غير مسبوق في 21 يوليو 2024: فقد انسحب من حملة إعادة انتخابه. وقد رفض عدد قليل من الرؤساء الآخرين فترة ولاية ثانية منتخبة – وكان آخرهم ليندون جونسون في عام 1968. ولكن لم يسبق لهم أن فعلوا ذلك قبل الانتخابات – بعد أقل من أربعة أشهر. وفي منشور منفصل عن إعلانه الأولي، أيد بايدن نائبته، كامالا هاريس، لتكون المرشحة الرئاسية للحزب الديمقراطي بدلاً منه. وقد أشاد العديد من الديمقراطيين بالقرار، لكن واحدًا على وجه الخصوص كان صامتًا بشأن الاختيار: الرئيس السابق باراك أوباما.
في أول تصريح له منذ الإعلان عن ترشيح هاريس، لم يذكر أوباما هاريس على الإطلاق. وقال: “سنواجه تحديات غير مسبوقة في الأيام المقبلة. ولكن لدي ثقة غير عادية في أن زعماء حزبنا سوف يتمكنون من خلق عملية يمكن أن يبرز منها مرشح متميز”. وقد أثار صمته الكثير من الاهتمام. وإليكم ما يقوله الناس.
نظريات حول قرار أوباما
وتكهن ستيفن نيلسون، مراسل صحيفة نيويورك بوست في واشنطن، بأن صمت باراك أوباما – باعتباره زعيمًا يحظى بالاحترام بين الديمقراطيين – قد يضر بكامالا هاريس. وكتب نيلسون: “إن عدم تأييده لهاريس قد يضر بترشيحها ويشجع ضمناً مرشحين جدد على الظهور”. ولكن وفقًا لصحيفة سياتل تايمز، قال أولئك الموجودون في الدائرة الداخلية لأوباما “لا تقرأ الكثير في الأمر” وزعموا أن السياسي ليس لديه أي شخص بعينه في الاعتبار للترشيح.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، سلط البعض الضوء على قرار أوباما بعدم تسمية هاريس في بيانه، واستخدام كلمة “مرشح” بدلاً من ذلك. وكتب الرئيس السابق: “بالنسبة لجو بايدن، فإن النظر إلى المشهد السياسي واتخاذ قرار بتسليم الشعلة لمرشح جديد هو بالتأكيد أحد أصعب القرارات في حياته”. واقترح آخرون أن اختياره كان استراتيجية – في حالة الترشيح المتنازع عليه، يمكنه استخدام نفوذه لدفع هاريس. وقال مصدر مطلع على تفكير أوباما لشبكة إم إس إن بي سي إن الأمر مشابه. وقالوا: “تمامًا كما فعل في عام 2020 بمجرد حصول جو بايدن على الترشيح، يعتقد الرئيس أوباما أنه سيكون في وضع فريد للمساعدة في توحيد الحزب بمجرد أن يكون لدينا مرشح، ورفع هذا المرشح، وبذل كل ما في وسعه لانتخاب هذا المرشح في نوفمبر”. وأشار المصدر إلى أنه على الرغم من أن أوباما قال “أشياء داعمة” عن بايدن خلال حملته الرئاسية لعام 2020، إلا أنه لم يؤيده رسميًا حتى بعد انسحاب السناتور بيرني ساندرز من السباق.
جروح قديمة وهموم جديدة
في مقال لصحيفة نيويورك تايمز، قال الصحفي والمراسل السابق للبيت الأبيض جلين ثروش إن بايدن “رجل فخور للغاية” ولم يغفر لباراك أوباما دعمه لهيلاري كلينتون في عام 2016. ووفقًا للمراسل، قال مسؤول سابق في البيت الأبيض يتحدث مع الرئيس السابق بانتظام إنه أراد أن يركز اللحظة حول بايدن. وقالوا: “أراد السيد أوباما أن يكون يوم الأحد عن السيد بايدن، احتفالًا بإنجازاته – ولا يشعر بالضغط للتصرف على عجل”.
وحتى كتابة هذه السطور، تلقت هاريس دعم بيل وهيلاري كلينتون، والسيناتور إليزابيث وارن، والممثل جيم كليبرن، وحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، ووزير النقل بيت بوتيجيج. ولكن كما أشار بوليتيكو، فإن بعض الديمقراطيين في الولايات المتأرجحة ظلوا “صامتين بشكل واضح”. وخلصت الصحيفة بعد مراجعة هؤلاء المتنافسين إلى أن “المجموعة التي لا ترغب بوضوح في الإشارة على الفور إلى دعمها لهاريس … هي ما يقرب من 30 مرشحًا ديمقراطيًا تم تعيينهم كمتحدين من الدرجة الأولى من قبل لجنة الحملة الديمقراطية في الكونجرس”. وقال أحد الديمقراطيين في مجلس النواب للصحيفة إن مشاعر الناخبين تجاه هاريس “ليست جيدة”. وقالوا: “في الانتخابات التمهيدية قبل أربع سنوات، لم تستمر طويلاً”. سيخبرنا الوقت ما إذا كان هذا المنظور المزعوم سيتغير.