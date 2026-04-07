صور تايجر وودز على مر السنين تتحدث كثيرًا عن صراعاته الصحية

يتمتع تايجر وودز بمسيرة رائعة في لعبة الجولف. ففي نهاية المطاف، لا يمكنك الفوز ببطولة الماسترز المرموقة خمس مرات دون الحفاظ على لياقتك التنافسية والتدريب الجاد. لكن وودز واجه أيضًا بعض الصراعات الصحية الخطيرة على مر السنين. وفي عام 2026، ستبعده إحدى تلك الصراعات عن بطولة الماسترز جرينز، وفقًا لبيان رسمي من نادي أوغوستا الوطني للغولف، حيث يقام بطولة الماسترز (عبر X).
كان التلعثم أحد التحديات المبكرة المتعلقة بالصحة التي واجهها وودز. تؤثر الفترات الطويلة من التأتأة على حوالي 5% من الأطفال، كما تشير مؤسسة التأتأة. يتوقف معظم الشباب الذين يتلعثمون في نهاية المطاف، بما في ذلك وودز، الذي تغلب على الصعوبات التي يواجهها من خلال التدريب المكثف. كما شارك وودز في إحدى المقابلات، “ذهبت إلى مدرسة لمحاولة التغلب على ذلك (التأتأة)، وسأعمل على التخلص منها” (عبر ESPN).
في السنوات الأخيرة، كان لاعب الجولف المحترف يعاني من مشاكل صحية أخرى – بعضها يتطلب عمليات جراحية – مما أثر على صحته وقدرته على اللعب.
جراحات الركبة المتعددة
يتمتع وودز بتاريخ طويل في الحاجة إلى التدخل الجراحي في ركبتيه، بدءًا من عام 1994. وعلى مر السنين، كان يحتاج إلى عملية جراحية لإزالة الأورام والأنسجة الندبية في ركبته، وتصريف السوائل من كتلة في ركبة واحدة، وإصلاح الأضرار التي لحقت غضروف ركبته.
خلال مقابلة مع مجلة Vision Magazine في عام 2017، اعترف وودز قائلاً: "سأشعر دائمًا بألم طفيف" عندما سُئل عن العمليات الجراحية التي أجراها في ركبته.
جراحات العمود الفقري المتعددة
بالإضافة إلى العمليات الجراحية في الركبة، خضع وودز لسبع عمليات جراحية في الظهر لمعالجة مخاوف مختلفة (بما في ذلك اصطدام العصب والألم المرتبط بعرق النسا)، كل ذلك بين عامي 2014 و2025 (عبر مراجعة بيكر للعمود الفقري).
وفي مقابلة مع مجلة Vision بعد أول ثلاث عمليات جراحية له في الظهر، أشار إلى أنه يشعر بالارتياح، لكنه ليس على ما يرام. كما اعترف سابقًا بوجود شكوك حول قدرته على البقاء كلاعب “النخبة” بسبب عملياته المتعددة والوقت والجهد الذي استغرقه للتعافي منها.
تشنجات الظهر
كما لو أن العمليات الجراحية التي أجراها في ظهره لم تكن سيئة بما فيه الكفاية، فقد قاوم وودز تشنجات الظهر في ملعب الجولف في عام 2024 أثناء اللعب في Genesis Invitational. كما أوضح وودز لأحد المراسلين، “كان ظهره يتشنج في الفتحتين الأخيرتين وكان مغلقًا” (عبر ESPN).
يمكن أن تختلف تشنجات الظهر في شدتها ومن المرجح أن تحدث لدى أشخاص مثل وودز الذين يعانون من بعض المشكلات الخطيرة المتعلقة بالظهر (حسب كليفلاند كلينك).
إصابة في الكتف الأيسر
يتضمن لعب الجولف استخدام الجسم بالكامل، وخاصة الكتفين والذراعين. في الواقع، أدرجت مراجعة عام 2006 في مجلة الطب الرياضي إصابات الإفراط في استخدام الكتف باعتبارها أمرًا شائعًا بين لاعبي الغولف.
وبالتالي، قد لا يكون من المفاجئ أن يعاني وودز من إصابة في الكتف الأيسر في عام 2006 (حسب National Club Golfer). ومع ذلك، كانت المشكلة عضلية ولا يبدو أنها أثرت بشكل كبير على أدائه في بطولة WGC-American Express Championship، التي فاز بها.
إصابات تهدد الحياة من حادث سيارة
أدى حادث تصادم خطير لسيارة واحدة في عام 2021 إلى إصابة وودز بإصابات خطيرة تتطلب علاجًا جراحيًا طارئًا. أصيب بأضرار في قدمه اليمنى وكاحله وساقه، ووصفت بأنها “إصابات عظمية كبيرة” تتطلب إجراء جراحي “طويل” (عبر X).
ترك الحادث وودز غير قادر على اللعب بشكل احترافي لأكثر من عام. إلا أنه تمكن من المنافسة في بطولة الماسترز عام 2022 (عبر قناة الجولف). وقد وصف البعض عودة أساتذة وودز بأنها شهادة على الطب الحديث.
لم يكن هذا هو حادث السيارة الأول الذي أدى إلى إصابة وودز بجروح. وفي عام 2009، اصطدم بصنبور ماء بالقرب من منزله، مما أدى إلى إصابته بخدوش في وجهه.
احتمال إساءة استخدام المواد
وقد تورط وودز أيضًا في حوادث متعلقة بالقيادة بسبب الاشتباه في إساءة استخدام المواد. وقعت الأولى في عام 2017، وانتهت بتهمة القيادة المتهورة. قال وودز إنه نام خلف عجلة القيادة بسبب الأدوية التي كان يتناولها.
في عام 2026، تم إيقاف وودز للاشتباه في قيادته تحت تأثير الكحول (DUI)، ولم يوافق على إجراء اختبار البول، وتم توجيه الاتهام إليه لاحقًا. في أعقاب اعتقاله، قال وودز (عبر X) إنه “يبتعد” “للبحث عن العلاج” و”العمل على التعافي الدائم” – ومن هنا غيابه عن بطولة الماسترز 2026.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى المساعدة في مشاكل الإدمان، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة موقع إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل بخط المساعدة الوطني التابع لـ SAMHSA على الرقم 1-800-662-HELP (4357).