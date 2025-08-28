صنز ، مات إيشبيا من قبل أصحاب الأقليات في الفريق

يواجه مات إيشبيا ، مالك أغلبية صنز ومالك أغلبية ، قضايا قانونية جديدة بعد أن زعم ​​زوج من أصحاب الأقليات الذين جاءوا من مجموعة الملكية السابقة أنه تم رفضهم الوصول إلى السجلات الداخلية ، وفقًا لدعوى قضائية جديدة.

تم رفع الدعوى في ديلاوير الأسبوع الماضي ، وتم توفير نسخة من الإيداع القانوني يوم الأربعاء. ويزعم أنه خلال مكالمة رأسمالية في يونيو ، حاولت إيشبيا “ممارسة الضغط على وأصحاب أقليات صنز ، أندي كولبرغ وسكوت سيلدين.

يزعمون أيضًا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على معلومات حول نفقات الفريق والتمويل لمرفق التدريب الجديد الذي تبلغ تكلفته 100 مليون دولار في WNBA ، والذي تم الإعلان عنه العام الماضي.

وقال مايكل كارلينسكي ومايكل بارلو من كوين إيمانويل ، اللذين يمثلان مالكي الأقلية ، في بيان لـ ESPN: “لقد رفع عملاؤنا دعوى قضائية ضد السجلات التي يحق لهم أصحاب الأقليات في صنز”. “إنهم قلقون من نهج المدير تجاه مالكي الأقليات ، ويريدون مزيدًا من المعلومات حول بعض الإنفاق والرأس من رأس المال الذي شارك فيه المدير. الشفافية مع أصحاب الأقليات ليست اختيارية ، ويعتقد عملاؤنا أنه أمر بالغ الأهمية لنجاح صنز”.

يتم إدراج المحامين المشاركين في القضية على أنهم يمثلون Kisco WC Sports II و Kent Circle Investments. Kohlberg هو مؤسس ورئيس ورئيس تنفيذي لشركة Kisco Senior Living. سيلدين هو رئيس Kent Circle Partners.

كان الرجلان هما الشريكان الوحيدان من بين 16 شريكًا من الأقليات الذين لم يقبلوا عملية شراء من إيشبيا عندما تولى الفريق في عام 2023.

ذكرت الدعوى أنه في سبتمبر من العام الماضي ، بدأ Kohlberg مفاوضات للاستحواذ على حصته مع مستشار Ishbia ، ومع دخل المحادثات هذا العام ، حصل على تاريخ استجابة نهائي في 1 يونيو.

عندما عقدت إشبيا مكالمة عاصمة في اليوم التالي ، وذلك عندما يزعمون أن مالك صنز حاول ممارسة الضغط.

يُزعم أيضًا أن إيشبيا “ربما تكون قد دخلت في صفقات جانبية غير معلنة مع أعضاء آخرين في (Suns) ، بما في ذلك الصفقات الجانبية ، المتعلقة بدعوة رأس المال”.

هذا يمثل الدعوى السادسة ضد صنز – الخمسة السابقة كانت من قبل الموظفين الحاليين أو السابقين.

في رسالة إلى محامو كولبرغ وسيلدين ، قال محامو صنز إن الاثنين “اللجوء إلى القضايا التي لا أساس لها من لا أساس لها وتغطية صحفية مثيرة كوسيلة للتخويف والإكراه (إيشبيا) في مفاوضات شراء غير محددة وغير مبررة.”