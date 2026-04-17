صور جنبًا إلى جنب لأوائل المشاهير الذين اعترفوا باستخدام Ozempic وGLP-1

في بعض الأيام، يبدو الأمر كما لو أن GLP-1s كانت موجودة إلى الأبد. ولكي نكون منصفين، فإن هذه الأنواع من الأدوية كانت في طور التصنيع منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفقًا لمقال نُشر عام 2025 في مجلة Pharmacological Research. لكن الأدوية مثل Ozempic وWegovy وMounjaro بدأت في إحداث ضجة منذ حوالي عقد من الزمن.
في البداية، تم استهداف GLP-1s لمساعدة مرضى السكري على التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم. ومع ذلك، لاحظ الأطباء والمرضى بسرعة وجود اتجاه: الأفراد الذين حقنوا أنفسهم بـ GLP-1s بدأوا في فقدان الوزن كأثر جانبي. لقد كانت نتيجة غير متوقعة، ولفتت انتباه الجمهور وأنظار هوليود.
مع انتشار الأخبار حول هذه الطريقة الجديدة لخسارة الوزن، بدأ المشاهير في استخدام GLP-1s. التزم البعض الصمت بشأن تجاربهم، لكن آخرين اعترفوا بقفزهم على هذا الاتجاه.
من كان من أول من خرج وقال: “نعم، لقد جربته”؟ عدد لا بأس به من الوجوه المألوفة التي ربما رأيتها على الشاشة.
بروكس نادر
قد يكون لنجم العارضة ونجم تلفزيون الواقع بروكس نادر علاقة متكررة ومتقطعة مع Ozempic. في عام 2024، نقلت عنها مجلة Us Weekly قولها: “لقد أخذت القليل منها عندما صدرت لأول مرة.” لكنها أكدت للمجلة أنها توقفت.
في مقطع فيديو على TikTok عام 2024، ذكرت أخوات نادر مازحين أنه على الرغم من قول نادر إنها خسرت 20 رطلاً من وزنها من خلال التمارين الرياضية، إلا أنها كانت في الواقع تستخدم Ozempic. في العام التالي، أبدت عائلتها مزيدًا من القلق، وقامت بالتدخل لمطالبتها بالتخلي عن GLP-1 (عبر الصفحة السادسة). اعترفت نادر بتعاطي جرعات صغيرة من GLP-1s (تناول كمية أقل من الجرعة الموصوفة عادة)، لكنها قالت إنها لن تتوقف، زاعمة أنها كانت تحت ضغط كبير للغاية بحيث لا يمكنها البقاء نحيفة.
ايلون ماسك
بالعودة إلى عام 2022، أرجع رجل الأعمال والشخصية العامة إيلون ماسك جسده النحيل إلى مزيج من تناول GLP-1 Wegovy والصيام (عبر جامعة كولورادو أنشوتز). أظهر ماسك دعمه لـ GLP-1s بعد ذلك بعامين في تغريدة: “لا شيء من شأنه أن يحسن الصحة وعمر ونوعية الحياة للأمريكيين أكثر من جعل مثبطات GLP منخفضة التكلفة للغاية.”
وفي تغريدة أخرى عام 2024، شارك صورة لنفسه وهو يرتدي زي سانتا، ووصف الصورة بأنها “Ozempic Santa”. ومع ذلك، فقد كان في الواقع يأخذ مونجارو عند تلك النقطة (عبر X).
ايمي شومر
جربت الممثلة الكوميدية إيمي شومر Ozempic لأول مرة في عام 2022، لكنها أخبرت آندي كوهين في عام 2023 أنها جعلتها تشعر “بالمرض الشديد” (عبر الصفحة السادسة). في عام 2025، أثناء تواجدها في برنامج هوارد ستيرن الإذاعي، قالت شومر إنها كانت “طريحة الفراش” بعد أن خسرت 30 رطلاً (لكل مجلة Us Weekly). في وقت لاحق، جربت Wegovy، لكنها عانت من غثيان شديد وتوقفت عن تناول الدواء.
على الرغم من صعوبة تلك التجارب المبكرة لـGLP-1، قام شومر بتجربة مونجارو. يبدو أن الدواء هو الخيار الأفضل. وفي عام 2025، نشرت صورة شخصية على إنستغرام تظهر فيها بطنها المسطح. لقد سجل شومر ليقول إن “مونجارو كان رائعًا” (لكل انترتينمنت ويكلي).
ريمي بدر
أثناء تواجدها في البودكاست “Not Skinny Not Fat” في عام 2023، شاركت ريمي بدر أنها جربت Ozempic قبل أن تصبح “عصرية” (عبر NBC News). ومع ذلك، لم تتناوله لفترة طويلة قبل أن “تصاب بنهم سيء” وتتوقف عن تناول الدواء. بالنسبة لبدر، كانت النتيجة زيادة مفاجئة في الوزن، وهو أحد الأشياء التي يمكن أن تحدث لجسمك عند التوقف عن تناول أوزيمبيك. وبحسب ما ورد أخبرها طبيبها أن مشاكل الشراهة عند تناول الطعام والوزن كانت “100٪ لأنها ذهبت إلى Ozempic”.
