صور جنبًا إلى جنب لربات البيوت الحقيقيات اللاتي أكدن استخدام Ozempic وGLP-1

ليس من غير المعتاد أن يقوم أعضاء “ربات البيوت الحقيقيات” بإلقاء الظل على بعضهم البعض في شكل إهانات متعلقة بالوزن. (حتى أنهم يفعلون ذلك مع أطفالهم، كما حدث عندما وصفت كارولين مانزو ابنتها بأنها “ثمانية أرطال من النقانق في كيس بوزن خمسة أرطال.”) مع أخذ هذا في الاعتبار، ربما ليس من المفاجئ أن بعض ربات البيوت السابقات جربن GLP-1s مثل Ozempic وMounjaro.
قد تكون أدوية GLP-1 واحدة من أحدث الأدوية لأنها تثبط الشهية وتسمح للأشخاص بإنقاص الوزن بسرعة. وقد اعترف الكثير من المشاهير البارزين باستخدام GLP-1، بما في ذلك أوبرا وينفري وإيمي شومر. ففي نهاية المطاف، ليس لديهم أي سبب للشعور بالخجل؛ لقد أصبحت وصفة طبية شائعة. في الواقع، أكثر من 12% من السكان الأمريكيين البالغين جربوا أو يستخدمون GLP-1، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة غالوب عام 2025.
مع ذلك، هذه هي أسماء الأسر “Real Housewives” التي سلكت طريق GLP-1 وعرضت شخصياتها الأصغر حجمًا.
مارغريت جوزيفس
بالنسبة لمارغريت جوزيف، فإن استخدام GLP-1 سمح لها بإنقاص الوزن ولكن كان له عواقب غير متوقعة على مظهرها. وقالت لـ NewBeauty: “كنت من أوائل من استخدموا GLP-1”. على الرغم من أنها نحفت، إلا أن الجلد على وجهها بدأ يترهل. (غالبًا ما يُشار إلى هذه الظاهرة المرتبطة بـGLP-1 باسم “الوجه الأوزيمبي”.)
ولاحظت النجمة أيضًا أن طرف أنفها بدأ يتدلى، رغم أنها لم تكن متأكدة مما إذا كان ذلك نتيجة مباشرة لفقدان الوزن. بغض النظر، تابعت جوزيف فقدان وزنها بإجراء جراحة تجميلية على أنفها. وأشارت عبر إنستغرام إلى أنها سعيدة بالنتيجة، قائلة: “الآن أنفي يناسب وجهي”.
هيذر جاي
“Big-boned” هي الطريقة التي وصفت بها هيذر جراي نفسها لصحيفة USA Today خلال مقابلة حصرية حول تحول وزنها GLP-1. وأوضحت أنه على الرغم من أنها لا تريد أن يصبح وزنها هويتها، فقد ظهر الأمر مرارًا وتكرارًا عندما أصبحت من المشاهير: “كان الناس لئيمين”.
لإنقاص 30 رطلاً، بدأت جاي بتجربة GLP-1s مختلفة في عام 2023، ووصفت التجربة بأنها “معجزة” في صحة المرأة. وأشارت إلى أنها تستخدمها كجزء من روتين نمط حياة صحي شامل يتضمن تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية لتجنب المشاكل المرتبطة بالتغذية. وفقًا لمراجعة عام 2026 في مجلة السمنة السريرية، غالبًا ما يحدث نقص فيتامين د والحديد والكالسيوم مع GLP-1s.
إميلي سيمبسون
عندما بدأت في اكتساب الوزن، قررت إميلي سيمبسون أن الوقت قد حان لتجربة Ozempic. لقد كانت هذه هي “البداية” التي احتاجتها، خاصة بعد تشخيص إصابتها بمرحلة ما قبل السكري (عبرالذات الحقيقية).
في مقابلة مع SiriusXM، أوضحت أنها استخدمت GLP-1 لمدة شهر واحد لتخسر حفنة من الجنيهات. ومع ذلك، فقد توقفت عن تناول الدواء لأنه أدى إلى انخفاض مستويات الطاقة لديها. (قد يتوقف ما بين 47% إلى 65% من الأشخاص عن استخدام GLP-1 لأسباب مختلفة، بما في ذلك التكلفة والآثار الجانبية المتوقعة لـ GLP-1، وفقًا لـ KFF Health News). وواصل سيمبسون فقدان المزيد من الوزن من خلال التركيز على التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي غني بالبروتين.
دولوريس كاتانيا
ساعدت أجهزة GLP-1 دولوريس كاتانيا في إدارة وزنها وبعض المخاوف الطبية الناشئة. وقالت لصحيفة USA Today: لقد كانت النجمة على GLP-1s مرتين الآن. وكانت المرة الثانية هي المساعدة في التحكم في وزنها لإدارة الرجفان الأذيني بشكل أفضل، وهي حالة قابلة للعلاج تسبب رفرفة القلب ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وقال كاتانيا: “عندما تستخدم GLP-1، فإنه يتيح لك معرفة متى تناولت ما يكفي من الطعام”.
ومن الجدير بالذكر أنه في المرة الأولى التي كشفت فيها كاتانيا عن تناولها لـGLP-1، تعرضت لانتقادات اجتماعية. غردت إحدى مستخدمي X بأنها كانت “مثيرة”. واتهم آخر المشاهير على X بتناول أدوية GLP-1 عندما واجه الآخرون صعوبة في الحصول عليها.
لورين مانزو
مثل العديد من الأشخاص، لجأت لورين مانزو إلى جراحة Lap-Band لتحفيز فقدان الوزن. وبعد خفض وزنها بمقدار 30 رطلاً، أزالت الحزام واستمرت في التركيز على أسلوب حياة أكثر صحة. سمحت لها جهودها بخسارة 50 رطلاً إضافية.
بحلول عام 2023، كانت مانزو قد وصلت تقريبًا إلى وزنها المستهدف، لكنها قالت على Instagram إنها بحاجة إلى مساعدة إضافية من GLP-1 لتحقيق هدفها. وكتبت: “لقد قفزت على متن قطار مونجارو ولكن وزني كان عنيدًا بمقدار 8 أرطال”.
كارولين ستانبري
واحدة من الاكتشافات الأكثر إثارة للصدمة حول الآثار الجانبية لـGLP-1 جاءت من كارولين ستانبيري. خلال مقابلة على البودكاست Virtual Reali-Tea الخاص بالصفحة السادسة، وصفت التقيؤ بعنف وفجأة بعد تناول الكحول. حتى أنها قالت مازحة: “إذا لم تتقيأ على Ozempic، فأنت لم تعش”.
كشفت ستانبري أنها لجأت إلى GLP-1s لإسقاط 18 رطلاً اكتسبتها بعد خضوعها لعملية التلقيح الصناعي، وفقًا لما ذكره People. في إحدى حلقات البودكاست الخاصة بها، شاركت ستانبيري أن Ozempic كانت أداة فعالة لمساعدة النساء في الأربعينيات من العمر على التخلص من الوزن غير المرغوب فيه.