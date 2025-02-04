صندوق الأدوات المخادع الذي يمثل الهدية المثالية لـ Diyer في حياتك

عندما تعمل في مشروع ما ، يعرف كل ديير أهمية وجود أدواتك على الاستعداد. الاضطرار إلى استرداد الأدوات المنسية في منتصف المشروع أمر مزعج ، بعد كل شيء. على الرغم من أنه يمكنك الحفاظ على أدواتك معًا في صندوق ، إلا أنها يمكن أن تصبح ثقيلة للغاية بحيث لا يمكن الحصول عليها. بدلاً من ذلك ، يجب عليك الاطلاع على صندوق الأدوات المخادع الذي من المؤكد أنه يحبه DIYers.
بسعر 119.98 دولارًا فقط ، يعد صندوق أدوات Modbox Rolling Klein فكرة هدية رائعة لموسم العطلات. يأتي صندوق الأدوات بعجلات مطاطية بحجم 10 بوصات لاحظ أحد المراجعين (عبر Lowe’s) “يجعل النقل السهل”. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي على مقبض قابل للإزالة ، بحيث يمكنك بسهولة وضع صندوق الأدوات في مساحات صغيرة للتخزين. يحتوي Klein Modbox أيضًا على قدرة على حمل ما يصل إلى 250 رطل ، مما يسمح لها بالحصول على عدد مثير للإعجاب من الأدوات. صرح أحد المراجعين (عبر Lowe’s) ، “يمكنني أن ألائم My: Jack (Hammer) ، Multitool ، منشار الفرقة ، حفر التأثير ، منشار ضوء اليد ، وجع ، متري وحفر قياسي ، والأدوات اليدوية الكهربائية.”
مع وضع ذلك في الاعتبار ، من المحتمل أن يحتفظ Klein Modbox بجميع الأدوات التي يجب على مالك المنزل امتلاكها. ولكن إذا كنت شخصًا يحتاج إلى مزيد من السعة ، فقد تم تصميم صناديق الأدوات المتداولة هذه لتكون متصلة بمكونات Modbox الأخرى مثل منظم صندوق الأدوات المكون من 3 دروع. يتيح لك ذلك تخصيص مساحة عمل الهاتف المحمول الخاصة بك لمنزلك.
هل يستحق النفقات؟
عند شراء صناديق الأدوات ، فإن أحد أهم العوامل التي يجب مراعاتها هي متانتها. حتى لو كنت تعمل فقط في جميع أنحاء المنزل ، فأنت تريد صندوق أدوات يحمي معداتك في التخزين. مع تصنيف IP65 ، يتم تصنيف Klein Modbox على أنه محكم الغبار وقادر على تحمل التعرض للمياه الخفيفة. يشبه هذا التصنيف المنافسين مثل Milwaukee Rolling Toolbox ، والذي يحتوي أيضًا على تصنيف IP65 وسعة حمل 250 رطل. على الرغم من ذلك ، لاحظ أحد المراجعين (عبر Lowe’s) أن Klein Modbox كان “ترقية رائعة” ، الكتابة ، “أحب هذا المربع. إنه حاليًا (هو) يحمل جزءًا جيدًا من أدواتي اللاسلكية”.
ومع ذلك ، ذكر بعض المراجعين أنهم وجدوا مشاكل مع غطاء Klein Modbox. كتب أحد المراجعين (عبر Lowe’s) ، “في بعض الأحيان ، (الغطاء) سوف ينطلق في مكانه ، في معظم الأحيان لن يفعل ذلك”. وقد ردد هذا من قبل مراجع آخر (عبر لوي) ، الذي صرح ، “في بعض الأحيان (الغطاء) يبقى في مكانه ، وأحيانًا لن يحدث ذلك”. أشار المراجع نفسه أيضًا إلى العيوب مع التصميم العام لـ Modbox ، مشيرًا إلى أن “حقيقة عليك تفكيك مجموعة كاملة فقط للحصول على شيء من الحاوية السفلية أمر مرهق خاصة عندما تكون في مساحة ضيقة!”
بقدر ما تذهب صناديق الأدوات ، يمكن أن تكون نماذج المتداول مثل مربع Klein في النهاية ذات الأساس للمقياس. ومع ذلك ، فإن القدرة على مواصلة تخصيص صندوق الأدوات الخاص بك بتوسعات إضافية رائعة بالنسبة للديرات الذين قد يستمرون في بناء مستلزمات الأدوات المنزلية الخاصة بهم. على الرغم من أنه من الممكن أن تدوم صندوق الأدوات المتداول الخاص بك ، إلا أنه قد يكون من المفيد الاستثمار في الصفقة الحقيقية.