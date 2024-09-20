صمت الرئيس السابق أوباما بشأن كامالا هاريس يلفت انتباه الجميع

اتخذ الرئيس جو بايدن قرارًا غير مسبوق في 21 يوليو 2024: فقد انسحب من حملة إعادة انتخابه. وقد رفض عدد قليل من الرؤساء الآخرين فترة ولاية ثانية منتخبة – وكان آخرهم ليندون جونسون في عام 1968. ولكن لم يسبق لهم أن فعلوا ذلك قبل الانتخابات – بعد أقل من أربعة أشهر. وفي منشور منفصل عن إعلانه الأولي، أيد بايدن نائبته، كامالا هاريس، لتكون المرشحة الرئاسية للحزب الديمقراطي بدلاً منه. وقد أشاد العديد من الديمقراطيين بالقرار، لكن واحدًا على وجه الخصوص كان صامتًا بشأن الاختيار: الرئيس السابق باراك أوباما.

في أول تصريح له منذ الإعلان عن ترشيح هاريس، لم يذكر أوباما هاريس على الإطلاق. وقال: “سنواجه تحديات غير مسبوقة في الأيام المقبلة. ولكن لدي ثقة غير عادية في أن زعماء حزبنا سوف يتمكنون من خلق عملية يمكن أن يبرز منها مرشح متميز”. وقد أثار صمته الكثير من الاهتمام. وإليكم ما يقوله الناس.