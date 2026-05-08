صور آن هاثاواي من عام 2001 إلى الآن تضع انبهارها بتقدم السن في سياقه

في عام 2001، أطلق فيلم The Princess Diaries آن هاثاواي أمام أعين الجمهور بشكل كبير، وظلت مسيرتها المهنية ثابتة منذ ذلك الحين. من “The Devil Wears Prada” إلى “The Dark Knight Rises”، قدمت العديد من الأدوار التلفزيونية والشاشة الكبيرة، لكن الجمهور لم يقض السنوات الخمس والعشرين الماضية في الحديث عن موهبة هاثاواي. لقد اندفعوا أيضًا (وكانوا في حيرة من أمرهم) من حقيقة أن الممثل يبدو أنه لم يبلغ من العمر سوى القليل جدًا.
مظهرها الدائم فريد من نوعه في هوليوود، حيث يحاول العديد من الفنانين الحفاظ على شبابهم من خلال علاجات تجميلية طفيفة التوغل أو إجراءات الجراحة التجميلية. وتكهن البعض بأن هاثاواي ربما جربت البوتوكس أو الحقن، لكنها لم تعترف أبدًا بمحاولة المساعدة الطبية للحصول على بشرة شابة. على العكس من ذلك، أوضحت هاثاواي أن سرها في التخلص من التجاعيد والترهل يأتي من اتباع أسلوب حياة صحي. الآن، دعونا نقوم برحلة طوال رحلة هاثاواي منذ مراهقتها وحتى الأربعينيات من عمرها لمعرفة ما فعلته لكبح عقارب الزمن.
أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وما بعده: مواءمة جوانبها المهنية والشخصية
أثناء عملها في The Princess Diaries كموهبة ناشئة، تلقت آن هاثاواي بعض النصائح الأساسية من المخرج غاري مارشال. وفي مقابلة مع غولدن غلوب، قالت هاثاواي إن مارشال أخبرها أن “هناك ما هو أكثر في الحياة من مجرد عرض الأعمال”، موضحة أنها يجب أن تتبنى الاهتمامات الخارجية.
ومع ذلك، لم يكن العثور على التوازن أمرًا سهلاً دائمًا بالنسبة لهاثاواي. في عام 2026، قالت لمجلة Harper’s Bazaar إنها وأصدقاؤها الآن “يسعون إلى تنسيق حياتهم” بدلاً من محاولة تحقيق توازن مستحيل بين العمل والحياة، وهو أمر أكثر خطورة مما تعتقد.
هذا التركيز على تقليل التوتر قد يمنع هاثاواي من فقدان توهجها الطبيعي. حللت مقالة نشرت عام 2023 في مجلة New Scientist الدراسات التي أظهرت وجود صلة بين الضغوطات والشيخوخة على مستوى الحمض النووي. هناك أخبار جيدة إذا كنت تتقدم في السن بسرعة بسبب القلق: فقد تتمكن من عكس بعض الشيخوخة البيولوجية إذا كان بإمكانك تبني أسلوب حياة أقل إجهادًا.
شعار منتصف العمر: قول وداعًا للمشروبات الكحولية
آن هاثاواي هي واحدة من العديد من النجمات اللاتي تخلين عن الكحول. ذكرت لمجلة Harper’s Bazaar في عام 2026 أنها تشعر أن إحدى الطرق التي تمكنت من خلالها من درء عملية الشيخوخة هي التوقف عن شرب الكحول. وأشارت إلى أن “كل شيء يعمل بشكل أفضل بالنسبة لي بدونه”.
قد يكون قرار توديع جميع أنواع الكحول أحد الأسباب التي تجعل بشرة هاثاواي تبدو ممتلئة في أوائل الأربعينيات من عمرها. يمكن أن يؤدي استخدام الكحول بانتظام إلى جفاف الجلد، مما يجعل التجاعيد أكثر وضوحًا. كما يمكن أن يجعل من الصعب النوم أو البقاء نائمًا، مما قد يؤدي إلى ظهور بشرة الوجه مضطربة أو منتفخة في الصباح. في الواقع، وجدت دراسة استشهدت بها الأكاديمية الأمريكية لطب النوم أن ليلة نوم سيئة واحدة يمكن أن تزيد من عملية شيخوخة خلاياك.
من منتصف عام 2010 فصاعدًا: أصبحت ممارسة التمارين الرياضية أمرًا معتادًا، وليس مكروهًا
على الرغم من أن آن هاثاواي كانت رياضية في المدرسة الثانوية، إلا أنها سقطت من عربة التمرين في مرحلة ما. بخلاف ذلك، فإن سخريتها لعام 2011 حول ممارسة الرياضة لمجلة هوليوود ريبورتر لن تكون منطقية. خلال المقابلة، اعترفت بأنها لم تحب ممارسة الرياضة في البداية لأنها شعرت أنها فقدت لياقتها البدنية. وقالت: “كنت ضعيفة للغاية، لذا كرهت كل شيء. كان الأمر مؤلما للغاية، لقد بدوت كالحمقى”. ومع ذلك، فقد استمتعت بالأمر عندما حولت جسدها لدورها كامرأة قطة في فيلم The Dark Knight Rises. استعدت هاثاواي لدورها في فيلم “The Devil Wears Prada 2” من خلال العمل مع مدرب يركز على دمج البيلاتس والباليه وتخصصات الحركة الأخرى في إجراءات التمرين (عبر صحة المرأة).
