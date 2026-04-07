صناديق السناجب: إلهاء ذكي عن الطيور، أم فوضى أكبر؟

إذا كنت واحدًا من حوالي 57 مليون أمريكي يشاركون في إطعام الطيور، فأنت تعرف مدى مكافأة هذا النشاط. تفيد تقارير خدمة الأسماك والحياة البرية بالولايات المتحدة أن مغذيات الطيور يمكن أن تساعد الطيور على البقاء على قيد الحياة في فصول الشتاء القاسية وأن البشر يستفيدون أيضًا من خلال توفير هواية تسمح لهم بالتواصل مع الطبيعة. من ناحية أخرى، على الرغم من ذلك، يمكن أن يكون إطعام الطيور محبطًا أيضًا. عندما تأتي السناجب وتهاجم مغذيات الطيور، فإنها غالبًا ما تترك القليل من الطعام خلفها للطيور، ويمكن أن تسبب ضررًا لوحدة التغذية الخاصة بك. ولحسن الحظ، قد يكون هناك حل.
تم تصميم صناديق السناجب، والتي تسمى أيضًا بيوت السناجب، لتوفير مساحة آمنة ومريحة خصيصًا للسناجب للتعشيش وتجنب الحيوانات المفترسة وسهولة الوصول إلى الطعام. ونتيجة لذلك، يمكن أن تساعد في إبعاد السناجب عن وحدة تغذية الطيور. يمكن تركيب هذه الصناديق على شجرة في حديقتك حتى تتمكن السناجب من الدخول والخروج بسهولة. ولكن هل هذه الصناديق هي حقًا حل ذكي لإبعاد السناجب عن بذور طائرك، أم أنها يمكن أن تسبب المزيد من الفوضى؟
مساحة للسناجب فقط
الهدف من صندوق السنجاب هو منع السناجب من دخول المناطق غير المرغوب فيها من خلال توفير المساحة الخاصة بها. على الرغم من أن بيوت السناجب يمكن أن تشتت انتباه السناجب وتجعلها أقل عرضة للانجذاب إلى وحدة تغذية الطيور، إلا أنها ليست الحل الأمثل. الحقيقة هي أن السناجب من المرجح أن تنجذب إلى مصدر الغذاء الأسهل، والذي قد يكون في بعض الحالات بمثابة غذاء لطيورك. ستحتاج إلى وضع ذلك في الاعتبار عند تثبيت صندوق السنجاب الخاص بك للتأكد من أنه في موقع أكثر مثالية للسناجب من موقع تغذية الطيور. يقترح خبراء الحياة البرية وضع منزل السنجاب الخاص بك على ارتفاع يتراوح بين 12 و30 قدمًا عن الأرض واستخدام شجرة كقاعدة.
علاوة على ذلك، يمكن لصندوق السنجاب أن يجذب آفات أخرى إلى حديقتك، بما في ذلك الحيوانات المفترسة التي قد تحاول دخول صندوق السنجاب الخاص بك، مما يجعل المساحة أقل أمانًا للسناجب. لهذا السبب، سوف تحتاج إلى إلقاء نظرة على منزل السناجب الذي يحتوي على حارس مفترس لمنع الحيوانات مثل الأبوسوم والراكون من الدخول. من المهم أيضًا أن تتذكر أن صناديق السنجاب تتطلب صيانة، مثل التنظيف وإعادة ملء وحدة التغذية.
قد يعني صندوق السنجاب المزيد من السناجب
لا تشكل السناجب مشكلة لمغذيات الطيور فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تسبب مشكلات أخرى لأصحاب المنازل أيضًا. يمكن أن تتسبب السناجب أيضًا في إتلاف الحدائق ومضغ الأسلاك و/أو الجوانب ومحاولة الوصول إلى المساحات الخاصة بك مثل العلية. هذا يعني أنه إذا كان هدفك النهائي هو التخلص من السناجب، فقد لا يكون صندوق السناجب هو الحل الأفضل لأنه من المرجح أن يجذب المزيد من السناجب إلى حديقتك. ومع ذلك، إذا كنت لا تمانع في وجود السناجب في الجوار طالما أنها لا تزعج مغذيات الطيور، فيمكن أن يمنحك صندوق السنجاب الفرصة للاستمتاع بالحياة البرية ومراقبتها بطريقة جديدة.
في الواقع، تأتي بعض صناديق السناجب مزودة بكاميرات مدمجة للسماح بالوصول بسهولة إلى ما يحدث بالداخل. LuminiCam، على سبيل المثال، لديه صندوق سنجاب مزود بكاميرا تعمل بالطاقة الشمسية وتطبيق يمكنك التحكم فيه من هاتفك، مما يعني أنه يمكنك مراقبة الأشياء وقتما تشاء.