صور تايجر وودز على مر السنين تتحدث كثيرًا عن صراعاته الصحية

يتمتع تايجر وودز بمسيرة رائعة في لعبة الجولف. ففي نهاية المطاف، لا يمكنك الفوز ببطولة الماسترز المرموقة خمس مرات دون الحفاظ على لياقتك التنافسية والتدريب الجاد. لكن وودز واجه أيضًا بعض الصراعات الصحية الخطيرة على مر السنين. وفي عام 2026، ستبعده إحدى تلك الصراعات عن بطولة الماسترز جرينز، وفقًا لبيان رسمي من نادي أوغوستا الوطني للغولف، حيث يقام بطولة الماسترز (عبر X).

كان التلعثم أحد التحديات المبكرة المتعلقة بالصحة التي واجهها وودز. تؤثر الفترات الطويلة من التأتأة على حوالي 5% من الأطفال، كما تشير مؤسسة التأتأة. يتوقف معظم الشباب الذين يتلعثمون في نهاية المطاف، بما في ذلك وودز، الذي تغلب على الصعوبات التي يواجهها من خلال التدريب المكثف. كما شارك وودز في إحدى المقابلات، “ذهبت إلى مدرسة لمحاولة التغلب على ذلك (التأتأة)، وسأعمل على التخلص منها” (عبر ESPN).

في السنوات الأخيرة، كان لاعب الجولف المحترف يعاني من مشاكل صحية أخرى – بعضها يتطلب عمليات جراحية – مما أثر على صحته وقدرته على اللعب.