ليس من المستغرب أن نسمع أن الأدلة العلمية أظهرت وجود صلة بين ممارسة الرياضة والشباب. وفقًا لمقال نُشر عام 2015 في Rejuvenation Research، فإن التمارين الرياضية تمنع العديد من الحالات المزمنة من التطور مبكرًا، مما قد يمنح الجسم دفعة طبيعية مضادة للشيخوخة.
الأكل المستنير: تجربة خطط النظام الغذائي الصحي
طوال فترة ظهورها كمشهورة، جربت آن هاثاواي بعض الأنظمة الغذائية المختلفة. وباستثناء الممثلين المتطرفين الذين اتبعتهم لخسارة بعض الوزن في مشاريع مثل “البؤساء” (مثل الممثلين الآخرين الذين عرضوا صحتهم للخطر من أجل أدوار سينمائية)، فإن معظمهم كان يرتكز على مبادئ غذائية سليمة.
على سبيل المثال، كانت هاثاواي نباتية متعطشة لسنوات عديدة. ومع ذلك، فقد تخلت عن ذلك بعد أن بدأت تشعر بأنها أضعف مما تريد (عبر اشخاص). كما لاحظت في فيديو Entertainment Tonight، أرادت أن تأكل اللحوم عندما كانت نباتية تمامًا. اليوم، يبدو أن هاثاواي تتبع نظامًا غذائيًا منظمًا إلى حد ما يتضمن تناول القليل من الوجبات الخفيفة لإبعاد الجوع.
من المؤكد أن الطعام يمكن أن يؤثر على شكل وملمس الجلد. توضح مقالة نشرت عام 2024 في Cureus أن العناصر الغذائية التي يتناولها الفرد من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية يمكن أن يكون لها تأثير جلدي دائم.
السلوكيات المنقذة للبشرة مدى الحياة: الترطيب بالمنتجات المغذية
ليس من المستغرب أن تبدو آن هاثاواي رائعة، نظراً للطريقة التي تدلل بها بشرتها. لديها خط مفضل للعناية بالبشرة وتهتم دائمًا بعدد مرات ترطيبها. تتضمن بعض إجراءات العناية بالبشرة التي تتبعها هاثاواي أقنعة الوجه وكريم شد البشرة من أفضل العلامات التجارية العالمية. وهي ليست من محبي الشمس، وتفضل حماية بشرتها من أشعتها الضارة من خلال منتجات التجميل والأقمشة الخاصة.
في الأساس، تبذل هاثاواي كل ما في وسعها لتقليل خطوط الضحك، وصولاً إلى وضع كريمات التجاعيد. من الواضح أنها تدرك أن التعرض لأشعة الشمس بكثرة يمكن أن يلحق الضرر بالجلد، مما يسبب ظاهرة لا رجعة فيها تعرف باسم الشيخوخة الضوئية.
مساعدة من تسريحات الشعر بعد الأربعين: خداع الكاميرات بأوهام بصرية مضادة للشيخوخة
ومن المثير للاهتمام أن آن هاثاواي تلجأ أحيانًا إلى الخداع البصري القائم على الموضة لتعطي مظهرًا أنها لم تكبر كثيرًا منذ عقدين من الزمن. إحدى الطرق التي استخدمتها هي الظهور في المناسبات الدعائية بشعر ذيل حصان مرتفع.
كما اتضح، يمكن لذيل الحصان الموضوع بشكل صحيح أن يسحب بشرة الوجه إلى الأعلى. يؤدي هذا إلى نوع من تأثير “شد الوجه الزائف”، مما يجعل بشرة الشخص تبدو أكثر نعومة قليلاً مما قد تكون عليه. أوضحت خبيرة الشعر دانييل لويز (عبر مرحبًا!): “لقد انطلق مظهر آن هاثاواي لأنه يمنح السجادة الحمراء المصقولة والمرتفعة دون الحاجة إلى علاج”. ومع ذلك، ذكرت لويز الصداع، وتكسر الشعر، وحتى تلف خط الشعر كعواقب محتملة للقيام بهذه التقنية بشكل غير صحيح. إذا كنت ترغب في تجربتها، فاطلع على هاثاواي وفريق الأزياء الخاص بها وهم يعرضون كيفية القيام بذلك على مقطع فيديو على Instagram.