صورة جنبًا إلى جنب لخسارة الوزن التي يعاني منها جي دي فانس تضع أسلوب حياته في دائرة الضوء

أثار تحول JD Vance لإنقاص الوزن على الفور تقريبًا شائعات Ozempic. بالنسبة للبعض، ربما بدا الأمر كما لو أن نائب الرئيس تمكن من خسارة 30 جنيهًا إسترلينيًا بين عشية وضحاها. ومع ذلك، توضح الصور جنبًا إلى جنب لفانس من عامي 2022 و2026 أن تحوله كان تدريجيًا. من جانبه، قال السيناتور السابق عن ولاية أوهايو بوضوح لصحيفة ديلي ميل في أغسطس 2025، إن أدوية إنقاص الوزن لم تلعب أي دور على الإطلاق في رحلته.
وتابع فانس بالتفصيل التغييرات في نمط الحياة التي ساعدته على طول الطريق، قائلًا: “من الواضح أنك تأكل أقل قليلًا، ولكنك أيضًا تأكل بشكل أفضل. أنا أميل إلى تخطي وجبة الإفطار، بينما في السابق كنت أتناول ثلاث فطائر الوافل والبيض المخفوق ولحم الخنزير المقدد.”
في حين أن تخطي وجبة الإفطار ربما ساعد مؤلف كتاب “مرثاة هيلبيلي” في رحلته، فقد أظهرت الدراسات نتائج مختلطة حول فعاليتها لإنقاص الوزن. وفقًا لمقالة نشرتها كلية الطب بجامعة هارفارد عام 2019، وجدت مجموعة من سبع دراسات أن الأشخاص الذين تناولوا وجبة الإفطار اكتسبوا، في المتوسط، 1.2 رطل مقارنة بأولئك الذين تخطواها. وأظهرت مجموعة من 10 دراسات أخرى أن الذين يتناولون وجبة الإفطار يميلون إلى استهلاك 260 سعرة حرارية إضافية مقارنة بمن يتناولونها. أظهرت أبحاث إضافية أن عدم تناول الطعام في الصباح يمكن أن يمنح نظام التمثيل الغذائي لديك فرصة لحرق الدهون للحصول على الوقود.
في المقابل، وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية عام 2014 أن عدم تناول وجبة الإفطار لم يكن له تأثير كبير على فقدان الوزن. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هناك الكثير من الأشياء الغريبة التي يمكن أن تحدث لجسمك عند تخطي وجبة الإفطار. ومع ذلك، يبدو أنه يعمل لصالح فانس.
اختار جي دي فانس روتينًا رياضيًا قويًا لرحلته لإنقاص الوزن
خلال مقابلة جي دي فانس مع صحيفة ديلي ميل، قال إنه طُلب منه إجراء تغييرات في نمط حياته حوالي عام 2022 بعد أن أدرك أنه كان لاهثًا أثناء اللعب مع أطفاله. في البداية، خصص نائب الرئيس مساحة لجلسات الصالة الرياضية في جدول أعماله المزدحم وبدأ في الجري.
سواء أدرك ذلك أم لا، اختار فانس نظامًا رياضيًا مدعومًا بالعلم لفقدان الوزن. كما لاحظت CNN، قارنت دراسة أجرتها جامعة ديوك كيف فقدت ثلاث مجموعات الوزن باستخدام تمارين القلب، وتدريبات القوة، ومزيج من الاثنين. وبعد انتهاء الدراسة التي استمرت 8 أشهر، تمكنت المجموعة التي جمعت بين تمارين القلب وتمارين القوة من فقدان المزيد من الدهون واكتساب كتلة عضلية أكبر من أقرانها.
أما بالنسبة لفانس، فقد اكتسب ما يكفي من القدرة على التحمل للقيام بجلسة تدريب بدني مدتها 90 دقيقة مع قوات البحرية بحلول ديسمبر 2025. وفي منشور على موقع X، تويتر سابقًا، اعترف سياسي MAGA أن التمرين بدا وكأنه “صدمه قطار شحن”، لكن الشيء المهم هو أنه تمكن من القيام بذلك على أي حال.
بالإضافة إلى ذلك، خلال قمة MAHA في نوفمبر 2025، أخبر فانس RFK Jr. أن تمرين مشاة البحرية كان بمثابة “دليل إرشادي مذهل لاستعادة لياقته” (عبر YouTube). وتابع ليصف أن التمرين الشاق يتكون من الجري لمسافة 3 أميال، يليه تمرين اللوح الخشبي والسحب.
كان فانس يأمل في النهاية في تطوير ما يكفي من القدرة على التحمل لمواجهة تحدي Pete & Bobby سيئ السمعة، والذي يتطلب من المشارك القيام بـ 50 تمرين سحب و100 تمرين ضغط في 5 دقائق. ومع ذلك، هناك مشكلة حقيقية في تحدي اللياقة البدنية الذي يواجهه RFK Jr. وPete Hegseth إذا سمحت للشكل بالسقوط على جانب الطريق.
ربما ساعدت خيارات نمط حياة جي دي فانس على إنقاص وزنه عن غير قصد
أثناء تقديم جي دي فانس في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لعام 2024، قالت أوشا فانس: “على الرغم من أنه رجل من نوع اللحوم والبطاطس، إلا أنه تكيف مع نظامي الغذائي النباتي وتعلم طهي الطعام من والدتي” (عبر موقع يوتيوب). وفي الوقت نفسه، خلال ظهوره في برنامج “Joe Rogan Experience” في نوفمبر 2024، شجع نائب الرئيس الناس على محاولة دمج مكونات مثل الحمص والبانير والأرز في وجباتهم الغذائية النباتية بدلاً من اختيار اللحوم المزيفة.
من خلال دمج الخيارات الغذائية النباتية لزوجته في نظامه الغذائي، كان من الممكن أن يسهل جي دي على نفسه خسارة الوزن. وكما لاحظت جمعية طب السمنة، فإن الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن تجعل الناس يشعرون بالشبع، وهذا بدوره يمكن أن يقلل من الاستهلاك المفرط للسعرات الحرارية. وفي الوقت نفسه، كتب موقع Weight Watchers أن الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات يمكن أن تسهل إعداد وجبات كبيرة الحجم وقليلة السعرات الحرارية. علاوة على ذلك، أظهرت الأبحاث أيضًا أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات هرمون GLP-1، مما يحاكي تأثير تثبيط الشهية للأدوية مثل Ozempic.
على الرغم من أن جي دي يبدو أنه يعطي الأولوية للمكونات الغنية بالمغذيات، إلا أنه يترك مساحة لأطعمةه المفضلة. على سبيل المثال، خلال قاعة المدينة في أكتوبر 2024، قال عضو مجلس الشيوخ السابق عن ولاية أوهايو أنه يحب الخبز مع أطفاله واستمر في وصف كيف صنعوا كل شيء بدءًا من لفائف القرفة ولفائف دولسي دي ليتشي وكعكات رقائق الشوكولاتة على مدار ثلاثة أيام (عبر Instagram). في محادثة مع Business Insider، صرحت تارا شميدت، اختصاصية التغذية الرئيسية في Mayo Clinic Diet، أن إفساح المجال لأطعمةك المفضلة يمكن أن يجعل رحلة فقدان الوزن أكثر استدامة ويكون في النهاية طريقة بسيطة للحفاظ على فقدان الوزن على المدى الطويل.