كشفت مراجعة أجريت عام 2025 في مجلة eClinicalMedicine أن نسبة كبيرة من الأفراد الذين يعانون من السمنة والذين توقفوا عن تناول GLP-1 ينتهي بهم الأمر إلى الحصول على محيط خصر أكبر ومؤشرات كتلة الجسم أعلى (BMIs) في غضون 12 أسبوعًا.
تشيلسي هاندلر
عند استضافة حفل توزيع جوائز اختيار النقاد لعام 2023، قال الممثل الكوميدي تشيلسي هاندلر مازحًا إن المشاهير في كل مكان كانوا يزعمون أنهم أصبحوا نحفاء عن طريق شرب الماء، ولكن هذا “في الواقع لأن الجميع في Ozempic” (عبر Access Hollywood). ما لم يعرفه الجمهور هو أن هاندلر قد جرب GLP-1 أيضًا، مع قليل من التغيير.
في البودكاست “Call Her Daddy” في عام 2023، أوضحت هاندلر أنها ذهبت إلى GLP-1 دون أن تدرك ذلك. وقالت إن أحد أطبائها أعطاها بضع جرعات لتجربتها إذا أرادت خسارة بعض الوزن، لكنها لم تتناولها مرة أخرى بعد أن عانت من بعض آثارها الجانبية. (اقرأ عن بعض المشاهير الذين هاجموا Ozempic.)
المتمردين ويلسون
قامت الممثلة الكوميدية ريبيل ويلسون بمسيرتها المهنية من خلال لعب الأدوار التي تتمحور حول كونها امرأة متعرجة. لكنها استغرقت بعض الوقت في عام 2020 وبعد ذلك للتركيز أكثر على صحتها، مما يعني معالجة علاقتها بالطعام بمساعدة مؤقتة من Ozempic. لقد انتهى بها الأمر إلى حدوث تحول جسدي مذهل.
وأوضح ويلسون لوسائل الإعلام: “شخص مثلي يمكن أن يكون لديه شهية لا حدود لها للحلويات، لذلك أعتقد أن هذه الأدوية يمكن أن تكون جيدة”. بحلول منتصف عام 2024، عادت إلى استخدام GLP-1، وتناولت جرعات صغيرة كأداة للحفاظ على الوزن لمنعها من استعادة 80 رطلاً التي فقدتها في الأصل (عبر USA Today).
تريسي المعلم
لم تتراجع نجمة تلفزيون الواقع تريسي توتور عن آثارها الجانبية في مونجارو أثناء إجراء مقابلة معها في البودكاست “Jeff Lewis Has Issues” في عام 2023. وكشفت توتور أن GLP-1 تسبب لها في “القيء المقذوف” كلما شربت الكحول.
أخبرت لويس أنها اقتصرت استخدامها على شهرين تقريبًا. وعندما سئلت عن السبب، قالت: “لا أريد أن أفقد المزيد من الوزن، لذلك توقفت”. ومع ذلك، في لقاء بعنوان “Mirror، Mirror” عام 2026 مع إيمي تشانغ، ذكرت Tutor أنها لا تزال تتناول جرعات صغيرة من GLP-1s للحفاظ على وزنها.
روزي أودونيل
حتى بعد إجراء جراحة لعلاج البدانة في عام 2013، كانت روزي أودونيل بحاجة إلى بعض المساعدة في إدارة الوزن. وفي أواخر عام 2022، بدأت في تناول عقار GLP-1 وفقدت 10 أرطال من وزنها في شهر تقريبًا عن طريق تناول أقل جرعة من الدواء، وفقًا لمجلة نيوزويك.
شاركت أودونيل صورة لها على إنستغرام في عام 2025، مما يشير إلى أنها لا تزال تعتمد على GLP-1s. وأظهرتها الصورة وهي تحمل ميكروفونًا، وتم التعليق عليها: “لا أستطيع أن أصدق أن هذا أنا الآن #mounjaro #weightloss #bodydismorphia”.
دولوريس كاتانيا
شاركت دولوريس كاتانيا، نجمة مسلسل “Real Housewives”، سر فقدان الوزن بمقدار 20 رطلاً في عام 2023: Ozempic. وقالت كاتانيا لصحيفة يو إس صن إنها كانت “واقعية” لكنها أرادت الوصول إلى وزن الهدف النهائي وهو 130 رطلاً.
أثناء ضيفتها على البودكاست “Virtual Reali-Tea”، أوضحت كاتانيا أن تحول فقدان الوزن الخاص بها لم يتحقق بمجرد تناول GLP-1s (عبر E! News). وبدلاً من ذلك، عزت ذلك إلى مجموعة من الأدوية، وممارسة الرياضة، والانتقائية فيما يتعلق بالأطعمة التي تتناولها.