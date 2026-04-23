صورة جنبًا إلى جنب لخسارة الوزن التي يعاني منها جي دي فانس تضع أسلوب حياته في دائرة الضوء

أثار تحول JD Vance لإنقاص الوزن على الفور تقريبًا شائعات Ozempic. بالنسبة للبعض، ربما بدا الأمر كما لو أن نائب الرئيس تمكن من خسارة 30 جنيهًا إسترلينيًا بين عشية وضحاها. ومع ذلك، توضح الصور جنبًا إلى جنب لفانس من عامي 2022 و2026 أن تحوله كان تدريجيًا. من جانبه، قال السيناتور السابق عن ولاية أوهايو بوضوح لصحيفة ديلي ميل في أغسطس 2025، إن أدوية إنقاص الوزن لم تلعب أي دور على الإطلاق في رحلته.

وتابع فانس بالتفصيل التغييرات في نمط الحياة التي ساعدته على طول الطريق، قائلًا: “من الواضح أنك تأكل أقل قليلًا، ولكنك أيضًا تأكل بشكل أفضل. أنا أميل إلى تخطي وجبة الإفطار، بينما في السابق كنت أتناول ثلاث فطائر الوافل والبيض المخفوق ولحم الخنزير المقدد.”

في حين أن تخطي وجبة الإفطار ربما ساعد مؤلف كتاب “مرثاة هيلبيلي” في رحلته، فقد أظهرت الدراسات نتائج مختلطة حول فعاليتها لإنقاص الوزن. وفقًا لمقالة نشرتها كلية الطب بجامعة هارفارد عام 2019، وجدت مجموعة من سبع دراسات أن الأشخاص الذين تناولوا وجبة الإفطار اكتسبوا، في المتوسط، 1.2 رطل مقارنة بأولئك الذين تخطواها. وأظهرت مجموعة من 10 دراسات أخرى أن الذين يتناولون وجبة الإفطار يميلون إلى استهلاك 260 سعرة حرارية إضافية مقارنة بمن يتناولونها. أظهرت أبحاث إضافية أن عدم تناول الطعام في الصباح يمكن أن يمنح نظام التمثيل الغذائي لديك فرصة لحرق الدهون للحصول على الوقود.

في المقابل، وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية عام 2014 أن عدم تناول وجبة الإفطار لم يكن له تأثير كبير على فقدان الوزن. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هناك الكثير من الأشياء الغريبة التي يمكن أن تحدث لجسمك عند تخطي وجبة الإفطار. ومع ذلك، يبدو أنه يعمل لصالح فانس.