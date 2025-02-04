صندوق الأدوات المخادع الذي يمثل الهدية المثالية لـ Diyer في حياتك

عندما تعمل في مشروع ما ، يعرف كل ديير أهمية وجود أدواتك على الاستعداد. الاضطرار إلى استرداد الأدوات المنسية في منتصف المشروع أمر مزعج ، بعد كل شيء. على الرغم من أنه يمكنك الحفاظ على أدواتك معًا في صندوق ، إلا أنها يمكن أن تصبح ثقيلة للغاية بحيث لا يمكن الحصول عليها. بدلاً من ذلك ، يجب عليك الاطلاع على صندوق الأدوات المخادع الذي من المؤكد أنه يحبه DIYers.

بسعر 119.98 دولارًا فقط ، يعد صندوق أدوات Modbox Rolling Klein فكرة هدية رائعة لموسم العطلات. يأتي صندوق الأدوات بعجلات مطاطية بحجم 10 بوصات لاحظ أحد المراجعين (عبر Lowe’s) “يجعل النقل السهل”. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي على مقبض قابل للإزالة ، بحيث يمكنك بسهولة وضع صندوق الأدوات في مساحات صغيرة للتخزين. يحتوي Klein Modbox أيضًا على قدرة على حمل ما يصل إلى 250 رطل ، مما يسمح لها بالحصول على عدد مثير للإعجاب من الأدوات. صرح أحد المراجعين (عبر Lowe’s) ، “يمكنني أن ألائم My: Jack (Hammer) ، Multitool ، منشار الفرقة ، حفر التأثير ، منشار ضوء اليد ، وجع ، متري وحفر قياسي ، والأدوات اليدوية الكهربائية.”

مع وضع ذلك في الاعتبار ، من المحتمل أن يحتفظ Klein Modbox بجميع الأدوات التي يجب على مالك المنزل امتلاكها. ولكن إذا كنت شخصًا يحتاج إلى مزيد من السعة ، فقد تم تصميم صناديق الأدوات المتداولة هذه لتكون متصلة بمكونات Modbox الأخرى مثل منظم صندوق الأدوات المكون من 3 دروع. يتيح لك ذلك تخصيص مساحة عمل الهاتف المحمول الخاصة بك لمنزلك.